Domy z kuchnią od frontu – 5 projektów z kuchnią jak stróżówka. Gotowanie i podgląd na wejście w jednym

Współczesna kuchnia poprzez otwarcie na przestrzeń dzienną domów zyskała funkcję reprezentacyjną. Stała się częścią salonów. To także oszczędza miejsce w domu, bo już nie ma osobnych pomieszczeń kuchni i jadalni, a jest jedno przestronne, gdzie toczy się codzienne życie domowników.

Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Kuchnia od frontu - same zalety

Kiedyś kuchnia była domeną pani domu, dzisiaj to już przeszłość. Kuchenne rozmowy dzisiaj w zasadzie toczą się na forum całego domu i trudno powiedzieć, że siedzi się w kuchni, bo w zasadzie do kanapy wypoczynkowej w salonie dzieli tylko dwa kroki, no może czasem cztery. Dzięki takiemu położeniu domy zyskały na doświetleniu, bo światło wpada do tej otwartej przestrzeni czasem z trzech stron domu, a czasem także z góry, jeśli zaprojektowana została antresola. Duże okna sprzyjają także osobistemu doglądaniu sytuacji w pobliżu domu.

Umieszczenie kuchni od frontu ułatwia kontrolę tego co się dzieje od strony wejścia i na podejściu. Jeśli dodatkowo przy ścianie frontowej pod oknem, najlepiej panoramicznym umieścimy zlewozmywak i główny blat roboczy to w zasadzie wejście w czasie przygotowywania większości posiłków jest dozorowane.

Do kuchni od frontu jest też bliżej do wejścia i sieni, a także często i garażu. To pozwala na szybkie „przerzucenie” siatek lub kartonów z produktami spożywczymi, owocami czy warzywami. Ideałem jest jeszcze spiżarnia w sąsiedztwie, a najlepiej pomiędzy kuchnią a wejściem, ale na to rozwiązanie nie zawsze jest dość miejsca.

Mały dom parterowy

Ten nieduży dom o klasycznej formie z dwuspadowym dachem to tradycja budownictwa jednorodzinnego. MG0540 Kasia 2 zaprojektowany został na planie prostokąta. Do bryły domu dostawiona jest drewniana wiata na samochód. Prosty dach bez okien dachowych ułatwia upraszcza do maksimum prace dekarskie i ułatwia wybór na pokrycie efektownych i modnych dachówek wielkoformatowych, które z reguły są stosowane do dachów o większych połaciach.

Wnętrze parteru podzielone zostało na dwie strefy – dzienną z jednej strony i nocna z drugiej strony domu. W dziennej strefie rozpiętej między frontem a ogrodem oczywiście od strony wejścia znajduje się kuchnia otwarta na jadalnię i salon. Blat ze zlewozmywakiem umiejscowiony został przy oknie frontowym. Od drzwi wejściowych nie jest tu bardzo blisko i trzeba wejść przez cześć wspólną z salonem, obchodząc kotłownię – takie rozwiązanie uwolniło strefę nocną od pomieszczeń innych niż służących wypoczynkowi i relaksowi. Dwie sypialnie oddziela od części dziennej łazienka i toaleta, co dodatkowo sprzyja intymności tej strefy.

Na poddaszu jest stryszek, do którego zaprojektowano dostęp z korytarza po składanych schodach. Można go wykorzystać na przechowywanie rzeczy.

Dom z poddaszem do adaptacji

C333j Miarodajny – wariant X zaprojektowany został, jako parterowy i tutaj znajdują się wszystkie jeo strefy funkcjonalne. To tradycyjny dom z dwuspadowym dachem. Otwarta strefa dzienna podobnie jak w poprzednim projekcie rozpięta jest między frontem a ogrodem. Kuchnię odgradzają nieco od strefy jadalni boczne ścianki działowe. Wchodzi się tutaj z korytarza za przedsionkiem. Szerokie okno nad blatem ze zlewem doświetla strefę roboczą i umożliwia podglądanie co dzieje się przed wejściem. Po przeciwnej stronie wejścia zlokalizowano kotłownię i mniejszą łazienkę. Wejście do strefy nocnej prowadzi wąskim korytarzem z salonu. Znajdują się tam trzy sypialnie i duża łazienka.

