Jedna kondygnacja to brak barier architektonicznych, więc idealny wybór dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami.

Domy parterowe sprawiają wrażenie bardziej przestronnych co zawdzięczają rozmieszczeniu wszystkich pomieszczeń tylko w poziomie. Mają przy tym optymalny rozkład pomieszczeń, który ułatwia poruszanie się po domu. Łatwiej jest je zintegrować z ogrodem, gdyż wszystkie pomieszczenia mogą mieć do niego dostęp. Sprzyjają tez życiu rodzinnemu i integracji, co ułatwia komunikację i wzajemne relacje, choć o to także trzeba zadbać w inny sposób. Dodatkowo są bardziej energooszczędne, gdyż łatwiej jest kontrolować temperaturę na jednym poziomie. Dodatkowo

Dom parterowy tradycyjny z panoramicznymi oknami

W tym domu tradycyjną formę podkreśla dach z czerwonej jasnoczerwonej naturalnej dachówki ceramicznej. Panoramiczne przeszklenia nadają mu nowoczesnego wyglądu. M141 Szum morza został zaprojektowany jako klasyczny dom parterowy. Jest jednak możliwość zagospodarowania poddasza, ale udostępnia ono do pełnego wykorzystania tylko niewielką część o przepisowej wysokości.

Dom nie jest duży i można go polecić rodzinie z jednym dzieckiem lub parze, która chce wybudować wygodne lokum dla dwojga z możliwością przyjęcia na nocleg rodziny, przyjaciół lub dzieci, które rozpoczęły własne życie.

Do przyjmowania gości zachęca dodatkowa sypialnia, duża jadalnia w otwartym wnętrzu strefy dziennej a także spory taras. Garaż z boku zwiększa komfort użytkowania domu. Z garażu jest przejście do domu i wyjście na ogród – może być magazynem na sprzęt ogrodowy. Przejście do domu prowadzi przez pomieszczenie techniczne (kotłownia i pralnia).

W korytarzu od strony wejścia jest wnęka na szafy a obok obszerna łazienka.

Przy ścianie od strony garażu zarezerwowane zostało miejsce na wbudowanie schodów na poddasze. Nawet jeśli nie będzie ono w pełni użytkowane na cele mieszkalne można tu umieścić domowy magazynek.

Dom parterowy - bliźniak

Projekt AS261 oferuje dwa połączone ścianami szczytowymi domy, które mogłyby być niezależnymi budynkami w zabudowie wolnostojącej. Ma prostą tradycyjną formę z dwuspadowym dachem i nieduże rozmiary, ale przy tym jest dosyć przestronny. Elewację urozmaicają drewniane lamele na części ścian i zastosowana kolorystyka, która koresponduje z czarnym pokryciem dachu.

Domy w projekcie przylegają do siebie częścią nocną z trzema sypialniami i łazienką. Z przeciwnej strony znajduje się otwarta przestrzeń jadalni, salonu i kuchni obok, której jest wejście z niewielkim przedsionkiem i toaletą. Na taras przy salonie wyprowadzają szerokie drzwi przesuwne. Poddasze ze względu na niski dach nie oferuje przestrzeni do zagospodarowania na cele mieszkalne, ale dzięki schodom strychowym można tam urządzić domowy magazyn.

i Autor: projekty murator/ Materiały prasowe

Nowoczesny dom parterowy

Zx138 A sd ma surową współczesną formę złożoną z dwóch przenikających się prostopadłościennych brył urozmaiconą od strony ogrodu potężną konstrukcją żelbetowej ramy. Proste bryły urozmaicają detale w postaci drewnianej okładziny elewacyjnej. Znaczne części elewacji zajmują duże przeszklenia, w większości w formie podwójnych drzwi tarasowych.

Charakterystycznym elementem jest taras rozciągający się z trzech stron domu. Jego osłonę stanowią pergola i żaluzje tarasowe zamontowane na żelbetowej ramie. Wyjście na zewnątrz prowadzi z każdego pokoju.

Główna część tarasu pod pergolą przylega do salonu, który jest częścią dużej strefy dziennej z jadalnią i otwartą kuchnią. Ta część domu jest oddzielona ścianą od strefy nocnej, gdzie znajdują się trzy sypialnie i dwie łazienki połączone korytarzem. Obok wejścia do domu zlokalizowana została kotłownia.

Dom parterowy z antresolą

Ten niewielki parterowy dom z dość niskim dachem skośnym doskonale pasuje na niewielką, a w dodatku wąską działkę. Prostej bryle Ka237 Sz przypominającej współczesna stodołę nadają ekskluzywnego wyglądu dobór barw elewacji i materiały wykończeniowe - panele z blachy łączone na rąbek na bezokapowym dachu i części ścian kontrastujące z płaszczyznami ciemnego tynku i jasnych desek. Nawet bariery przeciwśnieżne funkcjonują tu dodatkowo jako ozdobnik dachu.

