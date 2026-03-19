Dom Szczotkowany w Swarzędzu - remont domu z lat 80.

Dom Szczotkowany w Swarzędzu to efekt termomodernizacji domu kostki z lat 80. XX wieku. I projekt, który pokazuje, jak przemyślana przebudowa może odmienić charakter domu z minionej epoki, nadając mu współczesny wyraz architektoniczny bez utraty jego tożsamości. Bo choć dom miał już wcześniej prostą, zwartą bryłę, to jednak obecnie nie spełniał standardów energetycznych ani zasad nowoczesnej ekonomii cieplnej. Stąd konieczny był remont.

Ale projekt nie ograniczał się jedynie do poprawy efektywności energetycznej – chodziło w nim też o uporządkowanie formy i nadania budynkowi nowej spójności przestrzennej. Chociażby dlatego, że już przed modernizacją dom miał zaburzone proporcje wynikające z późniejszej dobudowy tarasu. Zachowano jedynie mury i stropy, a wszystkie pozostałe elementy wymieniono, dostosowując obiekt do aktualnych standardów budownictwa jednorodzinnego. Za opracowanie projektu i realizację odpowiadała firma FAV sp. z o.o.

– Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji projektowej była istniejąca elewacja z charakterystycznym tynkiem drapanym – cyklinowanym. Motyw ten stał się impulsem do poszukiwania jego współczesnej interpretacji. Ideą projektu było przeniesienie myśli o elewacji jako nośniku faktury i detalu na nowy język architektoniczny – bardziej subtelny, nowoczesny i dopasowany do dzisiejszej estetyki – mówi autor projektu, architekt Filip Zieliński.

Przebudowa domu z lat 80. Inspiracja - współczesna architektura modernistyczna

Architekci skoncentrowali się na uproszczeniu formy. Inspiracją była współczesna architektura modernistyczna, oparta na klarownej bryle, stonowanej kolorystyce i świadomej pracy światłem. Szczególną uwagę poświęcono proporcjom budynku oraz trwałości i jakości zastosowanych rozwiązań.

Zakres prac obejmował:

gruntowną modernizację obiektu, w tym przebudowę układu funkcjonalnego,

wykonanie nowych otworów okiennych,

termomodernizację

całkowite przeprojektowanie elewacji i detalu architektonicznego.

Wszystkie instalacje zostały wymienione, a budynek wyposażono w wentylację mechaniczną z rekuperacją, klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną.

– Bryła budynku została uporządkowana i uproszczona – dodaje architekt. – Czytelne podziały, cofnięcia oraz akcenty materiałowe nadały całości spokojny, współczesny charakter, przy jednoczesnym zachowaniu skali zabudowy jednorodzinnej. Zróżnicowanie materiałowe elewacji podkreśla pierwotną bryłę domu oraz część dobudowaną w późniejszym okresie.

Elewacja z efektem szczotkowania

Kluczowym elementem projektu stała się elewacja o szczotkowanej strukturze, uzupełniona o konstrukcję z drewna klejonego nad tarasami. Elewację wykonano z wykorzystaniem tynku strukturalnego CreativTop. Zróżnicowanie kolorystyczne i strukturalne powierzchni podkreśla geometrię bryły oraz wydobywa jej architektoniczne detale - dom naprawdę wygląda inaczej w zależności od kąta padania promieni słonecznych.

– Zależało nam, aby faktura nie była jedynie dekoracją. Szczotkowana struktura zmienia się wraz ze światłem i porą dnia – mówi architekt Filip Zieliński.

Wszystkie elementy, takie jak stolarka, obróbki blacharskie, maskownice rynien oraz detale elewacyjne, zostały zaprojektowane i wykonane na zamówienie, w indywidualnie dobranej kolorystyce.

Dom ze Swarzędza w konkursie Europejska Fasada Roku

Po przebudowie dom zyskał też funkcjonalne wnętrza. Dziś budynek, choć ma 40 lat, pod względem jakości i komfortu, nie odbiega od nowo realizowanych domów jednorodzinnych.

i Autor: Fotograf-y/ Materiały prasowe Dom szczotkowany w Swarzędzu. Za opracowanie projektu i realizację odpowiadała firma FAV sp. z o.o. To przebudowa kostki z lat 80.

Dom Szczotkowany reprezentuje Polskę w gronie najlepszych realizacji Starego Kontynentu, ubiegając się o prestiżowy tytuł Europejskiej Fasady Roku 2026 w kategorii „Stunned by texture”, dedykowanej budynkom wyróżniającym się kreatywnym podejściem do struktury elewacji. W konkursie głosować może także publiczność - do 22 kwietnia - na stronie www.lifechallenge.baumit.com.

