Płaski dach osiedlu domów z dwuspadowym dachem

Gliwice, osiedle domów w stylu poniemieckim – krajobraz usłany dwuspadowymi dachami. Dom o płaskim dachu i oszczędnej w formie bryle nie chce się podporządkować tej konsekwencji. Skąd ta oryginalność? Marzenie o domu prostym i nowoczesnym okazało się silniejsze od możliwości przystosowania się do tego, co zastane.

Płaski dach - prosty i wygodny

W wyniku długich rozmów z architektami właściciele zdecydowali się na płaski dach. Taki dobrze pasował do koncepcji domu, na jakim im zależało – w którym rozwiązania architektoniczne wprost wypływają z funkcji, pozbawionym ozdobników. Potrzebowali dwóch pełnych kondygnacji. Dzięki nim mógł powstać bardzo wysoki salon o prostej formie.

Ważne były też względy czysto praktyczne – z płaskiego dachu znacznie łatwiej i bezpieczniej jest dostać się do komina czy anteny satelitarnej. Właściciele mieli początkowo obawy dotyczące odśnieżania, ale ich wątpliwości zostały rozwiane dzięki zastosowaniu konstrukcji wytrzymałej na obciążenie śniegiem i specjalnego systemu odprowadzania wody z dachu.

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Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Damian Kałdonek/PROjARCH

Prosta, kubiczna bryła

Niewidoczny dach sprawia, że na pierwszy plan wysuwa się kubiczna bryła składająca się z dwóch prostopadłościennych elementów. Taki zamysł architektoniczny jest konsekwencją rozdzielenia stref domu ze względu na pełnione przez nie funkcje. Prostopadłościan znajdujący się na pierwszym planie jest wyższy i szerszy. W tej części architekci zaprojektowali duży garaż, gabinet pani domu i łazienkę dla gości na parterze oraz sypialnie na piętrze. W drugim prostopadłościanie mieści się strefa dzienna – najbardziej reprezentacyjna. Ta część domu jest niższa, węższa i nieco bardziej cofnięta w głąb działki. Jej wysokość wynika z przeznaczenia. Zaprojektowano w niej dwukondygnacyjny salon.

Duże przeszklenia i drewniana elewacja

Reprezentacyjną część domu otwierają na działkę duże i mniejsze przeszklenia wychodzące na trzy strony świata – zachodnią, północną i wschodnią. Na antresoli, nad kuchnią – chcąc zaoszczędzić miejsce na parterze – wygospodarowano powierzchnię na pomieszczenia gospodarcze.

Przytulone do siebie proste bryły różnią się nie tylko wielkością, ale też sposobem wykończenia elewacji. Większy pokrywa jasnoszary tynk. Mniejszy, reprezentacyjny, ma bardziej zróżnicowaną elewację – jej dolną część wykończono grafitowym tynkiem, a górną – bejcowany świerkiem. Obie – tak różne – części bryły zostały scalone przez ramy wykonane z blachy, które akcentują główne wejście do domu, boczne wejście do gabinetu, bramę garażową oraz wyjście na taras. Całość mogłaby się wydawać monumentalna, gdyby nie wstawki z tynku na elewacji podkreślające poziome linie okien i niewielki cokół.

Trzy strefy - trzy przeznaczenia

Przestronne wnętrza łączą w sobie trzy różne strefy - mieszkalną (dzienną i nocną), gospodarczą i tę przeznaczoną do pracy.

Mieszkalna - to przede wszystkim obszerny, dwukondygnacyjny salon z częścią gościnną i jadalnianą połączoną z kuchnią. W salonie są wielkie trzyskrzydłowe przeszklenia wprowadzające przyrodę do wnętrza. W trakcie budowy właściciele wpadli jeszcze na pomysł, aby doświetlić go dodatkowym oknem na poziomie piętra. Dzięki temu wnętrze rozświetlają pod koniec dnia promienie zachodzącego słońca. Salon jest z dwóch stron otoczony tarasem – mniejszym, niezadaszonym od północy i większym, zadaszonym od wschodu. Strefa nocna na antresoli obejmuje sypialnie dzieci, ogólną łazienkę, a nieco na uboczu, od wschodu – master bedroom gospodarzy składające się z sypialni, łazienki i garderoby.

Gospodarcza - ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i duże koszty właściciele nie zdecydowali się na wybudowanie piwnicy. Rozbudowali za to część gospodarczą, dzieląc ją między dwie kondygnacje. Na parterze część gospodarcza obejmuje duży garaż z wydzielonym warsztatem i pomieszczenie na sprzęt ogrodowy, do którego można wejść z podwórka. Poza tym z części kuchni wydzielono niewielką spiżarnię. Na piętrze znajdują się pralnia i kotłownia oraz osobne pomieszczenie przeznaczone na przechowalnię.

Miejsce do pracy - pani domu wymarzyła sobie, aby prowadzić w domu gabinet kosmetyczny. Do tego celu potrzebne było kilkunastometrowe pomieszczenie z łazienką. Architekci zaprojektowali je od strony południowej. Można do niego wejść z głównego korytarza obok salonu Dla klientów jest przeznaczone osobne wejście z boku domu. Dzięki temu właścicielka nie musi wychodzić na zewnątrz po skończonej pracy, a klienci nie wchodzą do częście mieszkalnej.

Ogrzewanie podłogowe, rekuperator i czujniki ruchu

W całym domu zainstalowano ogrzewanie podłogowe z inteligentnym systemem sterowania. Jest ono szczególnie istotne w dwukondygnacyjnym salonie, w którym zapewniło równomierny rozkład temperatury niezależny od wysokości. Każdy inny rodzaj ogrzewania sprawiłby, że przy posadzce parteru byłoby zimno, a na antresoli zbyt ciepło. W domu jest też elektronicznie sterowany rekuperator, który ogranicza straty ciepła spowodowane wentylacją, a także odkurzacz centralny w garażu, zmiękczacz wody zamontowany na przyłączu oraz system monitoringu przód-tył i bramofon. Czujniki ruchu uruchamiają oświetlenie różnych części domu, na przykład schodów czy antresoli. Z kolei w ogrodzie właściciel zainstalował system zraszania wodą, który mierzy nasłonecznienie, temperaturę i opady deszczu i dostosowuje do nich poziom zraszania trawnika.

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