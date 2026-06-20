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Dom ekologiczny projektu studio4SPACE wzniesiono w otoczeniu różnorodnej stylistycznie zabudowy jednorodzinnej krakowskiej Olszy. Krajobraz mieszkalny tej części Krakowa jest dość zachowawczy, bez wyrazu, z tym jednym wyjątkiem. Ekodom niewątpliwie wyróżnia się na tle innych, nie tylko pod względem bryły oraz konstrukcji i użytych materiałów do jego budowy i wykończenia.
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Dom bliźniak dla dwóch rodzin
Dom zaprojektowano dla dwóch czteroosobowych rodzin. Nie wygląda on jednak jak typowy bliźniak, który składa się z dwóch identycznych części. W przypadku tego projektu architekci zróżnicowali połówki w taki sposób, aby dom tworzył jedną kompozycję. Nie ma więc tu widocznego z ulicy sztywnego podziału na dwa skrzydła. Strefa wejścia została ukryta w podcięciu narożnika, wyposażonym w efektowne przeszklenie. Obie połówki dzieli umownie centralnie umiejscowiony wertykalny prześwit.
Technologia budowy ekologicznego domu
Założeniom ekologicznym dom odpowiada na każdym etapie projektowania i budowy. Każdy etap realizacji inwestycji był analizowany pod kątem potencjalnego wpływu na środowisko. Już projekt samej bryły ogranicza wpływ mostków cieplnych na ogólny bilans energetyczny.
Ekodom stanął w miejscu innego dom, podczas rozbiórki którego położono nacisk na odzysk jak największej ilości materiałów, poprzez wybór drewnianej konstrukcji i okładziny, aż po wyposażenie techniczne. Każdy z tych elementów był analizowany pod kątem potencjalnego wpływu na środowisko.
Dom wzniesiono w technologii drewnianej, prefabrykowanej. Po montażu elementów gotowych, ściany zewnętrzne zostały dodatkowo pokryte warstwą izolacyjną z wełny skalnej. Jako wykończenie zewnętrzne zastosowano opalane drewno, charakteryzujące się większą ochroną przed promieniowaniem UV, wilgocią i szkodnikami, a co najważniejsze - nie wymaga użycia chemii do konserwacji.
Architekci tym projektem udowodnili, że dom drewniany nie musi być kojarzony z dachami dwuspadowymi i tradycyjnymi oknami, ale może mieć płaski dach i efektowne narożne przeszklenia tworzące budynek na miarę XXI wieku.
– Przy tym projekcie położyliśmy bardzo duży nacisk na rozwiązanie idące w duchu architektury zrównoważonej, począwszy od rozwiązań konstrukcyjnych, poprzez zastosowane instalacje wewnętrzne po materiały wykończeniowe. Każda decyzja była też analizowana pod kątem środowiskowym. Ale, niezależnie od proekologicznych zastosowań w tym projekcie, chcieliśmy, żeby był on także ciekawy architektonicznie. I to zostało dostrzeżone. Doceniono również estetykę ekologicznej nieruchomości – mówi Bartosz Dendura, właściciel pracowni Studio4SPACE.
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Do ekologiczny pracowni Studio4SPACE, której przewodzi architekt dr Bartosz Dendura, został zauważony nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Ostatnio zdobył główną nagrodę w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Europie. Nagroda European Property Awards 2023 w kategorii domów jednorodzinnych. Decyzję o jej wręczeniu podjęło ponad 80 międzynarodowych ekspertów.
Projekt wcześniej został obsypany nagrodami przez polskie środowisko architektoniczne, ale powyższe zwycięstwo pozycjonuje go w ścisłej europejskiej czołówce. I jak zapowiada sam laureat, to jeszcze nie koniec, bo obecnie pracuje nad kilkoma ciekawymi rozwiązaniami.
Dom w Olszy w Krakowie. Dane
|Nazwa obiektu
|Dom ekologiczny
|Adres obiektu
|Kraków, osiedle Olsza
|Autorzy
|Studio4SPACE - Bartosz Dendura
|Konstrukcja
|
Michał Kucharski oraz Multicomfort Sp. Z o.o.
|Instalacje sanitarne
|BPI Biuro Projektów Instalacyjnych Paweł Deryło
|Instalacje elektryczne
|el-PROJEKT Mateusz Figa
|Elementy prefabrykowane
|Milticomfort Sp. z. o.o.
|Inwestor
|Prywatny
|Powierzchnia terenu
|500 m2
|Powierzchnia użytkowa
|312 m2
|Kubatura
|780 m3
|Data projektu
|2020
|Data realizacji
|2021-2022