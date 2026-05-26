Projektanci potrafią udowodnić, że mały dom może być mały, funkcjonalny a dodatkowo modny. Niewielkie rozmiary zewnętrzne nie wykluczają podążania za architektonicznymi trendami, których wyznacznikami mogą być współczesna bryła czy nowoczesne materiały wykończeniowe. Dodatkowo takie małe i niewielkich rozmiarów domy mogą być także nadspodziewanie pojemne.

Dom stodoła z antresolą i pokojami na poddaszu

O tym domu można powiedzieć pieszczotliwie „stodółka”, bo rozmiary kwalifikują go do zdrobnienia. DD1682 Amon bez garażu ma wszystko co charakterystyczne dla modnych domów-stodół. Jest tu bezokapowy dach z materiałem połaci dachowych pokrywających także ściany boczne, duże przeszklenia w szczycie i oczywiście antresola a także połączenie grafitowej blachy na rąbek i drewnianych lameli. Oczywiście nie można zapomnieć o modnych kształtach i rozmieszczeniu innych okien. To mały dom dla miłośnika współczesnego designu.

Wnętrze oczywiście klasyczne jak na stodołę. Antresola powiększająca wysokość części dziennej aż po dach przechodzi w mieszkalne poddasze, gdzie zmieściły się dwie sypialnie i łazienka. Jeśli ktoś kreci nosem, że to mało to na dole jest dodatkowa sypialnia. Zmieściła się też mała łazienka i kotłownia. Miejsce pod schodami wykorzystane zostało na schowek, a w korytarzu od wejścia jest miejsce na szafę. Ten wydaje się nie tylko modny, ale niezwykle pojemny. Można powiedzieć, że to projekt idealny na wielkomiejskie przedmieścia i niewielką działkę – będzie odstawał od pobliskich rezydencji tylko wielkością, bo wykończeniem im dorównuje.

Dom stodoła z elementami tradycji i dwoma balkonami

Ten niewielki dom to trochę połączenie modnej formy stodoły z klasyką. Do tradycji odwołują się materiały wykończeniowe w postaci dachówki i tynkowanych ścian. Do stodoły nawiązuje bryła i charakterystyczne wgłębienie ściany szczytowej, które zostało wykorzystane do zadaszenia balkonu poddasza i tarasu. Bryłę DS284 Brzdąc wyciąga zadaszenie nad wejściem, które wykorzystane zostało z kolei, jako drugi balkon na poddaszu.

Parter zajmuje duża strefa dzienna z otwartą kuchnią. Przestrzeń powiększają optycznie szerokie drzwi tarasowe i duże okno w kuchni. Jest tu też kotłownia i toalety. Szerokie dwubiegowe schody wprowadzają na poddasze. Są tam dwie sypialnie, pralnia i łazienka. Wnętrze powiększają dwa spore balkony, dzięki którym można wyjść o poranku do ogrodu lub popijając kawę doglądać dzieci na podjeździe z przeciwnej strony.

Dom tradycyjny na wąską działkę

AG047 Moniczka II (wersja B) wpasuje się bardzo małą a w dodatku wąską działkę. Wydawałoby się, że niewiele uda się zmieścić na tak niewielkiej przestrzeni, a jednak wewnątrz jest nadspodziewanie sporo miejsca. Co prawda na parterze główną rolę gra salon i jadalnia oddzielone ścianą działową od kuchni, ale na piętrze są trzy sypialnie. W dodatku każda ma wyjście na balkon. Jest też osobna łazienka oraz mała toaleta.

Parter ma wygospodarowane spore pomieszczenie na kotłownię, w której można umieścić też inne funkcje, np. pralnię. Obok jest toaleta, a wnęka pod schodami wykorzystana została pomysłowo na spiżarnię. Salon i wspólna część korytarza i kuchni otwierają się dużą powierzchnią przesuwnych drzwi na obszerny taras położony wzdłuż dwóch ścian budynku.

Dom tradycyjny z wysoką ścianką kolankową

Klasyczną bryłę dodatkowo podkreśla zaproponowany w projekcie DCP301 Felix wykończenie z gontu lub płytek czy też paneli imitujących ten naturalny materiał na górnej części ścian. To bardzo interesujące wizualnie rozwiązanie, dzięki któremu mały dom zyskuje elegancję i charakter. Bryłę urozmaica także narożne wcięcie, gdzie znajduje się wejście do domu.

Wysoka ścianka kolankowa podwyższyła poddasze, co wpłynęło nie tylko na zwiększenie powierzchni poddasza, ale i na montaż okna w ścianie pod dachem, dzięki któremu doświetlona zostało klatka schodowa. To rozwiązanie pozwoliło uprościć połacie dachowe, gdzie nie ma potrzeby montażu okien dachowych. Każde pomieszczenie poddasza jest nie tylko obszerne, ale i dobrze doświetlone dużymi oknami w ścianach szczytowych. Znalazło się tam miejsce dla trzech sypialni i sporej łazienki.

Na parterze klasycznie jest obszerna strefa dzienna z otwartą kuchnią i kominkiem w ścianie przy kotłowni, co pozwala na łatwe połączenie go z systemem grzewczym domu. Na parterze są miejsca na zamontowanie szaf w korytarzu sąsiadującym z sienią.

Dom piętrowy z dachem dwuspadowym

To rekordzista jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni. GL1168 Kamyczek II to dwie pełne kondygnacje i jeszcze przestrzeń pod dachem na wszelkie domowe rupiecie lub do innych celów. Architekturą przypomina współczesne budownictwo w krajach alpejskich – może stąd jego nazwa. Do górskiej architektury nawiązuje także pionowe deskowanie ścian piętra. Nowoczesności nadają mu szklane elementy - dach nad wejściem i wypełnienie balustrad balkonu.

Dom swoimi wymiarami pasuje na wąską działkę. Wydłużają go optycznie zadaszony podest przed wejściem i taras, częściowo schowany pod płytą balkonu. Z boku jest dodatkowe wyjście do ogrodu z pomieszczenia kotłowni, a więc może ona poza pełnieniem funkcji technicznych być magazynem sprzętu ogrodowego. Reszta na parterze to klasyka współczesnego budownictwa, czyli wielka przestrzeń jadalni, salonu i kuchni, skąd wyprowadzają będące ich częścią schody zabiegowe na piętro.

Piętro to mnóstwo miejsca, w którym zaprojektowane zostały duże trzy sypialnie i łazienka. Z dwóch mniejszych sypialni są wyjścia na balkon nad tarasem.

Pomieszczenia na piętrze doświetlają obficie okna w ścianach szczytowy i jednej ścianie bocznej. Nie przewidziano okien dachowych, co upraszcza wykonanie dachu i pokrycia. Na poddaszu jest jednak sporo miejsca na domowy magazyn, więc może się jednak przydać jedno okno dachowe, świetlik lub inne rozwiązanie zapewniające dawkę dziennego światła pod samym pokryciem.

