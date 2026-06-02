Dom - parterowy czy piętrowy. MUROWANE STARCIE

Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie

Tekst jest fragmentem większej publikacji Muratora o tym, jaki dom wybrać - parterowy czy piętrowy.

Wielkość działki a powierzchnia zabudowy

Domy jednokondygnacyjne mają większą powierzchnię zabudowy niż dwukondygnacyjne. Jeśli pod dachem znajdą się taras i podest wejściowy, różnica może być nawet dwukrotna. Na małej działce łatwiej jest więc wybudować funkcjonalny dom z użytkowym poddaszem niż parterowy.

Czy jest jakaś optymalna wielkość działki budowlanej dla każdego z rodzaju domów?

W przypadku terenów miejskich pod budowę domu parterowego powinno wystarczyć około 600 m2 – na takim metrażu zmieści się główna bryła budynku, garaż lub wiata samochodowa oraz mały ogródek. Gdy na działce tej samej wielkości zbudujemy dom z poddaszem o tej samej powierzchni, zyskamy więcej miejsca na ogród. Nie oznacza to, że nie będzie można zbudować domu na działce na przykład 300-metrowej, ale przy tak małej powierzchni pozostaje nam jednak wybudowanie domu dwukondygnacyjnego.

Mała działka i dom parterowy to nie jest dobre zestawienie

Są też inne powody, dla których mała miejska działka nie jest najlepszym miejscem na dom parterowy. Wciśnięty między inne parcele z zazwyczaj wyższą zabudową nie będzie miał przestrzennego oddechu, sąsiednie, wyższe budynki będą działały przytłaczająco. Na terenach podmiejskich wielu projektantów wskazuje rekomendowaną wielkość działki budowlanej w granicach 1000 m2.

Parcele mające kształt zbliżony do kwadratu, o wymiarach 28 x 36 m bądź 25 x 40 m, idealnie nadają się na usytuowanie całkiem dużego domu parterowego, a tym bardziej swobodę będzie miał dom dwukondygnacyjny.

W przypadku domów parterowych ważne jest, aby wybrać działkę o jak największej powierzchni położonej na płaskim terenie, która nie utrudni zagospodarowania przestrzeni. Działki ze znacznym spadkiem, na zboczu wzniesienia i skarpie wymuszają budowę domów dwukondygnacyjnych.

Trzeba też pamiętać, że na powierzchnię działki, którą możemy przeznaczyć pod zabudowę, mają wpływ przepisy wynikające z konieczności zachowania odległości domu od granic działki, a także ograniczenia narzucane przez lokalne przepisy.

Wąskie parcele i działki o nietypowych kształtach

Wąskie działki nie należą do rzadkości zarówno na terenach miejskich, jak i wsiach, dlatego wiele odpowiednich projektów znajdziemy w firmach oferujących projekty gotowe. Rekomendowana przez projektantów forma domu na działkę o szerokości na przykład 16 m to budynek z poddaszem użytkowym – nieduża powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni użytkowej pozwoli na funkcjonalne zaplanowanie przestrzeni przy jednoczesnym pozostawieniu miejsca na ogród. Oczywiście na wąskiej działce możemy zbudować także dom parterowy, jednak ze względów użytkowych będzie on musiał mieć formę mocno wydłużonego prostokąta. Należy przy tym pamiętać, że aby budynek był wygodny i funkcjonalny, jego szerokość nie powinna być mniejsza niż 6 m.

Działki wąskie i bardzo długie, o wymiarach 16 x 60 m, pozwalają wprawdzie na wybudowanie domu parterowego usytuowanego szczytem do drogi z wejściem umieszczonym z boku na dłuższej ścianie budynku, jednak trudno o zaprojektowanie bardziej funkcjonalnego rozwiązania, na przykład z podwójnym garażem. Jeszcze większe kłopoty będą mieli właściciele parceli o bardziej nietypowych kształtach.

Nawet stosunkowo duża działka o powierzchni powyżej 2000 m2 może okazać się niewystarczająca na dom parterowy, jeżeli jej kształt będzie przypominał trapez bądź trójkąt. Zazwyczaj są to parcele narożne i przy zachowaniu wymaganych prawem budowlanym odległości od drogi i sąsiadów pozostaje stosunkowo niewielka przestrzeń do zabudowy.

Orientacja działki a projekt domu

Światło dzienne jest niezwykle istotne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, a możliwość korzystania z niego przez jak najdłuższy czas pozwoli nam ograniczyć zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia wnętrz światłem sztucznym. Pomieszczenia ulokowane od nasłonecznionej strony są też cieplejsze w zimne miesiące, kiedy uruchamiamy ogrzewanie. Darmowa energia słoneczna pozwoli więc uzyskać wymierne oszczędności. Dlatego warto wybrać działkę z dobrym nasłonecznieniem i dom usytuować w taki sposób, aby promienie słoneczne jak najdłużej padały na największą elewację budynku.

Duża działka nie stwarza pod tym względem trudności – łatwo będzie zapewnić dostęp światła naturalnego, zarówno w przypadku domu parterowego, jak i dwukondygnacyjnego. Usytuowanie domu jednokondygnacyjnego na małej działce wymaga natomiast większej uwagi. Od południa, gdzie wpada najwięcej słońca, okna są tylko na jednej kondygnacji, gdy więc z powodu wielkości działki nie można wydłużyć południowej elewacji, wnętrza mogą być niedoświetlone. W przypadku domu dwukondygnacyjnego światło południowe można wprowadzić przez okna na piętrze, poddaszu lub w dachu.

Domy, które będą budowane na działkach z wjazdem od strony południowej lub południowo-zachodniej, trudniej będzie doświetlić, ponieważ tam najczęściej dochodzi do konfliktu lokalizacji pomieszczeń wymagających dostępu do światła z pomieszczeniami, które takiego światła nie potrzebują, a które ze względu na funkcjonalność domu muszą być zlokalizowane od strony wjazdu na działkę. Takim pomieszczeniem jest najczęściej garaż, który zabiera wtedy najbardziej korzystną, południową lokalizację. Niedogodność działki zorientowanej na południe łatwiej będzie pokonać, budując dom dwukondygnacyjny.

