Pod hasłem „dom na wodzie” najczęściej kryje się coś, co na Zachodzie nazywa się houseboatem. Angielska nazwa, której część stanowi słowo „boat” („łódź”) jest dużo bliższa prawdzie, gdyż w świetle polskiego prawa houseboat to jednostka pływająca, a nie budynek mieszkalny. Nie obowiązują go zatem przepisy i normy dotyczące domów, tylko łodzi i statków.

Pływający dom składa się z dwóch części: pływającej platformy (podstawy) i umieszczonej na niej nadbudówki z pomieszczeniami takimi jak salon, sypialnia, kuchnia itd. Typowy dostępny na rynku dom na wodzie nie posiada silnika, a zatem może jedynie unosić się na falach w miejscu, gdzie zostanie zakotwiczony. Żeby mieć houseboat, którym da się np. opłynąć jezioro, trzeba dodatkowo dopłacić. Silnik może być spalinowy lub elektryczny – ten drugi ma mniejszą moc, ale będzie cichszy.

Wyposażenie houseboatu. Co oferuje pływający dom?

W co dokładnie wyposażony jest houseboat? To już zależy od tego, jak dużo jesteśmy gotowi zapłacić. Przeciętny model będzie mieć zazwyczaj salon z aneksem kuchennym, sypialnię i niedużą łazienkę, a także jeden lub więcej tarasów do wypoczynku (w tym na dachu). Metraż powierzchni mieszkalnej jest na ogół skromny: od ok. 18 do ok. 25 m kw. To dlatego, że domy na wodzie są na ogół traktowane jak miejsca do rekreacji, a nie całorocznego zamieszkiwania. Im większy zaś metraż, tym oczywiście wyższa cena.

Posiadacz grubego portfela może jednak popuścić wodze fantazji, gdyż producenci houseboatów chętnie dostosowują ofertę do nawet najbardziej wygórowanych oczekiwań. Bardziej luksusowe modele mogą być wyposażone m.in. w saunę, garderobę, klimatyzację czy profesjonalny system nagłośnienia. Jako że pływające domy są zwykle wyposażone pod klucz, nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby zaprojektować pod siebie wystrój wnętrz.

Autor: Sabine Wagner/ Getty Images Houseboaty w Hamburgu

Ile kosztuje dom na wodzie 2026? Nowe vs używane

Ceny domów na wodzie w Polsce bardzo się różnią w zależności od standardu i rozmiarów. Orientacyjne widełki na 2026 rok wyglądają następująco:

mały używany houseboat – 35–120 tys. zł,

średniej wielkości używany houseboat całoroczny – 120–300 tys. zł,

nowy houseboat przeciętnej klasy – 300–700 tys. zł,

300–700 tys. zł, duży luksusowy nowy houseboat – 700 tys.–1,5 mln zł.

Do tego należy doliczyć koszty dodatkowe: transportu, wodowania, mediów, wynajmu miejsca przy marinie, ubezpieczenia i serwisu oraz utrzymania. Wynoszą one najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, zaś przeciętnie utrzymanie houseboatu to wydatek rzędu 2–4 tys. zł miesięcznie.

Warto zestawić te kwoty z kosztami wynajmu houseboatu:

mały stacjonarny houseboat – 400–650 zł/dobę,

średniej wielkości stacjonarny houseboat z dodatkowymi udogodnieniami – 700–1200 zł/dobę,

duży mobilny houseboat – 800–1500 zł/dobę.

Jak widać, wynajem jest zdecydowanie bardziej opłacalny dla tych, którym dom na wodzie jest potrzebny tylko na weekend czy letni urlop. Osoby planujące częściej korzystać z pływającego domu mogą już rozważyć zakup. Jest to także oczywiście opcja wybierana przez inwestorów.

Kto kupuje houseboaty? Głównie inwestorzy, którzy wiedzą, że czasy apartamentów jako lokacji dla turystów odchodzą do lamusa, a nowoczesny klient oraz ten często podróżujący szuka atrakcji, czegoś nietypowego, zaskakującego

– wyjaśniają Magdalena i Marcin Szumscy z Mega Yachts Poland, prowadzący dział sprzedaży La Mare Houseboats.

Autor: Wikimedia Commons/KP77/CC /no changes/ CC BY-SA 4.0 Miniaturowy houseboat do przewożenia na przyczepie

Dom na wodzie – formalności. Co trzeba załatwić?

Przed decyzją o zakupie houseboatu warto pamiętać, że posiadanie i użytkowanie takiego obiektu wiąże się z licznymi formalnościami. Schody zaczynają się już na etapie wyboru miejsca do cumowania – trzeba albo podpisać umowę dzierżawy działki wodnej z właścicielem portu czy przystani, albo uzyskać zgodę na cumowanie w innym miejscu. Nawet jeśli posiada się własną działkę nad wodą, trzeba m.in. doprowadzić do niej media i drogę dojazdową, a także wybudować pomost i cumowiska.

Na tym nie koniec, gdyż trzeba także uzyskać zgodę na cumowanie (wydaje ją Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), zgodę na dzierżawę gruntów nad wodami (j.w.) oraz warunki przyłączenia do mediów (od ich dystrybutorów). Konieczne jest także zarejestrowanie jednostki pływającej, jaką jest dom na wodzie. Szczegóły opisujemy w artykule „Gdzie można postawić dom na wodzie?”.

