Stara warszawska dzielnica, domy z początku wieku, bliźniaki z lat 50., zieleń, tu i ówdzie drzewa owocowe - wszystko to sprawia, że mimowolnie przenosimy się w przeszłość. Dopóki nie zaskoczy nas widok nowoczesnego ciemnego budynku z płaskim dachem, który przypomina nam o teraźniejszości. Nowoczesna bryła z wejściem wprost z ulicy diametralnie różni się od sąsiednich domów, a jednak nie burzy zastanego porządku i kompozycji ulicy. Wpisuje się w miejsce. Może to za sprawą oszczędnej formy architektonicznej, a może elewacji z łupku?

Dom na wąskiej działce. Da się go zmieścić?

Największym wyzwaniem było zmieszczenie domu na bardzo wąskiej działce - mającej niespełna 11 m szerokości. To dawny długi ogródek przylegający do bliźniaka dziadków gospodyni. Kiedyś rosły tu marchewka, rzodkiewka, drzewa owocowe. Dziś pozostał tylko stary kasztanowiec w rogu działki. Znaczną część jej powierzchni zajął dom. – Teraz nie mamy miejsca na marchewki, ale udało się na niewielkim terenie zbudować niemały dom dla naszej rodziny.

Na początku w to nie wierzyłam - przyznaje pani Grażyna i dodaje: budynek jest bardzo długi (20,95 m) i wąski, część mieszkalna ma zaledwie 5,5 m szerokości.

Ma maksymalną powierzchnię, jaką można było uzyskać przy ograniczeniach narzuconych przez przepisy - dopuszczalnych odległościach od jej granic i wysokości budynku określonej w warunkach zabudowy - dodaje inwestorka.

W jednym przypadku udało się uzyskać odstępstwo od warunków technicznych - dom od strony ulicy jest odsunięty zaledwie 1 m od granicy działki. Było to możliwe, ponieważ na sąsiedniej parceli ściana garażu jest oddalona właśnie na taką odległość. W ten sposób powstała linia zabudowy przy ulicy.

i Autor: Marcin Czechowicz Najwęższa część domu wydaje się szersza, niż jest w rzeczywistości, dzięki temu, że podzielono ją, wykańczając różnymi materiałami. Zamontowana na niej rura spustowa urasta tu do roli minimalistycznej ozdoby

Sprytna bryła wąskiego domu. Jest niczym tramwaj

Bałam się, że to będzie dom-tramwaj – tak gospodyni wspomina swoje wrażenia po obejrzeniu rzutów. Architekci zastosowali rozwiązania, które optycznie poprawiły jego proporcje. Aby nie sprawiał wrażenia bardzo wąskiego, do części mieszkalnej dostawiono szerszą część garażową pozbawioną okien od strony blisko przebiegających granic działki. Tak powstał dom na rzucie prostokąta połączonego z kwadratem – prosta inspirowana modernizmem bryła z wyraźnym podziałem funkcjonalnym.

Żeby na pierwszy rzut oka nie było widać, że budynek jest bardzo długi, jego frontową elewację podzielono na dwie części. Na linii wejścia między częścią garażową i mieszkalną elewację przecina pas w kontrastowym białym kolorze. Na takim tle zaprojektowano nieduży balkon, który podkreśla przecięcie bryły. Urozmaicenie oszczędnej architektury to jego główne zadanie. – Ten balkonik potrzebny był przede wszystkim po to, by nie stworzyć od strony ulicy wrażenia bunkra – mówi projektantka.

i Autor: Marcin Czechowicz Elewacje ogrodowe kontrastują z frontową – nie tylko barwą, ale też wielkością okien. Te od frontu są niewielkie, bo ich głównym zadaniem jest dopełnienie kompozycji. Duże ogrodowe doświetlają wnętrza i łączą dom z ogródkiem

Wnętrza na miarę możliwości

– Nie oczekiwaliśmy wiele, znaliśmy ograniczenia, z którymi musi się uporać projektant – wspomina inwestorka. – Na krótkiej liście naszych oczekiwań znalazły się duże pomieszczenia, spore okna i spiżarnia. Najbardziej zależało nam na tym, by w domu było czuć przestrzeń. Postanowiliśmy nawet zrezygnować z kominka, by salon był jak największy.

