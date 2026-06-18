Mały domek dla dwojga

Parterowy C324a Piękny – wariant I to propozycja dla osób, które nie mają dzieci lub ich pociechy już wyfrunęły z rodzinnego gniazda. Mogą zdecydować się na taki klasyczny niewielki dom osoby, które mieszkały w mieście w bloku, ale chcą zakosztować bardziej samodzielnej siedziby, gdzieś poza miastem lub na przedmieściu. Mały wcale nie oznacza, że nie jest atrakcyjny. Modnego wyglądu klasycznej bryle nadają duże okna, szczególnie tarasowe z szerokimi drzwiami przesuwnymi. Modna szara lub antracytowa dachówka dodaje mu elegancji.

W wyposażeniu wnętrza zwraca uwagę nowoczesny kominek narożny i współczesne rozplanowanie przestrzeni z półwyspem z trzonem kuchennym, który pozwala na gotowanie i przygotowanie posiłków przodem do jadalni i salonu. Fotel i sofa z niską ławą w części wypoczynkowej dopełnia wyposażenie strefy dziennej. Duże okna z dwóch stron zapewniają dobre doświetlenie tego dużego wnętrza.

Krótki korytarz prowadzi do sypialni, obok której jest pomieszczenie techniczne i łazienka. Jeśli zabraknie miejsca, projektanci zamarkowali możliwość wbudowania schodów na poddasze. Szaleństwa przestrzeni tu nie ma, ale łazienka i dodatkowa sypialnia się zmieści – trzeba tylko zadbać o doświetlenie.

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Mały dom z czterospadowym dachem

M242b Od serca – wariant II to klasyka domów jednorodzinnych w wariancie z czterema połaciami dachu, czyli dachem kopertowym. Tutaj na parterze poza obszerną częścią dzienną, dwoma sypialniami, łazienką i pralną jest też duża garderoba. W wystroju rządzi szarość i biel skontrastowana z ciemnym brązobrązowymi szafkami w kuchni i butelkową zielenią narożnika i sofy. To trochę wariacja na temat stylu boho. Lamelowe, białe akcenty urozmaicają wnętrze. Ważną rolę odgrywają „przylepione” do ściany przy jadalni i salonie wstęgowe schody zabezpieczone ścianą ze szkła. To element, który tworzy klimat całego wnętrza. Warto je rozważyć, nawet jeśli w początkowej fazie nie planuje się zagospodarowania poddasza, które jest do adaptacji.

Na poddaszu pod czterema skosami część z użytkową wysokością znajduje się w centralnej części. Zasugerowane w projekcie miejsce schodów wychodzi w centrum tej przestrzeni.

Dom z wysokim poddaszem

Poddasze użytkowe to najpopularniejsze z rozwiązań architektonicznych stosowanych współcześnie w budownictwie jednorodzinnym. Domy mogą mieć mniejsze gabaryty i są oszczędniejsze w budowie. A112N+AR3 Rezolutny 3 jest wąski i mieści się nadziałce o szerokości nieco ponad 14 m szerokości. Zyskuje dużo powierzchni wewnątrz dzięki podwyższeniu ścianek kolankowych. To powala umieścić na poddaszu dwie sypialnie, dużą przestrzeń wspólną do wypoczynku lub pracy, pralnię i łazienkę. Budynek jet przeznaczony do usytuowania szczytowo względem ulicy. Szczytową ścianę frontową zajmuje szeroka strefa wejściowa. Symetrycznie do niej po przeciwnej, ogrodowej stronie znajduje się taras.

Większą część parteru zajmuje strefa dzienna kuchni, jadalni i salonu połączonych szerokimi przeszklonymi drzwiami z tarasem. Na dolnej kondygnacji jest dodatkowa sypialnia oraz łazienka.

Wnętrze zaaranżowane jest w kolorach kremu, jasnego brązu i oliwki. Szerokie długie deski podłogowe i lamele w jasnych odcieniach naturalnego drewna tworzą klimat jadalni i salonu. Oliwkowa tapicerka sofy, fotela i pufa doskonale się wpisuje w ten spokojny i ciepły wystrój. Zabiegowe schody z drewnianymi stopniami i ciemnoliwkowe akcenty w kuchni i na ścianach uzupełniają przestrzeń. Całość tworzy bardzo przyjemną dla oka spokojną kompozycję.

Mały dom z poddaszem użytkowym

W projekcie MG0538 Kasia 7 wykorzystana została do maksimum powierzchnia użytkowa. Nawet na niewielkim poddaszu udało się umieścić aż dwie sypialnie i łazienkę, więc jest tu miejsce dla rodziny z trojgiem dzieci lub z dwojgiem i „zarezerwowanym” pokojem gościnnym na parterze obok sypialni.

W aranżacji dominuje biel i jasny odcień drewna w zimnej tonacji. Ściana z malowanej na biało rustykalnej cegły lub płytek ceglanych tworzy tło dla zabiegowych schodów belkowych z drewnianymi stopniami i szklaną balustradą wyciągniętą pod sufit. Mocnym akcentem wnętrza są szmaragdowe tapicerowane siedziska krzeseł w jadalni, ciemnozielone ściany w korytarzu i fragmenty wzoru na dywanie obok szerokiego narożnika wypoczynkowego.

Nowoczesna stodoła z garażem

DW098 Uniwersalny 1 składa się z dwóch elementów mających formę współczesnej stodoły. Większa „stodoła” to budynek mieszkalny, mniejsza połączona z nim zadaszonym, ale odkrytym przejściem to garaż na dwa auta.

To dom parterowy z salonem i jadalnią sięgającymi skosów dachu i resztą pomieszczeń niższych. Ogromne przeszklenie w połowie szczytowej ściany doświetla to wysokie wnętrze. Przylega do niego zadaszony skosem dachu taras utworzony przez cofnięcie połowy ściany szczytowej w głąb domu. Symetrycznie w drugiej ścianie szczytowej znajduje się drugi taras z wyjściem od strony kuchni. To bardzo wygodny dom z trzema sypialniami i dwoma łazienkami.

Zaaranżowana przestrzeń całej strefy dziennej ma bardzo nowoczesny wystrój utrzymany w bielach, szarościach i ciepłej miodowej tonacji drewna. Ciekawą kompozycję na ścianie tworzy połączenie paneli z drewna z ciemnoszarymi płytkami w kształcie cegieł. To połączenie zwraca uwagę szczególnie we wnęce, w której ustawiony został wolnostojący kominek. Mocnym barwnym akcentem jest narożnik z tapicerką w kolorze ultramaryny.

Drewno w kolorze miodu i szare cegłokształtne płytki ścienne zdominowały także elewacje domu, gdzie tworzą atrakcyjne połączenie z bielą tynkowanych fragmentów ścian.

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