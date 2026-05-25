Inwestorzy, marzący o wyprowadzce z mieszkania w bloku, pragnęli wyzwolić się od klaustrofobicznych małych pomieszczeń i mieć jasne i przestronne wnętrza. Wybrali projekt i wybudowali dom, który był spełnieniem marzeń o otwartej przestrzeni dopasowanej do potrzeb czteroosobowej rodziny.

Debata Muratora: Dyrektywa EPDB

Wybór projektu – „Promień słońca”

Poszukiwania projektu nie trwały długo, ponieważ inwestorzy mieli sprecyzowane oczekiwania. Wybór padł na „Promień słońca” (M75a z Katalogu Muratora), który urzekł ich prostą, nowoczesną bryłą bez zbędnej ekstrawagancji. Kluczowa okazała się jednak możliwość modyfikacji układu pomieszczeń, a przede wszystkim potencjał do stworzenia ponad 40-metrowego pokoju dziennego, co było priorytetem dla rodziny.

i Autor: Piotr Mastalerz Przestrzeń 40-metrowego salonu - to był priorytet dla parteru kosztem zbędnych według inwestora pomieszczeń

Parter – rewolucja w strefie dziennej

Największe zmiany wprowadzono na parterze, aby zmaksymalizować poczucie przestrzeni. Zrezygnowano z gabinetu, włączając jego powierzchnię do pokoju dziennego, dzięki czemu strefa dzienna powiększyła się do imponujących 44 m². Zlikwidowano również spiżarnię przy kuchni, a w jej miejscu, pod schodami, wygospodarowano praktyczny schowek dostępny z toalety. Kosztem tego rozwiązania było usunięcie prysznica z dolnej łazienki. Inwestorzy powiększyli także taras od strony ogrodu, rezygnując z mniejszego, który pierwotnie znajdował się przy jadalni.

Zmiany na poddaszu dla większej wygody

Strefa nocna również została gruntownie przearanżowana. Zlikwidowano loggię od frontu, powiększając w ten sposób sypialnię małżeńską. Zdecydowano się także na połączenie dwóch mniejszych sypialni w jeden duży pokój oraz połączenie dwóch łazienek w jedno przestronne pomieszczenie kąpielowe. Pralnię przeniesiono w inne miejsce, zapewniając do niej dostęp z nowej, dużej łazienki. Zrezygnowano również z jednego z balkonów oraz z montażu okien połaciowych w sypialniach, uznając, że duże okna pionowe (portfenetry) zapewniają wystarczającą ilość światła.

