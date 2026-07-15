Zbudowali nowoczesny dom w środku lasu. Dzieciom oddali do dyspozycji całe piętro, zielone tarasy połączono nasypami i schodami

Julia Wiśniewska
Julia Wiśniewska
2026-07-15 6:08

Z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu drzew i śpiewu ptaków. Projektanci z pracowni TRECT Architekci wpasowali dom w działkę tak, by las był głównym sąsiadem, a przeszklenia w salonie i sypialniach dawały poczucie przestrzeni. Ten projekt łączy funkcjonalność nowoczesnej architektury z miłością do przyrody, tworząc miejsce do życia dla całej rodziny.

Architekci mieli trochę pracy z sama bryłą – chcieli jak najwięcej wyciągnąć z wnętrza, które ograniczała wąska działka. Mimo dość skomplikowanej bryły udało się stworzyć funkcjonalne i ustawne wnętrze - wszystkie nieprzyjazne kąty wyprowadzone są w miejsca, gdzie nie stawia się mebli np. w otwartej przestrzeni jadalni i salonu.

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Funkcjonalnie
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Salon, kuchnia i sypialnie z dostępem do ogrodu

- Za największą zaletę tego domu uważamy pełne zintegrowanie z działką wszystkich pomieszczeń, w których na co dzień będzie przebywać rodzina – tłumaczą architekci z pracowni TRECT Architekci.

Przeszklony salon, kuchnia, a także wszystkie sypialnie - również te na piętrze - mają bezpośredni dostęp do ogrodu. Na piętrze rozwiązano to w ten sposób, że przynależne do nich zielone tarasy połączono nasypami i schodami.

Salon
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W środku integracja życia rodzinnego jest na pierwszym miejscu. Projekt stworzono tak, by rodzina spędzała ze sobą czas i miała stały kontakt – choćby wzrokowy. W samym środku domu znajduje się otwarcie w stropie, co stworzyło pewnego rodzaju „studnię”, co spina otwarty parter z oddanym dzieciom piętrem.

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Autor: TRECT Architekci/ Materiały prasowe "Chcieliśmy znaleźć złoty środek między odpowiednim doświetleniem a kwestiami energooszczędnymi"

Przestrzenie dziecięce są częściowo przeszklone z widokiem na salon i kuchnię. Dzieci i rodzice są więc ze sobą – nawet, gdy każde z nich zajęte jest swoimi sprawami. Nie jest też tak, że nie ma stref prywatnych dla dzieci – owszem, są zaprojektowane. Najmłodsi mogą tam pobyć w spokoju.

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Na pierwszym miejscu stawiano na estetykę i funkcjonalność oraz marzenia klienta. Jednak udało się zaprojektować go tak, że zoptymalizowano bryłę pod kątem oświetlenia i strat ciepła.

- Chcieliśmy znaleźć złoty środek między odpowiednim doświetleniem a kwestiami energooszczędnymi. – tłumaczą architekci z TRECT Architekci -  Naszą edukację architektoniczną zdobywaliśmy w Danii. Tam nauczyliśmy się bardzo zinformatyzowanego podejścia do kwestii energetyki budynków, a pamiętajmy, że Dania jest jednym z liderów w kwestiach zrównoważonej architektury. Poznaliśmy też różne narzędzia, które pozwalają szacować i symulować klimat wewnętrzny budynku oraz jego zachowanie podczas różnych pór roku, które sprawdzają się w rzeczywistości.

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Autor: TRECT Architekci/ Materiały prasowe Dom jest zintegrowany z działką

Mimo to dom ten nie powstawał z myślą bycia zeroenergetycznym. Stawiano na estetykę, funkcjonalność oraz marzenia klienta. Nie przeszkodziło to jednak w zoptymalizowaniu go pod kątem oświetlenia i strat ciepła.

Pracownia: TRECT Architekci

  • Autorzy projektu: Adam Szczepanik-Dzikowski, Piotr Tymiński, Karolina Zalewska
  • Lokalizacja: Okolice Warszawy
  • Powierzchnia działki: 1642 m2
  • Powierzchnia Użytkowa domu: 256m2
  • Projekt: 2017
  • Realizacja: 2017-2019
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