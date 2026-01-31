Murator Remontuje #2: Gadżety potrzebne na budowie Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dom z duszą. Projekt: Karolina Gigiel-Korbasiewicz

Czy ze zniszczonego domu z duszą można stworzyć nowoczesne i przyjazne miejsce do mieszkania? Ten dom w Wałbrzychu zyskał nowoczesny wygląd i funkcję, lecz pozostał domem z duszą, szacującym swoją historię. Za projekt przebudowy i rozbudowy stuletniego wielopokoleniowego domu poniemieckiego w Wałbrzychu - w Górach Wałbrzyskich - odpowiada studio Karoliny Gigiel-Korbasiewicz (decyzja o warunkach zabudowy, koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, obiekt w trakcie realizacji).

Zadanie nie było łatwe. Projekt dotyczył bowiem nie tylko przebudowy stuletniego domu poniemieckiego, ale i rozbiórki starych zabudowań gospodarczych, rozbudowy przestrzeni tarasowych i rekreacyjnych oraz budowy garażu w skarpie. Obecnie powierzchnia domu to 280 mkw + 45 mkw garaż.

Projekt „ odnowy” stuletniego domu w Górach Wałbrzyskich rozpoczęliśmy od zapoznania się z historią domu i jego mieszkańców. Proces ten odbywał się na kilku płaszczyznach: poprzez bezpośredni kontakt i rozmowy z wszystkimi obecnymi mieszkańcami (trzypokoleniowa rodzina) i poprzez obcowanie z budynkiem i poszukiwanie archiwalnych pozostałości na jego temat. Dom istnieje od początkowych lat ubiegłego wieku i jest tzw. domem poniemieckimdomem - wyjaśnia architektka.

Odnalezione stare pocztówki z początków ubiegłego wieku pozwoliły na zapoznanie się z pierwotną bryłą a także z otoczeniem domu z bliższej i dalszej perspektywy.

Dom ma sto lat, był przebudowywany wiele razy

Przez lata wiele się zmieniało, nie zawsze na korzyść.

Dom został wielokrotnie przebudowany i rozbudowany, otwory okienne i drzwiowe zostały wielokrotnie poprzesuwane, a ich kształt i podziały uległy deformacjom, od atrakcyjnej strony domu (czyli od strony zbocza z widokiem na las) powstały garaże, gospodarcze dobudówki o chaotycznym kształcie, często z odpadów, co może świadczyć o cięższych czasach, które spotkały mieszkańców - mówi architektka.

Dom dla wielopokoleniowej rodziny ma 3 części

Architektka wyjaśnia dalej: Aby przywrócić funkcjonalność starym zabudowaniom prace projektowe rozpoczęły się od analizy wszystkich nawarstwień negatywnych i analizy możliwości otwarcia domu na piękno otaczającego krajobrazu.

W ten sposób powstały pierwsze szkice, kładące nacisk na odzyskanie tego, co utracone, wprowadzenie nowych funkcji oraz unikatowych walorów przestrzennych umożliwiających czerpanie z tego co w samym domu i jego otoczeniu najlepsze, a wszystko to, by spełniał potrzeby rodziny wielopokoleniowej.

Dom stanie się oazą spokoju w pięknej górskiej dzielnicy Wałbrzycha u podnóża Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Nawiązuje w formie delikatnie do industrialnych tchnień w architekturze tego regionu, ale pozostaje też wierny własnym, pierwotnym założeniom architektonicznym. Funkcjonalnie został podzielony na trzy części dla trzech pokoleń.

Garaż w skarpie, zachowane stare drzewa

Powiększono okna, częściowo wyburzono i poszerzono przejścia między pomieszczeniami. Dzięki temu w środku od razu zrobiło się jaśniej.

Elewacje zostały uporządkowane i podkreślone ciemnymi liniami boniowania, ciemną okładziną z płyt cedral i podbitką dachu z ciemnego drewna.

Od strony południowej powstał kameralny taras osłonięty stokiem góry oraz kaskadowym ogrodem skalnym i elewacją ogrodową domu. Funkcjonalnie wykorzystane zostały walory terenu, stąd pomysł garażu w skarpie.

Nowe życie zyskała stara studnia, która jest od strony tarasu. Oczywiście zachowano okazałe drzewa, które rosną przy domu - dają teraz cień na tarasie w upalne dni.

