Owszem, to bliźniak, ale obie połówki nie są identyczne i dzieli je prześwit. Dom z prefabrykatów dla dwóch czteroosobowych rodzin.

opracowanie Marta Balcerowska
2026-06-20 8:10

Ten nietypowy dom bliźniak stoi w otoczeniu różnorodnej stylistycznie zabudowy jednorodzinnej krakowskiej Olszy. Wyróżnia go nie tylko forma i wykończenie. Zbudowany został z drewna, w technologii prefabrykowanej. Jest w pełni ekologiczny, zrównoważony, bez chemii. Za jego projekt odpowiada studio4SPACE, które zebrało za krakowski ekodom nagrody architektoniczne.

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Materiał sponsorowany

Dom ekologiczny projektu studio4SPACE wzniesiono w otoczeniu różnorodnej stylistycznie zabudowy jednorodzinnej krakowskiej Olszy. Krajobraz mieszkalny tej części Krakowa jest dość zachowawczy, bez wyrazu, z tym jednym wyjątkiem. Ekodom niewątpliwie wyróżnia się na tle innych, nie tylko pod względem bryły oraz konstrukcji i użytych materiałów do jego budowy i wykończenia. 

Dom bliźniak dla dwóch rodzin

Dom zaprojektowano dla dwóch czteroosobowych rodzin. Nie wygląda on jednak jak typowy bliźniak, który składa się z dwóch identycznych części. W przypadku tego projektu architekci zróżnicowali połówki w taki sposób, aby dom tworzył jedną kompozycję. Nie ma więc tu widocznego z ulicy sztywnego podziału na dwa skrzydła. Strefa wejścia została ukryta w podcięciu narożnika, wyposażonym w efektowne przeszklenie. Obie połówki dzieli umownie centralnie umiejscowiony wertykalny prześwit.

Technologia budowy ekologicznego domu

Założeniom ekologicznym dom odpowiada na każdym etapie projektowania i budowy. Każdy etap realizacji  inwestycji był analizowany pod kątem potencjalnego wpływu na środowisko. Już projekt samej bryły ogranicza wpływ mostków cieplnych na ogólny bilans energetyczny.

Ekodom stanął w miejscu innego dom, podczas rozbiórki którego położono nacisk na odzysk jak największej ilości materiałów, poprzez wybór drewnianej konstrukcji i okładziny, aż po wyposażenie techniczne. Każdy z tych elementów był analizowany pod kątem potencjalnego wpływu na środowisko.

Dom wzniesiono w technologii drewnianej, prefabrykowanej. Po montażu elementów gotowych, ściany zewnętrzne zostały dodatkowo pokryte warstwą izolacyjną z wełny skalnej. Jako wykończenie zewnętrzne zastosowano opalane drewno, charakteryzujące się większą ochroną przed promieniowaniem UV, wilgocią i szkodnikami, a co najważniejsze - nie wymaga użycia chemii do konserwacji.

Architekci tym projektem udowodnili, że dom drewniany nie musi być kojarzony z dachami dwuspadowymi i tradycyjnymi oknami, ale może mieć płaski dach i efektowne narożne przeszklenia tworzące budynek na miarę XXI wieku.

– Przy tym projekcie położyliśmy bardzo duży nacisk na rozwiązanie idące w duchu architektury zrównoważonej, począwszy od rozwiązań konstrukcyjnych, poprzez zastosowane instalacje wewnętrzne po materiały wykończeniowe. Każda decyzja była też analizowana pod kątem środowiskowym. Ale, niezależnie od proekologicznych zastosowań w tym projekcie, chcieliśmy, żeby był on także ciekawy architektonicznie. I to zostało dostrzeżone. Doceniono również estetykę ekologicznej nieruchomości – mówi Bartosz Dendura, właściciel pracowni Studio4SPACE.

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Krakowski ekodom projekty Studio4Space

Do ekologiczny pracowni Studio4SPACE, której przewodzi architekt dr Bartosz Dendura, został zauważony nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Ostatnio zdobył główną nagrodę w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Europie. Nagroda European Property Awards 2023 w kategorii domów jednorodzinnych. Decyzję o jej wręczeniu podjęło ponad 80 międzynarodowych ekspertów.

Projekt wcześniej został obsypany nagrodami przez polskie środowisko architektoniczne, ale powyższe zwycięstwo pozycjonuje go w ścisłej europejskiej czołówce. I jak zapowiada sam laureat, to jeszcze nie koniec, bo obecnie pracuje nad kilkoma ciekawymi rozwiązaniami.

Dom w Olszy w Krakowie. Dane

Nazwa obiektu Dom ekologiczny
Adres obiektu Kraków, osiedle Olsza
Autorzy Studio4SPACE - Bartosz Dendura
Konstrukcja

Michał Kucharski oraz Multicomfort Sp. Z o.o.
Instalacje sanitarne BPI Biuro Projektów Instalacyjnych Paweł Deryło
Instalacje elektryczne el-PROJEKT Mateusz Figa
Elementy prefabrykowane Milticomfort Sp. z. o.o.
Inwestor Prywatny
Powierzchnia terenu 500 m2
Powierzchnia użytkowa 312 m2
Kubatura 780 m3
Data projektu 2020
Data realizacji 2021-2022
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