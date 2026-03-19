Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Podstawowe impulsy do konsolidacji

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce towarzyszy rosnącej potrzebie nowego układu sił w branży. Jak podkreślono w raporcie „Fuzje i przejęcia na rynku mieszkaniowym w Polsce”, przygotowanym przez ekspertów JLL Living oraz CRIDO, sektor – choć silny – pozostaje skrajnie rozdrobniony. W największych aglomeracjach działają setki firm, często rodzinnych i operujących w skali nawet pojedynczych projektów. Taka struktura, w połączeniu z presją kosztową i rosnącymi wymaganiami kapitałowymi, staje się podstawowym impulsem do konsolidacji.

Czytaj także: Mieszkalnictwo 2026 - czy wreszcie przybędzie tanich mieszkań? Rząd podsumowuje działania

Przejęcia są (szczególnie dla największych deweloperów) najprostszym sposobem na szybkie wejście na nowe rynki i zwiększenie skali działania. Dobrym przykładem jest Dom Development, który dzięki przejęciom Euro Styl i Sento umocnił pozycję w Trójmieście i Krakowie. Zamiast budować lokalny zespół i markę od zera, firmy zyskują natychmiastowy dostęp do projektów, klientów i partnerów.

Dywersyfikacja i sukcesje w rodzinnych firmach

Jednym z najcenniejszych zasobów stają się dziś grunty. W największych miastach dostęp do atrakcyjnych działek jest coraz trudniejszy, dlatego przejęcia (często dotyczące gruntów kupionych lata temu po znacznie niższych cenach) stają się strategicznym narzędziem budowania przewagi. Właśnie tym kierunkiem poszła Develia, która kupując polskie odziały Nexity i Bouygues Immobilier, nie tylko powiększyła bank ziemi, ale też weszła na rynek poznański i zwiększyła skalę działalności w dotychczasowych lokalizacjach.

Czytaj także: Czy to koniec rynku mieszkaniowego, jaki znaliśmy? Analiza PKO BP pokazuje zmiany i nową rzeczywistość

Konsolidacja to również droga do dywersyfikacji. Niemiecki inwestor TAG Immobilien, przejmując Vantage Development i tworząc platformę Vantage Rent, a następnie kupując ROBYG, wszedł dynamicznie w segment PRS, łącząc sprzedaż z najmem instytucjonalnym.

Jednym z najsilniejszych motorów zmian są jednak problemy sukcesyjne w firmach rodzinnych. Aż dwie trzecie z nich wciąż prowadzi pierwsze pokolenie właścicieli, podczas gdy zainteresowanie sukcesorów przejęciem biznesu jest znikome. To realne zagrożenie dla ciągłości działania, ale też ogromna szansa dla inwestorów strategicznych, którzy mogą przejąć stabilne, lokalne struktury z wieloletnim doświadczeniem.

Fuzje i przejęcia nie będą wyjątkiem

Alternatywą dla pełnych przejęć pozostają partnerstwa joint venture - czyli forma współpracy biznesowej, w której dwa lub więcej odrębnych firm łączy zasoby, kapitał, wiedzę i ryzyko w celu realizacji określonego projektu lub prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Jest to pomocne szczególnie przy wydłużonych cyklach sprzedaży. Po ten model sięgali już m.in. Grupo Lar, ECE, GH Development, czy Echo Investment wraz z Archicom i AFI. W wielu przypadkach takie partnerstwa stają się pierwszym krokiem do pełnej integracji.

Wszystkie te trendy wskazują, że polski rynek mieszkaniowy stoi przed okresem dynamicznych zmian. Fuzje i przejęcia nie będą wyjątkiem, lecz nowym standardem, który – przy rosnącym popycie i malejącej dostępności gruntów – coraz mocniej będzie kształtował branżę. Deweloperzy, którzy dziś postawią na skalę i dywersyfikację, mają szansę wyznaczać kierunek jej rozwoju w kolejnych latach.