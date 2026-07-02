Spis treści
- RCN - co to właściwie jest i dlaczego to ważne dla kupujących?
- Jak przeszukać sąsiedztwo w 5 minut? Instrukcja obsługi filtrów
- Matematyka dla każdego, czyli dlaczego mediana jest lepsza od średniej?
- Transakcja czy darowizna? Funkcja „bez wartości odstających”
- Od ceny do planu zagospodarowania - pełny obraz nieruchomości
RCN - co to właściwie jest i dlaczego to ważne dla kupujących?
Większość z nas, szukając nieruchomości, sugeruje się cenami ofertowymi. To błąd, ponieważ kwoty te są zazwyczaj wyższe o kilka lub kilkanaście procent od tych ostatecznych, wynegocjowanych przy stole. Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) to publiczny i urzędowy zbiór danych, do którego trafiają informacje bezpośrednio po zawarciu aktu notarialnego kupna-sprzedaży.
Za prowadzenie tego rejestru odpowiadają starostowie, a dane w nim zawarte pokazują kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących. Narzędzie udostępnione przez Geoportal Krajowy Na Mapie pozwala przeglądać te transakcje bez żadnych opłat, logowania czy zakładania konta, co czyni je niezwykle przyjaznym dla zwykłego obywatela.
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Jak przeszukać sąsiedztwo w 5 minut? Instrukcja obsługi filtrów
Obsługa narzędzia jest intuicyjna i przypomina korzystanie z zaawansowanej mapy. Aby rozpocząć analizę, musimy wybrać jeden z czterech typów nieruchomości - lokal, budynek, działkę zabudowaną lub samą działkę. Następnie definiujemy obszar poszukiwań. Możemy to zrobić, wpisując nazwę gminy, powiatu lub województwa, albo - co jest znacznie ciekawsze - wskazać konkretny punkt na mapie i ustawić promień wyszukiwania od 500 metrów do nawet 50 kilometrów.
Dla bardziej dociekliwych przygotowano filtry opcjonalne. Możemy zawęzić wyniki do konkretnego rynku (pierwotny lub wtórny), ustalić zakres dat transakcji, a nawet wybrać rodzaj prawa (np. własność czy użytkowanie wieczyste). System pozwala także filtrować dane pod kątem funkcji lokalu, co jest przydatne, gdy szukamy biura lub garażu.
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Matematyka dla każdego, czyli dlaczego mediana jest lepsza od średniej?
Po ustawieniu filtrów system generuje interaktywne wykresy i statystyki. Zobaczymy na nich rozkład cen za metr kwadratowy, ceny całkowite oraz trendy, czyli to, jak ceny zmieniały się w czasie na wybranym obszarze.
W sekcji statystyk znajdziemy coś więcej niż tylko średnią cenę. Narzędzie podaje tzw. kwartyle (Q1, Q2, Q3). Szczególną uwagę warto zwrócić na medianę. W przeciwieństwie do zwykłej średniej arytmetycznej, mediana nie daje się oszukać przez pojedyncze, bardzo drogie lub skrajnie tanie transakcje, przez co najlepiej oddaje to, co możemy nazwać typową ceną w okolicy.
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Transakcja czy darowizna? Funkcja „bez wartości odstających”
Ciekawostką i niezwykle przydatną funkcją jest opcja „bez wartości odstających”. Dlaczego to ważne? W rejestrach urzędowych czasami pojawiają się transakcje za symboliczne kwoty, które mogą wynikać z darowizn wewnątrz rodziny lub innych specyficznych ustaleń. Włączenie tego filtra sprawia, że system automatycznie wyklucza takie przypadki, dając nam czysty obraz realnej gry rynkowej.
Pamiętajmy jednak o jednej ważnej rzeczy - cena w RCN odnosi się do całej transakcji. Jeśli w ramach jednej sprzedaży kupiono trzy działki i dom, cena łączna może być myląca, dlatego system udostępnia opcję „Szczegóły transakcji”, gdzie sprawdzimy dokładny skład kupionego pakietu.
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Od ceny do planu zagospodarowania - pełny obraz nieruchomości
Narzędzie Geoportalu to dopiero początek drogi. Przy każdej transakcji w tabeli znajdziemy opcję przejścia do serwisu OnGeo.pl, gdzie można zamówić tzw. Raport o terenie. To ponad 50-stronicowy dokument, który w kilka minut dostarczy nam danych o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), uzbrojeniu terenu w media (woda, prąd, gaz) czy zagrożeniach takich jak powódź, osuwiska czy hałas.