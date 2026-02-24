Ile kosztuje osuszanie po zalaniu w 2026 r.? Oto aktualne ceny osuszania domu

Spis treści
Usługa osuszania domu polega na usuwaniu nadmiernej wilgoci z ścian, podłóg, fundamentów i innych elementów budynku za pomocą specjalistycznego sprzętu, takiego jak osuszacze kondensacyjne, adsorpcyjne czy metody iniekcji. Proces ten jest niezbędny po zalaniach spowodowanych awariami hydraulicznymi, powodziami lub wysokim poziomem wód gruntowych. Warto skorzystać z takiej usługi, gdy zauważymy plamy wilgoci, zapach stęchlizny, łuszczącą się farbę lub rozwój grzybów, co może zagrażać zdrowiu mieszkańców i integralności konstrukcji. Wczesna interwencja zapobiega droższym naprawom w przyszłości.
- Zobacz także: 350 l wody na 1 m³ ściany. Ratunkiem są osuszacze kondensacyjne i inne fachowe metody osuszania. Ile kosztuje uratowanie domu?
Aktualne ceny usługi osuszania domu 2026
Białystok
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Bydgoszcz
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Gdańsk
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Gorzów Wielkopolski
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Katowice
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Kielce
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Kraków
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Lublin
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Łódź
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Olsztyn
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Opole
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Poznań
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Rzeszów
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł
- Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb
Szczecin
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Warszawa
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Wrocław
- Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień
- Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień
- Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę
- Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł
- Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb
Jak wybrać firmę do osuszania domu lub mieszkania?
Wybierając firmę do osuszania domu, zwróć uwagę na doświadczenie i opinie klientów. Szukaj specjalistów z certyfikatami, takimi jak IICRC, którzy oferują bezpłatną wycenę i pomiar wilgotności przed rozpoczęciem prac. Ważne jest, aby firma używała profesjonalnego sprzętu i gwarantowała efekty, np. poprzez umowę z klauzulą gwarancji. Sprawdź, czy współpracuje z ubezpieczycielami, co ułatwia rozliczenie po zalaniu.
Dodatkowo, poproś o referencje z podobnych realizacji i porównaj oferty od co najmniej trzech wykonawców. Unikaj najtańszych propozycji, które mogą oznaczać niską jakość – lepiej zainwestować w rzetelną usługę, by uniknąć powrotu wilgoci. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy firma oferuje kompleksowe usługi, w tym odgrzybianie i ozonowanie, co zapewnia długoterminową ochronę budynku.
