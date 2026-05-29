Debata Muratora: Co zamiast Czystego Powietrza?

Zasada 5 metrów sześciennych - kiedy budujemy legalnie?

Największe ułatwienia dotyczą najmniejszych instalacji, które są najczęstszym wyborem w przydomowych ogródkach. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 1 lit. c, budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m³ nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia do odpowiedniego organu.

Podobne ułatwienie dotyczy sytuacji, w której na działce instalujemy zespół zbiorników. Jeśli ich łączna pojemność nie przekracza 5 m³, inwestor również jest zwolniony z obowiązku dokonywania zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 36). To ogromne uproszczenie, które pozwala na niemal natychmiastowe rozpoczęcie prac montażowych bez kontaktu z urzędem.

Magazynowanie na większą skalę. Zgłoszenie zamiast pozwolenia

Jeśli planujemy zbierać wodę w znacznie większych ilościach, nowelizacja również wychodzi naprzeciw potrzebom budowlanym. Ważne zmiany wprowadzono w art. 29 ust. 1, który wymienia obiekty wymagające jedynie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania pełnej decyzji o pozwoleniu na budowę:

Pojedyncze zbiorniki o pojemności od 5 m³ do 30 m³: Takie obiekty wymagają jedynie zgłoszenia.

Zespoły zbiorników o łącznej pojemności od 5 m³ do 15 m³: Również podlegają procedurze zgłoszeniowej.

Oznacza to, że granica, powyżej której konieczne jest staranie się o pozwolenie na budowę, została przesunięta aż do 30 m³ dla pojedynczych jednostek. To znacząca zmiana, która realnie skraca proces inwestycyjny dla osób budujących większe systemy retencyjne.

Ile kosztuje zgłoszenie i kiedy potrzebny jest geodeta?

Ułatwienia w procedurach nie oznaczają całkowitego braku kosztów i formalności powykonawczych. Nowe przepisy zaktualizowały również ustawę o opłacie skarbowej. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy zbiorników o pojemności od 5 m³ do 30 m³ (lub zespołu o pojemności 5–15 m³) wiąże się z opłatą w wysokości 155 zł.

Ważną informacją dla wykonawców jest obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Według znowelizowanego art. 43 ust. 1aa pkt 3, inwentaryzacji podlegają:

Zbiorniki o pojemności 5–30 m³.

Zespoły zbiorników o łącznej pojemności powyżej 5 m³.

Ciekawostka prawna. Obowiązkowi temu podlegają również małe zespoły zbiorników o łącznej pojemności do 5 m³, mimo że ich budowa nie wymaga zgłoszenia.

Inne ważne zmiany w słowniku budowlanym

Warto zauważyć, że ta sama nowelizacja wprowadziła szereg innych definicji, które pośrednio wpływają na interpretację projektów. Do Prawa budowlanego dodano m.in. definicję wiadomości o wiacie, którą od teraz należy rozumieć jako budowlę nie w pełni wydzieloną przegrodami, trwale związaną z gruntem, posiadającą fundamenty i dach. Precyzyjniej zdefiniowano również zabudowę jednorodzinną oraz wprowadzono pojęcie magazynu energii elektrycznej, co pokazuje dążenie ustawodawcy do uporządkowania terminologii związanej z nowoczesnym, samowystarczalnym budownictwem.

Potrzebne pozwolenie na budowę zbiornika na deszczówkę czy nie?

Jeśli montujesz mały zbiornik do 5 m³, możesz to zrobić bez żadnych formalności urzędowych. Jeśli celujesz w zbiornik powyżej 5 m³ (aż do 30 m³), musisz dokonać zgłoszenia, zapłacić 155 zł opłaty skarbowej i pamiętać o zamówieniu geodety po zakończeniu prac.

Wszystkie te zmiany weszły w życie na początku 2026 roku, upraszczając ścieżkę do posiadania własnego systemu odzyskiwania deszczówki.

Źródło: Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1847).

i Autor: Alena Savina/ Getty Images Prosty zbiornik na deszczówkę