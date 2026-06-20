Kostki są wciąż w modzie, chociaż głównie do przebudowy. Trendy preferują inne wzorce, ale model kostki wcale nie jest zły. Złe było tylko kiedyś wykonawstwo i materiały budowlane. Z kostki można wyczarować prawdziwe cuda, o czym przekonują współczesne projekty.

Z czego budować dom? Szkoła Budowania Materiał sponsorowany

Dom-kostka, czyli same zalety

Kostka, nie musi być oczywiście idealnym sześcianem, ale to budowlana bryła, która nie ma wad. Przede wszystkim piętrowy dom ma bardzo dużą powierzchnię użytkową, o wiele większą niż ten z poddaszem użytkowym o tej samej powierzchni zabudowy. Tutaj po prostu nie ma strat na skosy. Piętra mogą na wszystkich ścianach posiadać tarasy lub balkony, co jest atrakcyjnym dodatkiem w każdej sypialni, a nawet łazience, bo przecież piętra są przeważnie w strefie nocnej.

Regularna bryła ułatwia rozplanowanie wszystkich pomieszczeń i właściwe ich doświetlenie.

Zwarta forma ułatwia oszczędności w ogrzewaniu. Taki dom może mieć bardzo niskie zapotrzebowanie na energię. Wystarczy tylko dobrze odpowiednio zaprojektować wnętrze, w którym na dole znajdzie się niskotemperaturowy grzejnik o dużej powierzchni. Niewiele będzie potrzeba wówczas energii na dogrzanie piętra.

Płaski dach umożliwi jego dodatkowe wykorzystanie. Można tu urządzić zielony dach z podniebnym tarasem.

Kostka z wykuszami

GL 676 Qubus już swoją nazwą nawiązuje do formy w jakiej został zaprojektowany. Na planie zbliżonym do kwadratu o boku ok. 11 m powstał zadziwiająco duży i piękny nowoczesny budynek. Prostą prostopadłościenną bryłę urozmaicają dwa odpowiadające mu formą wykusze na frontowej i ogrodowej elewacji oraz naprawdę zwariowany układ okien, który na każdej ścianie jest inny. Otwory okienne tworzą w budynku kompozycję przestrzenną, która odgrywa pierwszoplanową rolę w dekoracji elewacji. Wykorzystana została naturalna dekoracyjna cecha okien pasmowych. Szare akcenty ram przeszkleń kontrastują z bielą tynku. Jasnoceglane wykończenie płaszczyzn wykuszy podkreśla ich kubistyczną formę i wyodrębnia z bryły budynku. Pod wykuszem frontowym znalazło się wejście a pod tym od strony ogrodu część tarasu. Wykusze pozwoliły powiększyć powierzchnię jednej z sypialni i łazienkę. W dodatku ten w łazience posłużył do efektownego umieszczenia wanny – ekstrawagancki pomysł, który z pewnością może się spodobać przyszłemu inwestorowi.

W pojemnym wnętrzu na parterze poza otwartą strefą dzienną, komunikacją i pomieszczeń sanitarnych i technicznych jest miejsce na gabinet lub dodatkową sypialnię, która uzupełnia cztery znajdujące się na piętrze.

Kostka z garażem i loggią

To nieco wydłużona kostka, co klasyfikuje ją jako odpowiednia na węższe działki, tym bardziej, że znalazło się od frontu miejsce na garaż i podjazd. Prostopadłościenna bryła Ka36 dzięki narożnym wcięciom zyskała podcieniowe wejście i zadaszenie tarasu oraz loggię na piętrze. Te zagłębione w bryle budynku elementy nadały mu charakter i nowoczesny wygląd. Dodatkowym elementem dekoracyjnym jest wysunięta rama z boku i nad piętrem od strony ogrodu, która zmienia proporcje wydłużonej ściany. Ciekawie komponują się w tej bryle podłużne okna na piętrze od frontu i ogrodu. Jasnoszare fragmenty tynku między oknami urozmaicają minimalistyczne elewacje.

Ze względu na garaż na parterze nie zmieściło się tu wiele pomieszczeń. Największym jest otwarta przestrzeń salonu z jadalnią i kuchnią. Szerokie drzwi tarasowe i duże okna doświetlają wnętrze. Zabiegowe schody ze strefy dziennej wyprowadzają na piętro, gdzie są trzy sypialnie, łazienka i dwie garderoby. Z łazienki i jednej sypialni są wejścia na loggię.

Kostka z ramą

Regularność kostki w projekcie GL699 Piccolo przełamuje wysunięta poza obrys wąska rama obiegająca dwie ściany, pod którą znalazła się znaczna część fragment tarasu oraz ryzalit z wejściem i klatką schodową. Ważną rolę w kształtowaniu formy budynku mają duże przeszklenia od strony ogrodu i narożne wąskie okna na parterze i piętrze. Biel elewacji przełamują drewniane okładziny ryzalitu i ściany pod zadaszeniem ramy tarasowej. Za efektownymi oknami narożnymi parteru znalazły się garderoba z jednej strony holu wejściowego i gabinet po przeciwnej stronie. Od strony ogrodowej rozłożyła się na całej szerokości duża otwarta przestrzeń kuchni, jadalni i salonu. Znalazło się tu miejsce i na narożny kominek. Na piętrze są trzy duże sypialnie.

Kostka a`la kubistyczna stodoła

Chociaż od frontu DCP294 Delft tego nie widać, ale od ogrodu wykończenie i forma wgłębionej ściany z ogromnym przeszkleniem nasuwa skojarzenie z modną formą współczesnej stodoły. Można powiedzieć, że to współczesna stodoła ze świata gry Minecraft. Charakterystycznym elementem jest wysunięty poza bryłę budynku od frontu obły prostopadłościenny wykusz, pod którym schowana została strefa wejściowa.

Przeszklona ściana ogrodowa doświetla salon na parterze i antresolę z przejściem do położonej w głębi części nocnej. Dzięki frontowemu wykuszowi znalazło się tu miejsce na dwie sypialnie i łazienkę. W tym projekcie kuchnia jest co prawda otwarta, ale od salonu oddziela ją ściana.

Kostka prawie klasyczna w wersji mini

Tylko narożne wcięcie z wejściem i uskoki muru przełamują regularną bryłę kostki w projekcie Zx51. Regularny kształt budynku zniekształca też obrócona względem jego osi płyta, na której leży podest przed wejściem i taras. Uskoki i wgłębione części podkreślone są odmiennymi materiałami i kolorami elewacji.

To mini-kostka, bo ma powierzchnię zabudowy niespełna 80 m2. Mimo to na piętrze są tu aż trzy sypialnie i duża łazienka. Parter w większości zajmuje strefa salonu i jadalni z częściowo osłoniętą ściankami kuchnią.

Murowane starcie Piwnica – potrzebna czy zbędna? MUROWANE STARCIE

Domy z antresolą