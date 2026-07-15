Architekci mieli trochę pracy z sama bryłą – chcieli jak najwięcej wyciągnąć z wnętrza, które ograniczała wąska działka. Mimo dość skomplikowanej bryły udało się stworzyć funkcjonalne i ustawne wnętrze - wszystkie nieprzyjazne kąty wyprowadzone są w miejsca, gdzie nie stawia się mebli np. w otwartej przestrzeni jadalni i salonu.

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Salon, kuchnia i sypialnie z dostępem do ogrodu

- Za największą zaletę tego domu uważamy pełne zintegrowanie z działką wszystkich pomieszczeń, w których na co dzień będzie przebywać rodzina – tłumaczą architekci z pracowni TRECT Architekci.

Przeszklony salon, kuchnia, a także wszystkie sypialnie - również te na piętrze - mają bezpośredni dostęp do ogrodu. Na piętrze rozwiązano to w ten sposób, że przynależne do nich zielone tarasy połączono nasypami i schodami.

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W środku integracja życia rodzinnego jest na pierwszym miejscu. Projekt stworzono tak, by rodzina spędzała ze sobą czas i miała stały kontakt – choćby wzrokowy. W samym środku domu znajduje się otwarcie w stropie, co stworzyło pewnego rodzaju „studnię”, co spina otwarty parter z oddanym dzieciom piętrem.

Autor: TRECT Architekci/ Materiały prasowe "Chcieliśmy znaleźć złoty środek między odpowiednim doświetleniem a kwestiami energooszczędnymi"

Przestrzenie dziecięce są częściowo przeszklone z widokiem na salon i kuchnię. Dzieci i rodzice są więc ze sobą – nawet, gdy każde z nich zajęte jest swoimi sprawami. Nie jest też tak, że nie ma stref prywatnych dla dzieci – owszem, są zaprojektowane. Najmłodsi mogą tam pobyć w spokoju.

Nowoczesny dom w sercu lasu. Energooszczędność i funkcjonalność odgrywają ważną rolę

Na pierwszym miejscu stawiano na estetykę i funkcjonalność oraz marzenia klienta. Jednak udało się zaprojektować go tak, że zoptymalizowano bryłę pod kątem oświetlenia i strat ciepła.

- Chcieliśmy znaleźć złoty środek między odpowiednim doświetleniem a kwestiami energooszczędnymi. – tłumaczą architekci z TRECT Architekci - Naszą edukację architektoniczną zdobywaliśmy w Danii. Tam nauczyliśmy się bardzo zinformatyzowanego podejścia do kwestii energetyki budynków, a pamiętajmy, że Dania jest jednym z liderów w kwestiach zrównoważonej architektury. Poznaliśmy też różne narzędzia, które pozwalają szacować i symulować klimat wewnętrzny budynku oraz jego zachowanie podczas różnych pór roku, które sprawdzają się w rzeczywistości.

Autor: TRECT Architekci/ Materiały prasowe Dom jest zintegrowany z działką

Mimo to dom ten nie powstawał z myślą bycia zeroenergetycznym. Stawiano na estetykę, funkcjonalność oraz marzenia klienta. Nie przeszkodziło to jednak w zoptymalizowaniu go pod kątem oświetlenia i strat ciepła.

Pracownia: TRECT Architekci

Autorzy projektu: Adam Szczepanik-Dzikowski, Piotr Tymiński, Karolina Zalewska

Lokalizacja: Okolice Warszawy

Powierzchnia działki: 1642 m2

Powierzchnia Użytkowa domu: 256m2

Projekt: 2017

Realizacja: 2017-2019

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