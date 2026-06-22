W upały nie zapomnij o ogrodzie. Ceny zraszaczy ogrodowych 2026

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Do czego przydaje się zraszacz ogrodowy?

Zraszacz ogrodowy to jedno z podstawowych urządzeń wykorzystywanych do nawadniania trawników, rabat kwiatowych, warzywników oraz większych terenów zielonych. Jego głównym zadaniem jest równomierne rozprowadzanie wody na określonej powierzchni, dzięki czemu rośliny otrzymują odpowiednią ilość wilgoci bez konieczności ręcznego podlewania. Współczesne zraszacze mogą pracować na niewielkich działkach, jak również w rozbudowanych systemach automatycznego nawadniania.

Zraszacze są szczególnie przydatne podczas upalnych i suchych okresów, kiedy regularne podlewanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowego wyglądu trawnika i roślin ozdobnych. W zależności od konstrukcji mogą nawadniać powierzchnię kołowo, sektorowo, wahadłowo lub pulsacyjnie, co pozwala dopasować sposób pracy do kształtu ogrodu.

Gdzie najlepiej umieścić zraszacz ogrodowy?

Miejsce montażu zraszacza powinno być dobrane tak, aby strumień wody obejmował możliwie największą część nawadnianego obszaru. W przypadku trawników najlepiej sprawdzają się centralnie umieszczone zraszacze obrotowe lub wahadłowe, które zapewniają równomierne pokrycie terenu. W większych ogrodach często stosuje się kilka urządzeń pracujących jednocześnie, dzięki czemu eliminowane są tzw. suche strefy.

Podczas ustawiania zraszacza warto zwrócić uwagę na przeszkody terenowe, takie jak krzewy, żywopłoty czy elementy małej architektury. Urządzenie nie powinno być również montowane zbyt blisko ścian budynków ani miejsc intensywnie użytkowanych przez domowników. Odpowiednie rozmieszczenie pozwala ograniczyć straty wody i zwiększyć skuteczność nawadniania.

Aktualne ceny zraszaczy ogrodowych 2026

Zraszacz statyczny typu wulkan – około 10,99 zł

Zraszacz statyczny wynurzalny – około 17,59 zł

Zraszacz sektorowy podstawowy – około 20,50 zł

Zraszacz obrotowy dwuramienny – około 24,99 zł

Zraszacz obrotowy ekonomiczny – około 27,29 zł

Zraszacz pulsacyjny prosty – około 37,99 zł

Zraszacz sektorowy wielofunkcyjny – około 39,99 zł

Zraszacz oscylacyjny podstawowy – około 43,08 zł

Zraszacz pulsacyjny na podstawie – około 46,29 zł

Zraszacz wahadłowy do średnich ogrodów – około 59,99 zł

Zraszacz pulsacyjny premium – około 74,99 zł

Zraszacz wahadłowy do większych trawników – około 85,99 zł

O czym pamiętać przy wyborze zraszacza ogrodowego?

Wybierając zraszacz ogrodowy, warto przede wszystkim dopasować jego typ do powierzchni oraz kształtu ogrodu. Na małych działkach dobrze sprawdzają się modele statyczne i obrotowe, natomiast na większych terenach lepszym rozwiązaniem są zraszacze wahadłowe lub pulsacyjne. Istotne znaczenie mają również zasięg pracy, możliwość regulacji kąta podlewania, zużycie wody oraz odporność urządzenia na warunki atmosferyczne. Przed zakupem warto także sprawdzić kompatybilność z posiadanym systemem węży i szybkozłączy, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z montażem.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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