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Program Działki dla młodych – główne założenia

Program Działki dla młodych nie jest programem ogólnopolskim, jak np. Czyste powietrze. To zbiór lokalnych programów o podobnych nazwach i podobnym pomyśle. Najważniejsze zasady są następujące:

miasto lub gmina wystawia na sprzedaż posiadane działki budowlane z bonifikatą 50%,

chętni nabywcy, którzy spełniają kryterium wieku (najczęściej górną granicą jest 40 lat), zgłaszają się i wpłacają cenę gruntu,

niekiedy stosowany jest dodatkowo wymóg nieposiadania innej działki na terenie miasta/gminy,

nabywca musi przestrzegać zasad programu, m.in. wybudować dom w określonym terminie od chwili nabycia działki oraz nie sprzedawać gruntu przez wskazany okres (np. 10 lat).

Złamanie którejś z zasad programu oznacza konieczność zwrotu bonifikaty, czyli dopłacenia pozostałych 50% ceny gruntu.

Program jest realizowany przez mniejsze miasta i gminy, a jego celem jest zatrzymanie procesu wyludniania się tych obszarów. Tanie działki mają zachęcić młodych ludzi do zamieszkania w danej okolicy. Z kolei z perspektywy nabywców korzyścią jest oczywiście tańsza ziemia pod zabudowę, nieraz w atrakcyjnej lokalizacji.

Gdzie można skorzystać z programu Działki dla młodych?

Pierwsze tego typu programy pojawiły się kilka lat temu jako eksperyment w różnych miejscach, m.in. w gminie Nysa w 2016 r. oraz w gminie Kurzętnik w 2018 r. Przełomem okazał się jednak dopiero uchwalony w 2024 r. program „Działki budowlane dla młodych” w Suwałkach. Jego sukces sprawił, że w 2026 r. coraz więcej miast i gmin wprowadza podobne rozwiązania. Poniżej prezentujemy przegląd lokalizacji i najważniejszych zasad.

Suwałki (woj. podlaskie)

Pierwsze transakcje ruszyły w 2025 r. Miasto wystawiło tu na sprzedaż kilkadziesiąt działek o powierzchni nawet 1000 m². Bonifikata wynosi 50%. W dniu zakupu nabywca może mieć poniżej 40 lat (w przypadku małżeństw wystarczy, że jeden z małżonków spełnia warunek). Nabywca nie może być posiadaczem ani współwłaścicielem innej działki budowlanej (50% własności lub więcej) na terenie Suwałk. Po nabyciu taka osoba ma obowiązek w ciągu 6 lat zbudować na działce dom, a po zakończeniu domu w ciągu 3 miesięcy zameldować się w nim i wyrobić sobie Suwalską Kartę Mieszkańca.

Łowicz (woj. łódzkie)

Uchwałę ws. programu przyjęto w maju 2026 r. W pierwszej kolejności na sprzedaż wystawiono osiem działek o powierzchni od 1093 do 1338 m². Sprzedaż odbywa się z 50-procentową bonifikatą. Kupować mogą osoby, które w dniu nabycia nie ukończyły 45 lat (w przypadku małżonków – przynajmniej jedno). Nabywca nie może posiadać innej działki na terenie Łowicza (50% własności lub więcej) ani prawa do lokalu spółdzielczego. Dom trzeba wybudować w ciągu 6 lat od daty nabycia, a następnie uzyskać Łowicką Kartę Mieszkańca i posiadać ją przez 10 lat.

Gmina Grodków (woj. opolskie)

Program wystartował w 2026 r. Samorząd wystawił na sprzedaż 15 działek o powierzchni 9–12 arów. Bonifikata przy zakupie to 50%. Nabywcami mogą zostać osoby poniżej 40. roku życia (w przypadku małżeństw oboje z małżonków muszą spełniać ten warunek), nieposiadające domu jednorodzinnego ani innej działki pod zabudowę jednorodzinną na terenie gminy. Czas na budowę domu to 6 lat od daty nabycia gruntu, a nabytej nieruchomości nie wolno sprzedać przez 10 lat.

Polanica-Zdrój (woj. dolnośląskie)

Uchwałę w tej sprawie przyjęto w marcu 2026 r. Miasto zaoferuje nabywcom 15 działek o powierzchni od 7 do 12 arów. Wysokość bonifikaty ustalono na 50%. Działki budowlane mogą nabyć osoby poniżej 40. roku życia (u małżonków wystarczy, że warunek spełni jedna z osób). Taka osoba nie może być właścicielem ani współwłaścicielem innej działki w Polanicy-Zdroju (od 50% własności w górę). Na budowę domu wyznaczono 4 lata od chwili nabycia gruntu. Nabywca ma obowiązek fizycznie w nim zamieszkiwać, a nabytej działki nie wolno mu sprzedać przez dekadę.

Gmina Torzym (woj. lubuskie)

Program rozpoczął się w 2026 r. Samorząd wytypował 8 działek na sprzedaż, zarówno w miastach, jak i poza nimi, o powierzchni do 10 arów. Bonifikata wynosi 50%. Warunkiem nabycia działki jest wiek poniżej 40 lat (w przypadku małżonków warunek musi spełniać jedno z nich) oraz nieposiadanie innej nieruchomości na terenie gminy. W ciągu 5 lat od nabycia ziemi trzeba wybudować dom, zaś posiadanego gruntu nie można sprzedać przez 10 lat.

Chcesz skorzystać z oferty zakupu taniej działki? Na to uważaj

Planując skorzystanie z programu typu Działki dla młodych, trzeba przede wszystkim bardzo dokładnie poznać parametry działki. Jeśli np. jest ona nieuzbrojona (bez przyłączy wody, prądu itp.), nabywcę czekają długie formalności i koszty związane z budową przyłączy – a przecież w ciągu 6 lat trzeba wybudować dom.

Druga istotna kwestia to upewnienie się, że bank udzieli kredytu na budowę domu. Trzeba pamiętać, że działka nabywana w ramach programu często ma w księdze wieczystej wpis o hipotece na rzecz miasta, a to może być dla banku przeszkoda w udzieleniu kredytu. Warto zatem najpierw porozmawiać z bankiem.

Trzecia rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to zasady programu. Bardzo złym pomysłem jest zgłaszanie się na zasadzie „byle kupić działkę tanio, a potem jakoś się ułoży”. Jeżeli nie uda się zbudować domu w wyznaczonym terminie, trzeba będzie zwrócić miastu uzyskaną bonifikatę, a to ogromne pieniądze. Zwrot bonifikaty będzie też konieczny, jeśli komuś np. zmienią się plany życiowe i nie będzie już chciał mieszkać w danej okolicy, więc sprzeda grunt.

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