Szeroki przedsionek za drzwiami umożliwia wbudowanie zabiegowych schodów, które prowadzą na poddasze. W projekcie nie ma jego aranżacji, ale jest tam sporo miejsca na rozplanowanie dodatkowej przestrzeni mieszkalnej. Zmieści się łazienka, strefa relaksu i sypialnia lub dwie nieduże sypialnie.

Dom parterowy średniej wielkości

M248 Ciche wspomnienie to kolejny klasyk w tym zestawieniu. Charakteryzuje się modnym wykończeniem z okładzinami części ścian w kamieniu i drewnie lub ich imitacji oraz dachem z arkuszy szarej blachy łączonej na rąbek stojący. W strefie dziennej kuchnia jest otwarta całkowicie na jadalnię połączoną z salonem. Duże przeszklenia z szerokimi drzwiami tarasowymi znajdują się na dwóch ścianach, gdzie jest obszerny narożny taras. Kuchnia ma bardzo wygodne położenie zaraz za przedsionkiem. Dwa okna zapewniają w niej sporo światła wpadającego na blat roboczy i stół do codziennego spożywania szybkich posiłków. Z przedsionka zaraz za wejściem prowadzi wejście do kotłowni i pralni. Korytarzem ze strefy dziennej przechodzi się do sypialni obok małej łazienki. Za nią jest, druga większa a wokół drzwi z korytarza do trzech sypialni – jednej z osobną garderobą.

Mały dom z poddaszem do adaptacji i dużym potencjałem

To niewielki dom, którego powierzchnia zabudowy kwalifikuje go do budowy tylko na zgłoszenie. Wysokie ścianki kolankowe podwyższające oparcie dla konstrukcji dachu spadzistego pozwalają na wygospodarowanie bardzo dużo przestrzeni na poddaszu. A111a/1 Przebojowy A pa nie ma zaaranżowanej przestrzeni pod skosami dachu, ale w zasadzie jest ona cała do wykorzystania, gdyż przy ściankach kolankowych wysokość wynosi aż 1,5 m a niespełna metr od nich ma już wysokość 2,2 m. Cztery okna po dwa w ścianach szczytowych i dachowe pozwalają tu zaaranżować przynajmniej cztery pokoje lub mniejszą ich liczbę, ale o większej powierzchni, a do tego także łazienkę.

Na parterze większą część zajmuje strefa dzienna. Wchodzi się tu bezpośrednio z przedsionka obok otwartej kuchni. Duże okno wychodzi na strefę wejścia i doświetla blat roboczy. Przy ścianie szczytowej zlokalizowany został taras z przejściem do części z jadalnią.

Drugą mniejszą strefę zajmuje łazienka i sypialnia oraz spiżarnia ulokowana w części przeznaczonej dla schodów na poddasze – w przypadku ich budowy zmieści się w zmniejszonej wersji pod nimi.

Willowy bungalow z garażem

EGD063 Określony ma nowoczesną bryłę, którą podkreśla żelbetowa rama od frontu, pod którą znalazło się wejście do domu i wysunięty w kierunku podjazdu garaż. To rozłożysty parterowy dom z wielospadowym dachem.

Przez wejście znajdujące się w środku elewacji frontowej obok garażu wchodzi się do przedsionka, za którym jest przejście na korytarz. Jego krótki odcinek w lewo wprowadza co salonu i jadalni połączonych z kuchnią. Duża kuchnia z wyspą pośrodku posiada panoramiczne nowoczesne okno narożne z widokiem na podejście do domu i część ogrodową. Mnóstwo światła wpada tu także przez wielkie okna w jadalni i salonie, gdzie jest także wyjście na taras.

Dłuższe ramię korytarza mające formę litery L prowadzi do prywatnej części domu, gdzie są trzy sypialnia – jedna z garderobą i dwie łazienki. Powierzchnia dwóch mniejszych sypialni została wygospodarowana dzięki występowi w ścianie bocznej, co skomplikowało bryłę domu, ale jednocześnie ją urozmaiciło. Na poddaszu jest przestrzeń do zagospodarowania, ale projekt nie przewiduje wbudowania schodów, a jedynie schody strychowe – można tam urządzić magazyn do przechowywania. Aranżacja powierzchni mieszkalnej poddasza pociągałaby potrzebę montażu okien dachowych, których w tym projekcie nie przewidziano.

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE

Najdziwniejsze polskie domy. Zdjęcia