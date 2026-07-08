Ten ładny dom stanął w miejscu wyburzonego wcześniej budynku. Jedną ścianą został dobudowany do stojącego obok starego domu, który niczym szczególnym się nie wyróżnia. Nowy ma prostą bryłę, jest wytworny i elegancki, ale wtapia się w otoczenie. Co więcej, dodaje szczególnego charakteru całej posiadłości. Artykuł pochodzi z archiwum Muratora.

Afrykańskie inspiracje w domu

Właściciele pięknego domu od początku wiedzieli, jakiego domu potrzebują. Na ich wybór główny wpływ miał długoletni pobyt w Republice Południowej Afryki, a zwłaszcza dom, w którym mieszkali.

Wracając do Polski, zaopatrzyli się w schematy tamtego budynku, które uwzględniały układ pomieszczeń i ich proporcje. Przy wykańczaniu wnętrz pomogły zdjęcia i wspomnienia.

Dom zaprojektowała architekt Barbara Kierejewska-Zielińska. Stanęła ona przed nie lada wyzwaniem: jak zaadaptować pomysły prosto z Afryki do polskich realiów? Od rozpoczęcia prac nad projektem było wiadomo, że zewnętrzna bryła rezydencji będzie inna niż ta w Afryce. Po pierwsze, tamtejszego budynku nie dałoby się dopasować do drugiego domu stojącego na działce. Po drugie, nie pozwoliłby na to nasz klimat. Po trzecie, wielkość działki ograniczała dosyć znacznie metraż domu.

Właściciele zgodzili się zatem na zmniejszenie skali pomieszczeń, ale przy zachowaniu ich proporcji, tak by utrzymać układ wnętrz. Taki zamysł pani architekt zamknęła w domu, który ma w sobie cechy południowoafrykańskie: białą elewację, dużo przeszkleń, przestronne wnętrza, a także układ osiowy.

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Trzykondygnacyjny dom ma prostą bryłę i tradycyjną konstrukcję

W miejscach o dużych rozpiętościach zastosowano podciągi. Jego elewacje zostały wykończone białym tynkiem silikonowym, na parterze ozdobiono je poziomymi podziałami, a piętro pozostało gładkie. Jedynie detale imitujące okiennice podkreślają układ okien. Brak zbędnych zdobień eksponuje elegancję domu. Na elewacjach są liczne przeszklenia, które nadają lekkości dość mocnej bryle. Dzięki takiemu połączeniu delikatnej bieli oraz szkła dom przestaje być przysadzistym, monumentalnym gmachem. Dach jest pokryty grafitową dachówką ceramiczną, której kolor komponuje się z gresem tarasów, rynnami oraz obróbką blacharską obejmującą między innymi parapety zewnętrzne. Drzwi wejścio-we zaakcentowane szkłem zostały zaprojektowane na indywidualne zamówienie. Podziały na drzwiach współgrają z podziałami elewacji na parterze. Wejście do domu podkreślono dwiema symetrycznie ustawionymi donicami, drzwi osłania zamocowana łańcuchami tafla szkła.

Namawiam Państwa do pochwalenia się historią Waszego domu! Piotr Laskowski, redaktor naczelny Muratora: [email protected]

Światło w pierwszoplanowej roli

Właściciele chcieli się cieszyć słońcem, którego w naszym klimacie jest znaczniej mniej niż w Afryce, dlatego zależało im na tym, aby wprowadzić do wnętrza maksymalną ilość światła naturalnego i otworzyć dom na otaczający ogród. Udało się to osiągnąć dzięki zaprojektowaniu dużych szklanych powierzchni. Na parterze w pokoju dziennym zamontowano drzwi przesuwne, które prowadzą prosto na rozległy taras do ogrodu. Ich ogromna powierzchnia sprawiła jednak kłopot inwestorom – żaden wykonawca nie chciał się podjąć osadzenia drzwi na maksymalnie niskim progu, czego życzyli sobie właściciele. Z kłopotu wybawił ich system tarasowych okien podnoszono -przesuwnych HS. Ich zaawansowana technologia i sprawny mechanizm pozwalają na lekkie otwieranie. System ten polega na nieznacznym podniesieniu okna, przesunięciu go i opuszczeniu. Główną zaletą okien jest zainstalowanie niskiego progu, który został niemalże „wtopiony ” w podłoże. Dzięki temu nie stanowi przeszkody komunikacyjnej między domem a tarasem. Na ścianie obok zamontowano parę podwójnych tarasowych okien uchylnych, którymi również można wyjść do ogrodu. Już od wejścia do domu można zauważyć, że rezydencja jest otwarta i jasna. Przedsionek jest nasłoneczniony dzięki naświetlom bocznym w drzwiach wejściowych, a także całkowicie przeszklonej ścianie znajdującej się naprzeciwko drzwi. Oprócz zwykłych okien na piętrze i na poddaszu zamontowano też okna dachowe i kolankowe o znacznych powierzchniach.

Największe przeszklenia są na południowej ścianie domu, a od północy jest ich najmniej. Właściciele są zadowoleni, że zimą pomieszczenia od południa nagrzewają się promieniami słonecznymi, ale nie narzekają na przegrzanie w lecie. Jest to zapewne spowodowane bujną roślinnością okalającą budynek, która tworzy skuteczne zacienienie. Dodatkową ochronę przed przegrzaniem pomieszczeń na piętrze stanowi dość mocno wysunięty okap domu. Ze względu na klimat w okresie jesienno-zimowym w domu działa centralne ogrzewanie, które na parterze jest rozprowadzane podłogowo, a na piętrze – za pomocą grzejników. Dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, który mimo braku płaszcza wodnego w niedługim czasie ogrzewa cały salon.

Układ osiowy wprost z Czarnego Lądu

Z afrykańskiego domu został też zaczerpnięty układ pomieszczeń. Główną oś tworzą kuchnia, jadalnia, salon i taras. Stanowi ona całą długość domu. Prostopadle do niej jest druga oś, na której mieszczą się przedsionek, jadalnia oraz klatka schodowa prowadząca na pierwsze piętro. Osie przecinają się w centralnym punkcie, który stanowi jadalnia. Pomieszczenia są usytuowane funkcjonalnie, na przykład kuchnia znajduje się obok jadalni, z salonu wychodzi się na taras, a z garażu można przejść do pomieszczenia gospodarczego, które pełni funkcję kotłowi i przechowalni mniej potrzebnych rzeczy. Układ liniowy umożliwia dogodną komunikację między pomieszczeniami oddzielonymi od siebie drzwiami przesuwnymi, które mogą pozostać otwarte lub zamknięte w zależności od potrzeb mieszkańców. W ten sposób można osiągnąć otwartą przestrzeń strefy dziennej. Stojąc w kuchni, można na przykład wyjrzeć przez okno w salonie. Drewniane drzwi i ich widoczna konstrukcja pełnią także funkcję dekoracyjną, nadając pomieszczeniu lekko surowy wygląd.