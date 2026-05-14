Najważniejsze propozycje dotyczą rozszerzenia Portalu DOM o dane o deweloperach, większej transparentności ofert, lepszych zasad odbioru lokali, wyższego zwrotu opłaty rezerwacyjnej oraz zakazu podnoszenia ceny po podpisaniu umowy. W praktyce oznacza to rynek bardziej uporządkowany, na którym uczestnicy zyskują przewagę dzięki wiarygodności, a nie tylko marketingowi.

Więcej danych o deweloperach w Portalu DOM

Najważniejszym rozwiązaniem ma być rozszerzenie Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (Portal DOM). Do bazy mają trafiać m.in. dane identyfikacyjne dewelopera, informacje o zakończonych inwestycjach, opóźnieniach, składkach odprowadzanych do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, karach administracyjnych oraz ostrzeżeniach publicznych UOKiK. W projekcie wskazano też, że portal ma korzystać z danych administracyjnych, m.in. z UOKiK, GUNB i KRS.

Dla kupujących to praktyczny krok w stronę większej przejrzystości. Zamiast zbierać informacje z wielu źródeł, będą mogli zweryfikować dewelopera w jednym miejscu. To szczególnie ważne tam, gdzie decyzja o zakupie zapada jeszcze przed zakończeniem budowy.

Więcej informacji o inwestycji na etapie oferty

Projekt przewiduje także zmianę wzoru prospektu informacyjnego. Ma on być bardziej spójny i rozszerzony o standard wykończenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dodatkowo na stronie internetowej dewelopera mają pojawić się nowe obowiązkowe dane w ogłoszeniu o sprzedaży, w tym rzut lokalu lub domu z powierzchnią użytkową każdego pomieszczenia oraz informacją o pomieszczeniach przynależnych. Wizualizacje mają być wyraźnie oznaczone jako materiały poglądowe.

To rozwiązanie powinno ograniczyć rozbieżności między reklamą a rzeczywistą ofertą. Kupujący otrzymają bardziej precyzyjne informacje o układzie i wielkości lokalu jeszcze przed podpisaniem umowy, co ułatwi porównywanie inwestycji i zmniejszy ryzyko nieporozumień na późniejszym etapie transakcji.

Bardziej surowe reguły dla umów rezerwacyjnych i cen

Projekt przewiduje zwiększenie kwoty zwrotu opłaty rezerwacyjnej z obecnej dwukrotności do czterokrotności, jeśli deweloper odmówi podpisania umowy przyrzeczonej. Resort otwarcie wskazuje, że ma to ograniczyć jednostronne rozwiązywanie umów przez deweloperów. Jednocześnie w projekcie zapisano zakaz waloryzacji ceny nieruchomości na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej, czyli gwarancję niezmienności ceny.

To jedna z najbardziej odczuwalnych zmian dla rynku. Kupujący zyskują większą pewność kosztową, a deweloperzy dostają wyraźny sygnał, że warunki cenowe po zawarciu umowy nie mogą być arbitralnie pogarszane po stronie klienta. Taki mechanizm powinien ograniczyć spory i poprawić przewidywalność procesu sprzedaży.

Większa ochrona przy odbiorze lokalu

Istotne zmiany mają objąć również procedurę odbioru mieszkania lub domu. Projekt zakłada możliwość przekazania protokołu odbioru wraz z listą wad, tak aby nabywca mógł korzystać z opinii profesjonalisty technicznego. Deweloper albo jego pełnomocnik ma mieć obowiązek uczestniczenia w odbiorze.

Z punktu widzenia kupującego to ważne wzmocnienie. W praktyce odbiór techniczny bywa momentem, w którym ujawniają się najistotniejsze usterki, a udział specjalisty zwiększa szansę na ich właściwe udokumentowanie i skuteczne dochodzenie usunięcia wad.

Odpowiedzialność po likwidacji spółki celowej

Projekt obejmuje również sytuację, w której spółka celowa zostaje zlikwidowana przed upływem okresu rękojmi. W takim przypadku odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przeniesionych nieruchomości ma przechodzić z mocy prawa na wspólników likwidowanej spółki. To rozwiązanie ma zabezpieczyć nabywców przed sytuacją, w której po formalnym zniknięciu spółki trudno byłoby dochodzić roszczeń z tytułu wad lokalu lub domu.

źródło: gov.pl

Murator Remontuje #3: Pęknięta ściana, zalane sufity – jak to naprawić? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Zobacz także: Mieszkanie na Ochocie od Miśkiewicz Design - zdjęcia