Zastosowanie antresoli poprawia kubaturę użytkową domu. Wysokość 2,2 m dostępna jest tylko na jej wąskim pasie w środku, ale pozwala nad częścią parteru umieścić miejsce do spania, wypoczynku z książką, a na reszcie domowy magazyn. Zresztą projekt dopuszcza w tym przypadku dowolność wyboru zagospodarowania. Wszystkie zasadnicze funkcje domu są na parterze. Dużą przestrzeń zajmuje otwarte i wysokie wnętrze kuchni i salonu; przy kuchni jest umieszczona kotłownia. Po drugiej stronie wejścia w zaciszu domowym pod antresolą są trzy sypialnie, toaleta i łazienka. Przestrzeń jest w tym projekcie wygodnie zagospodarowana do maksimum.

Parterowa stodoła z garażem

DW098 Uniwersalny 1 składa się z dwóch elementów mających formę współczesnej stodoły. Większa „stodoła” to budynek mieszkalny, mniejsza to garaż na dwa auta połączony zadaszonym, ale odkrytym przejściem.

Salon i jadalni sięgają skosów dachu. Ogromne przeszklenie w połowie szczytowej ściany doświetla to wysokie wnętrze. Przylega do niego zadaszony skosem dachu taras utworzony przez cofnięcie połowy ściany szczytowej w głąb domu. Symetrycznie w drugiej ścianie szczytowej znajduje się drugi taras z wyjściem od strony kuchni. To bardzo wygodny dom z trzema sypialniami i dwoma łazienkami.

i Autor: projekty murator/ Materiały prasowe

Dom parterowy z podziemnym garażem

DS326 Mahoń 4 ma tradycyjną formę z dwuspadowym dachem. Frontowa połać dachowa jest na większej części szersza tworząc podparte na drewnianych filarach zadaszenie nad garażem i strefą wejściową. Jest przeznaczona na stok, który obniża się w kierunku narożnika domu. To zostało wykorzystane do umiejscowienia z tej strony garażu i wygodnego podjazdu. Obok garażu znajduje się wejście do domu, do którego prowadzi przejście „wycięte” w gruncie i zabezpieczone murem oporowym wzdłuż bocznej ściany.

Oprócz miejsca dla samochodu i korytarza z klatką schodową pod ziemią znalazły się kotłownia, pralnia i trzy dodatkowe pomieszczenia do zagospodarowania. Doświetlenie oknami piwnicznymi ze studzienkami okiennymi pozwala na urządzenie tu gabinetu, spiżarni czy pokoju do ćwiczeń. Na górnej kondygnacji mieszkalnej jest duży przedsionek z szafami i szeroki korytarz. Jedna część domu zarezerwowana jest na otwartą przestrzeń salonu, jadalni i kuchni. W drugiej są trzy sypialnie rozdzielone dużą łazienką. W tej części domu jest też klatka schodowa, a schody prowadzą nie tylko na dół, ale i na strych, którego powierzchnia całkowita wynosi 113,09 m2, ale tylko 38,21 m2 to powierzchnia użytkowa. Piony wentylacyjne pozwolą tu wbudować łazienkę, więc można tu zrobić jeszcze jeden pokój, np. gościnny. Pozostałe miejsce wykorzystać na szafy, szafki, półki i przechowywanie.

Duży dom parterowy

AP178 Irysek to rozłożysty dom parterowy w typie eleganckiej współczesnej willi z wielospadowym niskim dachem skośnym. W jego bryle zmieścił się także duży dwustanowiskowy garaż.

To niemal parterowy hotel – są tutaj cztery sypialnie i trzy łazienki. Ogromna strefa dzienna zajmuje całą przestrzeń jednej z części domu. Jest tu kuchnia, jadalnia i duży salon. Jadalnię i część wypoczynkową wnętrza rozdziela zabudowa z szafek. Doświetlenie kuchni zapewnia duże narożne okno umieszczone nad blatami dwuciągowej zabudowy. Światło wpada tu również przez duże drzwi tarasowe i okna w salonie i jadalni. Przy kuchni znajduje się spiżarnia, obok której ulokowany został mały stolik na krótkie posiłki.

Parterowa modernistyczna willa

C340a Powściągliwy – wariant I to połączenie dwóch przenikających się prostopadłościennych brył uzupełnionych dwoma żelbetowymi ramami pergoli od frontu i ogrodu. Proste elementy dodatkowe pozwoliły uzyskać niezwykle ciekawy efekt wizualny. Dom zyskuje też dzięki dużym przeszkleniom i oszczędnemu podziałowi tynkowanych płaszczyzn szarych i białych ścian, których kolorystyka podkreśla odrębność brył tworzących budynek. Podpiwniczenie czyni go dobrym projektem na działkę na stoku.

