W przypadku domów piętrowych o niewielkich rozmiarach w rzucie poziomym poddasze raczej nie będzie na tyle wysokie, aby było mieszkalne. Taki budynek byłby nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do pozostałych wymiarów i przypominałby wieżę mieszkalną sprzed setek lat. Niemniej pod takim dachem zmieści się pomieszczenie do przechowywania.

W budynkach o większej powierzchni zabudowy poddasze przeważnie może być zaadoptowane na użytkowe, choćby w części.

Domy piętrowe z poddaszami

Wśród piętrowych domów z poddaszem dominują dwa podstawowe typy budynków. Zaprojektowane na planie prostokąta mają przeważnie proste dachy dwuspadowe. Te, które w rzucie poziomym bardziej są zbliżone do kwadratów, mają dachy wielospadowe, najczęściej kopertowe o czterech połaciach. Spotyka się też warianty pośrednie, ale występują one w budynkach o rozbudowanej bryle.

Dach dwuspadowy, nawiązując do języka mody, szczególnie dobrze leży na domach, w których boczne ściany są znacznie dłuższe od ścian szczytowych. Taka forma dobrze wpasowuje się w małe i wąskie działki charakterystyczne dla miejskiej zabudowy. Bardzo często takie piętrowe budynki jednorodzinne przypominają wówczas małe szczytowe kamieniczki, kiedyś charakterystyczny element zabudowy małomiasteczkowej.

Dom w stylu alpejskim

LMP345A Brunico II nazwą nawiązuje do stylu w jakim został zaprojektowany, ale w wariancie z szarym deskowaniem piętra nabiera cech stylu skandynawskiego. Przykrywa go klasyczny dach z okapem kryty dachówką.

Jest idealnie skrojony na wąską działkę i jest niewiele szerszy od wysuniętego od frontu garażu, który uzupełnia listę zalet tego budynku. Wejście obok garażu prowadzi przez obszerny przedsionek, gdzie jest toaleta i przejście do garażu przy którym jest także pomieszczenie techniczne z kotłownią. Za przedsionkiem jest niewielki hol, który w zasadzie leży już w strefie dziennej z otwartą przestrzenią kuchni, salonu i jadalni. Prowadzą stąd szerokie drzwi przesuwne na dwa tarasy.

Jednobiegowe schody wzdłuż ściany kuchni wprowadzają na piętro – pod schodami pomysłowo ulokowano spiżarnię. Na górze w środkowej części znajduje się duży hol, który może być wykorzystany nie tylko do komunikacji, ale także do pełnienia innej funkcji, np. domowej biblioteczki lub pomieszczenia wypoczynkowego. Po obu stronach znajdują się trzy sypialnie oraz duża łazienka. Przy jednej sypialni znajduje się balkon, który wykorzystuje miejsce na dachu wysuniętego garażu.

Poddasze w najwyższej swojej części po obu stronach kalenicy można wykorzystać nawet jako dodatkowe pomieszczenie do adaptacji. W holu na piętrze znajdzie się miejsce na strome schody. W wersji minimum poddasze może być przeznaczone na duży magazyn wówczas wystarczą tylko schody strychowe, składane w stropie, więc nie zabiorą miejsca.

Dom jak kamieniczka

Piętrowy budynek ze ścianami szczytowymi wyciągniętymi w formie attyki ponad połacie dachowe to typowo miejskie rozwiązanie. DCP350 Dublin dzięki temu rozwiązaniu nawiązuje do kamienicy w małym mieście. Do budynku przylega podobny w formie mniejszy garaż. Część mieszkalna domu zaprojektowana została na planie zbliżonym do kwadratu. Proste elewacje pokryte białym tynkiem urozmaicają lamelowe wykończenia części ścian parteru, podłużne okna i efektowne szare żaluzjowe rolety. Dzięki tym elementom klasyczna bryła nabiera nowoczesnego wyglądu.

Parter jest bardzo klasyczny z zamkniętą osobną kuchnią i dużym przedsionkiem oraz obszernym salonem i położoną z boku klatką schodową. Listę pomieszczeń parteru uzupełniają sypialnia, łazienka i kotłownia; z garażu nie ma bezpośredniego przejścia do domu.

Na piętrze są trzy wygodne sypialne, pralnia z toaletą oraz duża łazienka. Przewidziano w stropie miejsce na składane schody strychowe na najwyższą kondygnację. Pod dachem jest tu naprawdę dużo miejsca do przechowywania.

Piętrowa stodoła

Z396 przypomina domy-stodoły, chociaż tę klasyczną modną architekturę zaburza istnienie piętra i nieco mniej stromy dach. Wykończenie w postaci pokrycia dachu z blachy na rąbek przechodzącego na boczne ściany i wgłębione ściany szczytowe są typowe jak w domu-stodole.

