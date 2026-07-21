Możesz mieć dom żuławski z XVIII wieku na swojej działce. Właściciele chcą go oddać - mają nawet pozwolenie rozbiórki

Dariusz Jędrzejewski
Dariusz Jędrzejewski
2026-07-21 8:30

Płyty azbestowego eternitu na dachu i szary tynk ukrywają konstrukcję, która pochodzi z XVIII a być może nawet XVII w. To unikat, który niestety wkrótce może się zawalić. Pozostało niewiele czasu. Próby ratowania tej perełki żuławskiej architektury na razie bez sukcesów.

Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej chciała przenieść budynek w nowe miejsce i wyremontować. Po remoncie już w nowym miejscu dom miał pełnić funkcję mieszkalną. W internecie ruszyła w zeszłym roku już zbiórka funduszy na ten cel. Na razie jednak dom wciąż stoi i niszczeje.

Ukryte piękno starej konstrukcji

Płyty azbestowego eternitu na dachu i szary tynk ukrywają konstrukcję, która pochodzi z XVIII a być może nawet XVII w. Wnikliwe oko znawcy od razu odkryje dawne elementy architektury. Laicy zobaczą je dopiero, kiedy np. odpadnie fragment tynku, który w tym przypadku odsłonił drewniane belki węgła połączone na tzw. jaskółczy ogon. We wnętrzu drewnianego domu mieszkalnego zachował się tradycyjny układ pomieszczeń tego typu domów z tzw. wielką izbą. Stolarka okienna i drzwiowa pochodzi przeważnie z XIX w., ale jak czytamy na stronie fundacji niektóre okucia i elementy metalowe mają cechy występujące w XVIII w.

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Unikalny komin – architektoniczny biały kruk

Niegdyś dom miał dach pokryty strzechą co zdradzają elementy konstrukcyjne więźby charakterystyczne dla tego pokrycia. Na stronie zabytek.pl znajduje się dokumentacja podobnego domu w sąsiednim Balewie ze zdjęciami z roku 1984 r., gdzie dach jeszcze pokrywa zniszczona strzecha.

Unikatem jest ukryty pod dachem komin sztagowy o konstrukcji gliniano-drewnianej identycznej z konstrukcją szachulcową. Fundacja określa wiek powstania komina nawet na XVII w. i ze względu na jego wyjątkową wartość historyczną zamierza przenieść go w całości łącznie z wypełnieniem. Podobno na Żuławach zachował się jeszcze jeden tego typu komin.

Stan budynku pogarsza się każdego miesiąca. Konstrukcja więźby stodoły i obory osuwa się i może dojść do zawalenia dachu, dlatego konieczne jest podjęcie działań ratunkowych niezwłocznie. Obecni właściciele mają już prawomocne pozwolenie rozbiórki domu, ale chcą, żeby budynek przetrwał. Mogą mu w tym pomóc działania Fundacji Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej.

Zbiórka na przenosiny i remont - dom będzie zamieszkany

Zagroda może przetrwać, dzięki przeniesieniu do wsi Topolno Małe, położonej 10 km od oryginalnego miejsca, gdzie są translokowane inne zabytki w zarządzie Fundacji. Po wykonanej konserwacji i remoncie zespół zostanie wpisany do rejestru zabytków i udostępniony 7-osobowej rodzinie, która do dyspozycji otrzyma również 5 ha gruntów, aby stać się samowystarczalnymi i wspierać działania Fundacji.

Kwota 550 000 zł pokryje koszty dokumentacji, demontażu i remontu budynku w nowym miejscu. Zabytek to zespół budynków o całkowitej kubaturze ok. 2500 m3. Kosztorysowa wartość prac to ok. 2 200 000 zł. Wyłącznie dzięki użyciu dużego zaplecza materiałowego i warsztatowego Fundacji możliwe jest wykonanie tak dużego remontu za 1/4 wartości kosztorysowej.

Link do zbiórki: https://patronite.pl/app/fundraise/tVM2noTRRqZ

Promocja tradycyjnych wzorców architektury i materiałów

Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej zajmuje się kształtowaniem i ochroną krajobrazu historycznego oraz remontami zabytków architektury drewnianej. Obszar działalności obejmuje także hodowla ras chronionych zwierząt gospodarskich, uprawa roślin pierwotnych, tradycyjnego przetwarzania produktów rolnych. Gromadzi i udostępnia materiały do renowacji zabytków drewnianych, posiada własną stolarnię i ziemie, ma w swoich zasobach tradycyjne materiały budowlane jak drewno, wapno czy glinę, a także kolekcję starych narzędzi i detali architektonicznych, współpracując z rzemieślnikami i wytwórniami tradycyjnych materiałów. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną organizując szkolenia, pokazy, które promują naturalne budownictwo oparte na tradycyjnych konstrukcjach i materiałach.

W 2024 r. fundacja opiekuje się 28 budynkami pojedynczymi lub w zespołach, m.in. dom podcieniowy z Boręt z XIX w., dom drewniany z Marynów z XVIII w., murowana stolarnia z napędem wodnym w Jelonkach czy zagroda Jastrzębskich w Ojcowie. Obecnie prowadzi remonty przy siedmiu obiektach jednocześnie.

Każdy obiekt jest zagospodarowany w taki sposób, aby jego funkcjonowanie zapewniało ochronę i właściwą eksploatację, a zyski z prowadzonych w nim działalności umożliwiały pomoc w remontowaniu kolejnych zabytków architektury drewnianej i ochronę krajobrazu. Przekonuje do idei zaprzestania skansenizacji dawnej architektury i zamknięcia jej w muzeach. Dawna architektura w myśl tej idei ma po prostu wciąż pełnić swoje dawne zadania.

Apel o pomoc w zbiórce funduszy pojawił się na profilu FB Fundacji Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej. Oprócz opisu fundacja zmieściła dokumentację fotograficzną prezentującą najbardziej charakterystyczne elementy architektoniczne zagrody z ich opisem. To niezwykle cenny budynek, który może zostać uratowany i ponownie zamieszkany. Chcielibyśmy niedługo podać informację, że potrzebna kwota jest już zebrana i dom zyska kolejne lata życia.

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Mediateka.pl

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