Powściągliwy ma aż trzy sypialnie - największa master bedroom otwiera się na taras szerokim przeszkleniem drzwi przesuwnych. Część dzienna to salon połączony z jadalnią i kuchnią. Duże okno w kuchni i dwie pary drzwi tarasowych zapewniają potężną dawkę dziennego światła we wnętrzu.

Zamknięta klatka schodowa przy niewielkim wiatrołapie sprowadza do piwnicy, której plan jest bliźniakiem parteru tylko z odmiennym podziałem. Z jednej strony jest garaż połączony z korytarzem z klatki schodowej oraz kotłownia i dodatkowe pomieszczenie, które może być, np. miejscem do przechowywania rowerów, opon samochodowych czy sprzętu ogrodniczego. Po przeciwnej stronie oprócz pralni, suszarni i łazienki jest duże pomieszczenie gospodarcze. Wykorzystanie jego ogromnej przestrzeni (33 m2) zależy od upodobań domowników. Bez przeszkód zmieści się tutaj nawet stół do tenisa stołowego, ale może być to pokój do ćwiczeń, zabawy czy duży warsztat.

i Autor: projekty murator/ Materiały prasowe

Parterowy dom z tarasem na boku

DW026 Ekonomiczny 2 charakteryzuje podłużna, prosta forma przypominająca budynek gospodarczy oraz nowoczesne, otwarte i wysokie wnętrze części dziennej. Niewielka szerokość budynku umożliwia jego posadowienie na wąskich działkach.

Dom jest cały wykończony białym tynkiem. Minimalizm wykończenia podkreśla prosty dwuspadowy dach pokryty falistą blachą w białym kolorze – co może wydawać się pewną ekstrawagancją. To jednak podkreśla prostotę formy i zwiększa jej estetykę. Oszczędność formy podkreśla ściana szczytowa, gdzie prócz podcieniowego wejścia w narożniku jest jedno podłużne okno. Druga ściana szczytowa i jedna z bocznych też mają w sumie tylko trzy okna. To wynika z koncepcji otwarcia domu tylko na jedną z bocznych ścian, gdzie znajdują się okna doświetlające niemal wszystkie pomieszczenia. Ta boczna ściana z pionowymi przeszkleniami jest niejako reprezentacyjną elewacją budynku podkreśloną tarasem. To właśnie od tej strony domu znajduje się cała jego część mieszkalna. Po przeciwnej stronie oddzielona korytarzem biegnącym przez całą długość domu znajduje się rozbudowana część sanitarno-gospodarcza.

Dom ma czytelny układ funkcjonalny z podziałem na część dzienną i nocną. Strefa dnia znajduje się od frontu, gdzie również znajduje się taras. Tworzy ją duże jasne obszerne wnętrze połączonych kuchni, jadalni i salonu z przeszkleniem na prawie całej ich szerokości i otwarciem pod skosy dachu. Za częścią dzienną leżą kolejno po lewej stronie domu trzy sypialnie – trzecia to zamknięta strefa sypialni głównej z aneksem do pracy i dużą garderobą a także wyjściem na działkę.

W części gospodarczej są pomieszczenia pralnio-suszarni kotłowni i dwie duże łazienki.

Parterowa willa dla dużej rodziny

Homeconcept 112 to ekstrawagancka rozłożysta willa dla miłośników współczesnego designu. Płaski dach przykrywa obszerny parterowy dom i duży taras. Monolityczną bryłę urozmaicają betonowe ściany, które wychodzą poza obrys domu i zasłaniają duże przestrzenie okien i taras, zwiększając poczucie intymności mieszkańców. Jedna z takich ścian oddziela strefę wejścia od zadaszonego, ale odkrytego miejsca postojowego dla samochodu. Bryła domu okolona jest betonową ramą, która pełni rolę zadaszenia tarasu i stanowiska postojowego oraz pergoli nad wejściem. Efektownym dodatkiem jest prostokątna, wydłużona sadzawka rozciągnięta wzdłuż dojścia do drzwi wejściowych. Druga podobna w kształcie ozdabia ogród przy tarasie.

Ze względu, że budynek ma tylko jedną kondygnację mieszkalną jest ona wyraźnie rozdzielona na części nocną i dzienną. Funkcję granicy pełni rozciągnięty wzdłuż domu korytarz z dużymi szafami wnękowymi, łazienką i spiżarnią otwartą na kuchnię. Nowoczesny styl architektury podkreśla aranżacja otwartej przestrzeni salonu, jadalni i kuchni z wyspowymi elementami wystroju i przeszklonymi ścianami tarasowymi z przesuwnymi drzwiami.

Dom jest przeznaczony dla dużej rodziny, gdyż są tu aż cztery sypialnie. Każda ma wyjście na niewielki dodatkowy taras we wgłębieniu ściany ciągnącym się wzdłuż bocznej ściany. W największej przeznaczonej dla rodziców jest garderoba i osobna łazienka.

Od strony wejścia znajduje się strefa gospodarcza z garderobą na okrycia wierzchnie oraz kotłownię z pralnią.

