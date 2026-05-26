Mały dom może być bardzo modny – 5 niewielkich, nowoczesnych i funkcjonalnych projektów

Dariusz Jędrzejewski
2026-05-26 7:00

W architekturze i budownictwie można kierować się nie tylko zasadą „duży może więcej”, ale także „małe jest piękne”. Inwestorzy nie zawsze potrzebują dużo. Spośród setek projektów można jednak wybrać propozycje niewielkich domów, które zadowolą wymagających klientów. Są nowoczesne i proste zarazem, a także nie potrzebują nawet pozwolenia na budowę.

Projektanci potrafią udowodnić, że mały dom może być mały, funkcjonalny a dodatkowo modny. Niewielkie rozmiary zewnętrzne nie wykluczają podążania za architektonicznymi trendami, których wyznacznikami mogą być współczesna bryła czy nowoczesne materiały wykończeniowe. Dodatkowo takie małe i niewielkich rozmiarów domy mogą być także nadspodziewanie pojemne.

Dom stodoła z antresolą i pokojami na poddaszu

O tym domu można powiedzieć pieszczotliwie „stodółka”, bo rozmiary kwalifikują go do zdrobnienia. DD1682 Amon bez garażu ma wszystko co charakterystyczne dla modnych domów-stodół. Jest tu bezokapowy dach z materiałem połaci dachowych pokrywających także ściany boczne, duże przeszklenia w szczycie i oczywiście antresola a także połączenie grafitowej blachy na rąbek i drewnianych lameli. Oczywiście nie można zapomnieć o modnych kształtach i rozmieszczeniu innych okien. To mały dom dla miłośnika współczesnego designu.

Wnętrze oczywiście klasyczne jak na stodołę. Antresola powiększająca wysokość części dziennej aż po dach przechodzi w mieszkalne poddasze, gdzie zmieściły się dwie sypialnie i łazienka. Jeśli ktoś kreci nosem, że to mało to na dole jest dodatkowa sypialnia. Zmieściła się też mała łazienka i kotłownia. Miejsce pod schodami wykorzystane zostało na schowek, a w korytarzu od wejścia jest miejsce na szafę. Ten wydaje się nie tylko modny, ale niezwykle pojemny. Można powiedzieć, że to projekt idealny na wielkomiejskie przedmieścia i niewielką działkę – będzie odstawał od pobliskich rezydencji tylko wielkością, bo wykończeniem im dorównuje.

Dom stodoła z elementami tradycji i dwoma balkonami

Ten niewielki dom to trochę połączenie modnej formy stodoły z klasyką. Do tradycji odwołują się materiały wykończeniowe w postaci dachówki i tynkowanych ścian. Do stodoły nawiązuje bryła i charakterystyczne wgłębienie ściany szczytowej, które zostało wykorzystane do zadaszenia balkonu poddasza i tarasu. Bryłę DS284 Brzdąc wyciąga zadaszenie nad wejściem, które wykorzystane zostało z kolei, jako drugi balkon na poddaszu.

Parter zajmuje duża strefa dzienna z otwartą kuchnią. Przestrzeń powiększają optycznie szerokie drzwi tarasowe i duże okno w kuchni. Jest tu też kotłownia i toalety. Szerokie dwubiegowe schody wprowadzają na poddasze. Są tam dwie sypialnie, pralnia i łazienka. Wnętrze powiększają dwa spore balkony, dzięki którym można wyjść o poranku do ogrodu lub popijając kawę doglądać dzieci na podjeździe z przeciwnej strony.

Dom tradycyjny na wąską działkę

AG047 Moniczka II (wersja B) wpasuje się bardzo małą a w dodatku wąską działkę. Wydawałoby się, że niewiele uda się zmieścić na tak niewielkiej przestrzeni, a jednak wewnątrz jest nadspodziewanie sporo miejsca. Co prawda na parterze główną rolę gra salon i jadalnia oddzielone ścianą działową od kuchni, ale na piętrze są trzy sypialnie. W dodatku każda ma wyjście na balkon. Jest też osobna łazienka oraz mała toaleta.

Parter ma wygospodarowane spore pomieszczenie na kotłownię, w której można umieścić też inne funkcje, np. pralnię. Obok jest toaleta, a wnęka pod schodami wykorzystana została pomysłowo na spiżarnię. Salon i wspólna część korytarza i kuchni otwierają się dużą powierzchnią przesuwnych drzwi na obszerny taras położony wzdłuż dwóch ścian budynku.

Dom tradycyjny z wysoką ścianką kolankową

Klasyczną bryłę dodatkowo podkreśla zaproponowany w projekcie DCP301 Felix wykończenie z gontu lub płytek czy też paneli imitujących ten naturalny materiał na górnej części ścian. To bardzo interesujące wizualnie rozwiązanie, dzięki któremu mały dom zyskuje elegancję i charakter. Bryłę urozmaica także narożne wcięcie, gdzie znajduje się wejście do domu.

Wysoka ścianka kolankowa podwyższyła poddasze, co wpłynęło nie tylko na zwiększenie powierzchni poddasza, ale i na montaż okna w ścianie pod dachem, dzięki któremu doświetlona zostało klatka schodowa. To rozwiązanie pozwoliło uprościć połacie dachowe, gdzie nie ma potrzeby montażu okien dachowych. Każde pomieszczenie poddasza jest nie tylko obszerne, ale i dobrze doświetlone dużymi oknami w ścianach szczytowych. Znalazło się tam miejsce dla trzech sypialni i sporej łazienki.

Na parterze klasycznie jest obszerna strefa dzienna z otwartą kuchnią i kominkiem w ścianie przy kotłowni, co pozwala na łatwe połączenie go z systemem grzewczym domu. Na parterze są miejsca na zamontowanie szaf w korytarzu sąsiadującym z sienią.

Dom piętrowy z dachem dwuspadowym

To rekordzista jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni. GL1168 Kamyczek II to dwie pełne kondygnacje i jeszcze przestrzeń pod dachem na wszelkie domowe rupiecie lub do innych celów. Architekturą przypomina współczesne budownictwo w krajach alpejskich – może stąd jego nazwa. Do górskiej architektury nawiązuje także pionowe deskowanie ścian piętra. Nowoczesności nadają mu szklane elementy - dach nad wejściem i wypełnienie balustrad balkonu.

Dom swoimi wymiarami pasuje na wąską działkę. Wydłużają go optycznie zadaszony podest przed wejściem i taras, częściowo schowany pod płytą balkonu. Z boku jest dodatkowe wyjście do ogrodu z pomieszczenia kotłowni, a więc może ona poza pełnieniem funkcji technicznych być magazynem sprzętu ogrodowego. Reszta na parterze to klasyka współczesnego budownictwa, czyli wielka przestrzeń jadalni, salonu i kuchni, skąd wyprowadzają będące ich częścią schody zabiegowe na piętro.

Piętro to mnóstwo miejsca, w którym zaprojektowane zostały duże trzy sypialnie i łazienka. Z dwóch mniejszych sypialni są wyjścia na balkon nad tarasem.

Pomieszczenia na piętrze doświetlają obficie okna w ścianach szczytowy i jednej ścianie bocznej. Nie przewidziano okien dachowych, co upraszcza wykonanie dachu i pokrycia. Na poddaszu jest jednak sporo miejsca na domowy magazyn, więc może się jednak przydać jedno okno dachowe, świetlik lub inne rozwiązanie zapewniające dawkę dziennego światła pod samym pokryciem.

