Ceny działek nad wodą 2026 – ile kosztują grunty nad jeziorem i morzem?

Dlaczego działki nad wodą są wciąż tak popularne?

Działki położone nad wodą od lat należą do najbardziej pożądanych nieruchomości w Polsce. Bliskość jeziora, rzeki lub morza zapewnia atrakcyjne warunki do wypoczynku, możliwość uprawiania sportów wodnych oraz większy kontakt z naturą. Dla wielu osób zakup takiego gruntu to także inwestycja kapitału, ponieważ ceny działek w lokalizacjach turystycznych systematycznie rosną. Popularność pracy zdalnej sprawiła również, że część inwestorów szuka miejsc pod budowę całorocznych domów poza dużymi miastami. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się Mazury, Pomorze oraz okolice dużych jezior w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Na jakich działkach można budować w Polsce?

Możliwość budowy domu zależy przede wszystkim od rodzaju działki oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Największe możliwości dają działki budowlane, na których można realizować domy jednorodzinne lub zabudowę rekreacyjną zgodnie z lokalnymi przepisami. Popularne są również działki rekreacyjne, jednak w ich przypadku często obowiązują ograniczenia dotyczące całorocznego zamieszkania. W Polsce występują także działki rolne, leśne i siedliskowe, ale budowa domu na takich gruntach wymaga spełnienia dodatkowych formalności lub odrolnienia terenu. Przed zakupem warto sprawdzić warunki zabudowy, dostęp do mediów oraz ograniczenia wynikające z ochrony środowiska i stref przybrzeżnych.

Aktualne ceny działek nad wodą w Polsce w 2026 roku

Działka rekreacyjna nad Jeziorem Dołgie o powierzchni 2527 m² – około 88 500 zł

Działka budowlana nad Jeziorem Dołgie o powierzchni 662 m² – około 49 000 zł

Działka budowlana blisko Jeziora Dołgie o powierzchni 1223 m² – około 73 000 zł

Działka nad Jeziorem Harsz na Mazurach – od około 150 000 zł

Działka budowlana Mazury – Harsz Mamry Dargin – od około 125 000 zł

Działka nad Jeziorem Blanki – od około 126 500 zł

Działka nad Jeziorem Dobskim – od około 214 500 zł

Działka rekreacyjna przy Jeziorze Żarańskim o powierzchni 6178 m² – około 286 000 zł

Działka budowlana nad Jeziorem Rożnowskim o powierzchni 3100 m² – około 425 000 zł

Działka nad Jeziorem Kiersztanowskim o powierzchni 13 400 m² – około 1 700 000 zł

Działka rekreacyjna na Pojezierzu Drawskim – od około 59 000 zł

Działka rekreacyjna na Pojezierzu Brodnickim – od około 79 000 zł

O czym pamiętać przy wyborze działki nad wodą?

Zakup działki nad wodą wymaga dokładnego sprawdzenia kilku istotnych kwestii. Kluczowe znaczenie ma status prawny gruntu, możliwość zabudowy oraz dostęp do drogi publicznej i mediów. Warto zwrócić uwagę na poziom wód gruntowych i ryzyko podtopień, ponieważ działki położone bardzo blisko jezior lub rzek mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń budowlanych. Istotna jest również odległość od linii brzegowej oraz ewentualne ograniczenia wynikające z przepisów środowiskowych. Przed zakupem dobrze jest przeanalizować także koszty uzbrojenia działki i sprawdzić, czy okolica nie jest objęta ochroną przyrodniczą utrudniającą inwestycję. Coraz większe znaczenie ma również potencjał wynajmu krótkoterminowego, szczególnie w regionach turystycznych.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

