Ile kosztuje osuszanie po zalaniu w 2026 r.? Oto aktualne ceny osuszania domu

Murator Remontuje #2: Jak wymienić spuchniętą od wody ościeżnicę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Usługa osuszania domu polega na usuwaniu nadmiernej wilgoci z ścian, podłóg, fundamentów i innych elementów budynku za pomocą specjalistycznego sprzętu, takiego jak osuszacze kondensacyjne, adsorpcyjne czy metody iniekcji. Proces ten jest niezbędny po zalaniach spowodowanych awariami hydraulicznymi, powodziami lub wysokim poziomem wód gruntowych. Warto skorzystać z takiej usługi, gdy zauważymy plamy wilgoci, zapach stęchlizny, łuszczącą się farbę lub rozwój grzybów, co może zagrażać zdrowiu mieszkańców i integralności konstrukcji. Wczesna interwencja zapobiega droższym naprawom w przyszłości.

Aktualne ceny usługi osuszania domu 2026

Białystok

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Bydgoszcz

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Gdańsk

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Gorzów Wielkopolski

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Katowice

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Kielce

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Kraków

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Lublin

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Łódź

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Olsztyn

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Opole

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Poznań

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Rzeszów

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 380–950 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 950–2650 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 25–85 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 10500 zł

Iniekcja krystaliczna: 190–285 zł/mb

Szczecin

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Warszawa

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Wrocław

Osuszanie ścian po zalaniu (pokój 12–20 m²): 456–1140 zł/tydzień

Osuszanie ścian po zalaniu (pomieszczenie 40–60 m²): 1140–3180 zł/tydzień

Wynajem osuszacza kondensacyjnego: 30–102 zł/dobę

Osuszanie podposadzkowe (do 80 m²): około 12600 zł

Iniekcja krystaliczna: 228–342 zł/mb

Jak wybrać firmę do osuszania domu lub mieszkania?

Wybierając firmę do osuszania domu, zwróć uwagę na doświadczenie i opinie klientów. Szukaj specjalistów z certyfikatami, takimi jak IICRC, którzy oferują bezpłatną wycenę i pomiar wilgotności przed rozpoczęciem prac. Ważne jest, aby firma używała profesjonalnego sprzętu i gwarantowała efekty, np. poprzez umowę z klauzulą gwarancji. Sprawdź, czy współpracuje z ubezpieczycielami, co ułatwia rozliczenie po zalaniu.

Dodatkowo, poproś o referencje z podobnych realizacji i porównaj oferty od co najmniej trzech wykonawców. Unikaj najtańszych propozycji, które mogą oznaczać niską jakość – lepiej zainwestować w rzetelną usługę, by uniknąć powrotu wilgoci. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy firma oferuje kompleksowe usługi, w tym odgrzybianie i ozonowanie, co zapewnia długoterminową ochronę budynku.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20