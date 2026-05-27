W jednej z historycznych, willowych części Wrocławia, w bezpośrednim sąsiedztwie parku, pracownia JABRAARCHITECTS zrealizowała projekt Forrest House. To współczesna willa miejska, której kluczowym założeniem jest pełna integracja z otaczającym krajobrazem. Architektura budynku nie dominuje nad zielenią, lecz świadomie wpisuje się w jej skalę, tworząc spójną całość z otoczeniem.

Inspiracją dla formy budynku i jego układu funkcjonalnego była sama lokalizacja. Z jednej strony parter został zaprojektowany jako niska, otwarta na ogród bryła, a z drugiej – bardziej wyraziste piętro nawiązuje dyskretnie do charakteru historycznej zabudowy w okolicy. Projekt pokazuje, jak nowoczesna architektura może harmonijnie współistnieć z tradycyjnym kontekstem urbanistycznym.

Lokalizacja i nietypowy kształt działki jako kluczowe inspiracje

Jednym z głównych wyzwań projektowych, które ostatecznie stało się atutem, był długi i wąski kształt działki. Zamiast walczyć z tym ograniczeniem, architekci wykorzystali je do stworzenia klarownego, osiowego układu domu. Wzdłuż tej osi zaplanowano sekwencję otwarć widokowych na przydomowy ogród oraz sąsiadujący z posesją park.

Taka organizacja przestrzeni pozwoliła na maksymalne doświetlenie wnętrz i wzmocnienie relacji budynku z naturą. Każda strefa domu zyskała w ten sposób bezpośredni lub pośredni kontakt z zielenią, która staje się integralną częścią codziennego życia mieszkańców.

Centralne patio jako serce domu i organizator przestrzeni

Najważniejszym elementem porządkującym układ funkcjonalny Forrest House jest centralnie usytuowane patio. Ten wewnętrzny ogród nie pełni funkcji typowego dziedzińca, lecz staje się żywym sercem domu, widocznym z większości pomieszczeń na parterze. Jego wygląd zmienia się w zależności od pory dnia i roku, wpływając na atmosferę wnętrz.

Patio buduje poczucie prywatności, jednocześnie zacierając granice między wnętrzem a zewnętrzem. Efekt ten potęgują zastosowane rozwiązania, takie jak wielkoformatowe przeszklenia, przesuwne ściany i szerokie otwarcia. Dzięki nim strefa dzienna – salon, kuchnia i jadalnia – płynnie łączy się z tarasem i ogrodem.

Układ funkcjonalny dopasowany do pracy zdalnej i życia rodzinnego

Projekt willi został precyzyjnie dostosowany do potrzeb czteroosobowej rodziny, która łączy życie domowe z pracą wykonywaną na miejscu. Na parterze zlokalizowano wszystkie kluczowe funkcje: część dzienną, sypialnię master z prywatną łazienką i garderobą, strefę wellness z sauną oraz garaż.

Istotnym elementem układu jest wydzielona pracownia, umieszczona od frontu budynku. Takie rozwiązanie zapewnia jej niezależność i nie zakłóca prywatnego charakteru pozostałej części domu. Pomieszczenia o bardziej intymnym charakterze zostały natomiast cofnięte w głąb działki, gdzie kontakt z zielenią jest najintensywniejszy. Piętro przeznaczono na strefę dla dzieci i gości, gdzie znajdują się trzy pokoje oraz wspólna łazienka.

Wnętrza i materiały: spójność estetyczna i ponadczasowa elegancja

Wnętrza Forrest House stanowią kontynuację myśli architektonicznej. Utrzymane są w stylistyce współczesnego, ciepłego minimalizmu z subtelnymi odniesieniami do estetyki art déco. O charakterze przestrzeni decydują starannie dobrane materiały wykończeniowe: naturalny kamień, dąb, fornir oraz spieki wielkoformatowe.

Centralnym punktem części dziennej jest wyspa kuchenna wykonana z marmuru Breccia Capraia, która pełni funkcję zarówno użytkową, jak i kompozycyjną. W większości pomieszczeń zastosowano podłogę dębową ułożoną w klasyczną jodełkę francuską, natomiast w strefach o większym natężeniu ruchu postawiono na trwały kamień i spieki. Całość tworzy spójną, elegancką i ponadczasową przestrzeń do życia.