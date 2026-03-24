Przepisy są tak skonstruowane, aby ograniczyć wycinanie drzew nawet tych znajdujących się na własnej posesji. Nie ma różnicy, czy drzewo jest zdrowe, chore czy już obumarło. Wyjątkiem są drzewa, które przewróciły w wyniku wiatru lub innych czynników; można je usunąć bez potrzeby wysyłania zawiadomienia do urzędu.

Suche drzewo – co to znaczy? Kiedy można je wyciąć?

Obumarłe ponad powierzchnią ziemi drzewo może mieć jeszcze żywe korzenie. Jeśli tak jest na powierzchni ziemi pojawiają się odrosty. Drzewa, które obumierają z powodu wieku jeszcze przed śmiercią dążą do zapewnienia sobie sukcesji. Odrosty wytwarzają swój system korzeniowy, a macierzysty obumiera. Jeśli drzewo nie wypuszcza już liści i młodych pędów to oznaka, że obumarło. Jeśli nie zagraża przewróceniem warto poczekać jeszcze rok, aby przekonać się, że stan ten jest już nieodwracalny. Można oczywiście zdecydować się na wycinkę, ale zanim przystąpi się do tego warto upewnić się czy wolno to zrobić?

Wycinka drzew – co wolno?

Furtką do wycinki bez pozwolenia niektórych gatunków drzew na własnej działce jest obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi. W 2023 r. miały zostać poluzowane przepisy do wycinki dla osób fizycznych, ale niestety zostały oprotestowane i wycinkę można przeprowadzić na starych zasadach.

Bez pozwolenia można wyciąć następujące gatunki drzew, jeśli obwód ich pnia nie przekracza:

80 cm - topolę, wierzbę, klon jesionolistny i srebrzysty,

65 cm – kasztanowiec, robinię akacjową, platan klonolistny,

50 cm – inne gatunki drzew.

Osoba prywatna można też wyciąć drzewa lub krzewy owocowe na swojej posesji jeśli nie rosną one na terenach objętych ochroną konserwatora, a także krzewy rosnące w skupiskach o powierzchni do 25 m².

Usuwane drzewa nie mogą być przekazywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i sprzedawane. Właściciel może drewno użyć do własnych celów.

Drzewa i krzewy dozwolone do wycięcia można wycinać w okresie od 16 października do 28 (29) lutego, czyli poza okresem lęgowym ptaków. Wycięcie bez pozwolenia nie oznacza jednak, że można to zrobić w określonym terminie samowolnie. Aby dokonać wycinki należy dokonać zgłoszenia tego faktu do urzędu gminy.

Suche czy żywe drzewo – czy jest różnica?

Jeśli drzewo na wysokości 5 cm od ziemi ma obwód większy od dozwolonego do wycinki bez pozwolenia to bez względu na to czy jest ono zdrowe czy uschnięte, trzeba wystąpić do urzędu o wydanie pozwolenie na jego usunięcie.

Jeśli takie drzewo zagraża bezpieczeństwu to można zrobić dokumentację fotograficzną i pokazać ją w urzędzie prosząc o szybką decyzję.

Ustawowo w ciągu 21 dni od dnia złożenia takiego wniosku powinien pojawić się pracownik gminy w celu dokonania oględzin. Po oględzinach urząd ma 14 dni na ewentualne wyrażenie sprzeciwu w sprawie usunięcia. Problemy pojawiały się, kiedy urząd nie mógł w wyznaczonym terminie 21 dni przeprowadzić oględzin - mógł to wytłumaczyć w dowolny sposób, a osoba oczekująca musiała oczekiwać. W lipcu 2025 r. wszedł w życie pakiet zmian deregulacyjnych, w których uproszczone zostały przepisy związane z usuwaniem drzew. Nowe przepisy wprowadzają nieprzekraczalny termin – 60 dni od momentu zgłoszenia – na całą procedurę, czyli na przeprowadzenie oględzin oraz wydanie sprzeciwu. Jeśli urząd nie wskaże, np. braków w złożonej dokumentacji do wycinki (co wszczyna procedurę od nowa i terminy) to po upłynięciu tych 60 dni właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do usunięcia drzewa (tzw. milcząca zgoda).

Usuwanie drzewa nawet suchego można wykonać tylko od 16 października do końca lutego, co podyktowane jest okresem lęgowym ptaków.

Wniosek zgłoszenia wycięcia drzewa można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, a także drogą elektroniczną na udostępnionym formularzu. Czytaj o tym jak złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

O ile można przyciąć drzewo bez zezwolenia?

Przycinanie konarów i gałęzi drzew to zabieg estetyczny, który także ma pozytywny wpływ na ich kondycję. Wycinanie chorych czy uschniętych elementów jest nawet wskazane ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie drzew.

Dopuszczalny poziom przycięcia drzewa:

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody nie można usunąć więcej gałęzi, niż 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przekroczenie tego limitu może narazić właściciela oraz wykonawcę na kary.W sytuacji, gdy przycięcie jest konieczne dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, dopuszcza się przycięcie powyżej 30% korony drzewa, jednak powinno to zostać odpowiednio udokumentowane (zdjęcia, opinia dendrologa, trzymanie dokumentacji przez 5 lat)

Przycinanie koron drzew w stopniu przekraczającym 50 proc. jest traktowane jako działanie prowadzone do zniszczenia drzewa.Za nieuzasadnione, nadmierne przycinanie drzew grożą kary finansowe, które mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych, a wyliczane są jako dwukrotność opłaty, jaką należałoby wnieść do urzędu za usunięcie tego drzewa.

Są jednak wyjątki, kiedy dozwolone jest przycięcie więcej niż 30 proc. korony. To sytuacja gdy cięcia mają na celu usunięcie obumarłych lub nadłamanych gałęzi, utrzymanie uformowanego kształtu korony (np. wierzby głowiaste), przywrócenie statyki drzewa na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

Pomysł na suche drzewo w ogrodzie

Pień i konary suchego drzewa o niedużej wielkości, np. jabłoni można wykorzystać jako podstawę do zamontowania ogrodowego oświetlenia. Oczywiście tylko w przypadku, gdy drzewo jest dobrej kondycji, bez spróchniałych części, nie jest pochylone i nie grozi przewróceniem. Trzeba je okorować i zaimpregnować przed warunkami atmosferycznymi. Zamontowane oświetlenie powinno mieć lekką konstrukcję.