Dom „ustawi się” dobrze na wąskiej działce, a ślepa ściana szczytowa może pozwolić na dobudowę lustrzanego bliźniaka. Może to być projekt do zbliźniaczenia na dwie wąskie działki.

Parter podzielony został na strefy. Od strony szczytowego wejścia po obu stronach przedsionka znajdują się kotłownia i niewielki pokój-gabinet, który może być dodatkową sypialnią. Dalej leży z jednej strony zamknięta kuchnia, a z drugiej toaleta „owinięta” schodami. Na końcu znajduje się salon z jadalnią połączony z obszernym, zajmującym dwie ściany tarasem. Za sprawą dużych przeszkleń tarasowych ogród prawie wchodzi do domu.

Ponad piętrem znajduje się strych pod połaciami.

Na piętrze są trzy sypialnie i łazienka. Z każdej sypialni prowadzą wyjścia na balkony zajmujące przestrzenie cofniętych na piętrze ścian szczytowych.

Nad schodami na piętrze znalazłoby się miejsce na dodatkowe schody prowadzące wyżej, ale poddasze nie jest na tyle wysokie, aby umieszczać tam coś większego niż domowy składzik. Wystarczy więc zagospodarować fragment stropu na duże składane schody strychowe. Poddasze pomieści spory dobytek!

Mały dom piętrowy z czterospadowym dachem

GL962 Milano IV ma coś z klimatu basenu śródziemnomorskiego, choćby szerokie okapy nadwieszone o ponad metr w stosunku do ścian bocznych. Zapewnią zacienienie okien na piętrze w czasie najbardziej gorących godzin letnich upałów. Charakterystycznym akcentem elewacji są jednoskrzydłowe okna panoramiczne o różnych kształtach i lamelowe aplikacje w sąsiedztwie otworów okiennych.

Dom zaprojektowany został na planie lekko wydłużonego prostokąta z narożnikowo wciętym wejściem i dużym tarasem po przeciwnej stronie. Przy wejściu jest przedsionek, kotłownia i mała łazienka. Hol z jednej strony przylega do schodów, a z drugiej do jadalni, która leży pośrodku otwartej przestrzeni dziennej z salonem po jednej i kuchnią po drugiej stronie. Duże przeszklenia łączą tę część domu z ogrodem. Z holu jest także wejście do gabinetu, który może pełnić rolę sypialni. To pomieszczenie doświetlają dwa okna połączone murowanym lub betonowym narożnikiem.

Piętro ma dużo pomieszczeń. Poza trzema sypialniami – jedna z garderobą – jest pokój, który można wykorzystać na różne cele, np. na bibliotekę lub pomieszczenie do gier dla całej rodziny albo sportowe. Wnętrze to ma duże okno zajmujące całą szerokość ściany. Oczywiście na piętrze jest również łazienka.

Poddasze nad piętrem można przeznaczyć na cele gospodarcze, chociaż montując schody, na które jest tutaj miejsce, można pokusić się o zaadoptowanie najwyższej części np. jako pokój do zabawy dla dzieci.

Dom z dachem czterospadowym, balkonami i garażem

To piętrowy budynek, który wbrew swojej nazwie rozmiarami może pretendować do miana willi. MG0198 Nieduży ma bardzo dużo miejsca do zagospodarowania. Do charakterystycznych elementów domu nalezą duże okna zarówno na parterze, jak i na piętrze.

Z jednostanowiskowego garażu w przybudówce znajduje się przejście do dużego przedsionka. Obok zaraz za wejściem do mieszkalnej części jest sypialnia, kotłownia połączona z toaletą. Strefa dzienna leży wokół centralnego szerokiego słupa, w którym znalazło się miejsce na kominek. Z jednej strony znajduje się kuchnia ze spiżarnią po przeciwnej jadalnia z salonem rozciągnięte na całą boczną, szerszą ścianę. Salon z dużym tarasem łączą szerokie przesuwne szklane drzwi. Pod schodami na piętro umieszczone zostało dodatkowe pomieszczenie gospodarcze.

Na piętrze są trzy duże sypialnie – dwie mają wyjścia na balkony, przy jednej z nich jest też osobna garderoba. Uzupełnia je obszerna łazienka.

W holu piętra przewidziano miejsce na składane schody strychowe, chociaż można tu wbudować także schody wykorzystując przestrzeń szerokiej klatki schodowej. Warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem ze względu na dużą powierzchnię poddasza. Jeśli nie, to będzie tu mnóstwo miejsca na przechowywanie.