Bryłę, którą udało się zmieścić na trudnej działce, należało rozsądnie podzielić. Ułatwia to płaski dach, dzięki któremu cała powierzchnia pomieszczeń może być w pełni wykorzystana. Podział wnętrza budynku jest podporządkowany rytmowi życia mieszkańców – małżeństwa z dwójką dzieci. Zgodnie z duchem modernizmu prostota łączy się tu z funkcjonalnością.

Każda kondygnacja odgrywa inną rolę w życiu rodziny: w niedużej piwnicy oprócz pomieszczenia technicznego jest gabinet, parter to otwarta strefa dla wszystkich domowników, a piętro – prywatna strefa z trzema dużymi sypialniami. Wnętrze domu wydaje się przestronne. Służą temu ograniczenie liczby pomieszczeń (i dzięki temu zwiększenie ich powierzchni) oraz długie osie widokowe.

i Autor: Marcin Czechowicz Otwarta strefa dzienna – przestrzeń przeznaczona na komunikację pełni różne funkcje – bywa korytarzem i jadalnią

Wąski dom: materiały wykończeniowe

Oszczędności architektonicznej bryły towarzyszy powściągliwość w doborze materiałów – dotyczy to zarówno ich ilości, jak i barw. Elewacje domu są ascetyczne, pozbawione ozdób. Frontową i dwie boczne zdobi głównie materiał wykończeniowy – łupek, którego nieduże prostokątne płytki podkreślają prostą geometryczną formę domu.

Nierówne grafitowe powierzchnie łupkowe zostały zestawione z pasami gładkiego białego tynku. Prosty w odbiorze kontrast ożywia kompozycję oraz służy optycznemu poprawieniu proporcji bryły. Użyty oszczędnie szary beton nieco łagodzi ten kontrast. Zrobiono z niego niski murek przed domem, ogrodzenie z dwóch stron bryły i schodki przy wejściu. Podobną rolę odgrywa barwa drewna – na fragmentach ogrodzenia, bramie garażowej, drzwiach wejściowych i ramach okien. Dodatkowo nieco ociepla ono całą kompozycję.

We wnętrzach królują te same barwy co na zewnątrz, tylko proporcje są inne. Najwięcej jest tu bieli (ściany) i koloru jasnego drewna (podłogi), natomiast mniej grafitu (blat kuchenny) oraz jasnej szarości (płytki w strefie kuchennej). Dodatkowo we wnętrzach pojawia się kolor czekolady. Taką barwę mają schody i ściany WC w części dziennej.

i Autor: Marcin Czechowicz Do częściowo otwartej kuchni można wejść wprost z wiatrołapu albo z jadalni. grafitowy blat nawiązuje do płytek łupku na elewacji

Dobrze doświetlony Mimo trudnej lokalizacji - przy ulicy - dom jest bardzo dobrze doświetlony. Jednocześnie udało się tak rozmieścić okna, by zachować prywatność mieszkańców. Ułatwiło to położenie domu względem stron świata. Dzięki temu, że przy ulicy znajduje się północna elewacja, zaprojektowano tam bardzo małe okna, które pełnią głównie funkcję estetyczną. Natomiast duże przeszklenia, o których marzyli inwestorzy, umieszczono przede wszystkim od południa – znajdują się z drugiej, prywatnej strony domu. Dodatkowo wnętrze parteru jest doświetlone przez duże przeszklenie tarasowe od zachodu, a na piętrze sypialnie gospodarzy – od wschodu. Aby w domu żyło się komfortowo, w obu łazienkach na piętrze są okna.

