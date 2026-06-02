Czy szałwia błyszcząca jest wieloletnia?

Uprawa roślin jednorocznych wymaga początkowo trochę zachodu, ale później rośliny przez cały sezon niezawodnie zdobią nasze balkony, tarasy i ogrody. Jedną z takich niezwykle atrakcyjnych oraz pięknie i długo kwitnących roślin jednorocznych jest miedzy innymi szałwia błyszcząca (Salvia splendens), nazywana też szałwią ogrodową, która bardzo różni się od innych, popularnych gatunków szałwii uprawianych w ogrodach zarówno wyglądem, pokrojem, kwiatami jak i wymaganiami.

Jak wygląda szałwia błyszcząca?

Szałwia błyszcząca pochodzi z Brazylii i w swojej ojczyźnie jest byliną lub półkrzewem, dorastającym nawet do 100-150 cm wysokości (w uprawie spotykane są wyłącznie odmiany karłowe, dorastające do 20-60 cm).

Szałwia błyszcząca ma wniesione, sztywne, kanciaste, rozgałęzione, grube, mięsiste pędy, gęsto pokryte dużymi, szeroko sercowatymi lub owalnymi, ząbkowanymi na brzegach, zielonymi liśćmi ogonkowymi, z wyraźnie widocznym na blaszce unerwieniem.

Późną wiosną (w czerwcu) na szczytach pędów szałwii błyszczącej pojawiają się wydłużone, rurkowate kwiaty wargowe (górna warga korony łyżeczkowato zaokrąglona na szczycie i dłuższa od dolnej), wyrastające z dzbankowatego kielicha. Kwiaty szałwii zebrane są w długie, wzniesione, gęste, stożkowate kłosy, szersze u dołu i węższe u góry. Z reguły mają jaskrawoczerwoną barwę, ale u odmian mogą być też białe, różowe, łososiowe, pomarańczowe, fioletowe, a nawet dwukolorowe (korona w innym kolorze niż działki kielicha).

Jak długo kwitnie szałwia błyszcząca?

Szałwia błyszcząca kwitnie od czerwca do pierwszych przymrozków.

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i Autor: Getty Images Szałwia błyszcząca to znakomita roślina rabatowa

Szałwia błyszcząca odmiany

Odmiany szałwii błyszczącej różnią się także wysokością, gdyż rośliny mogą dorastać do 15/20-30 cm lub 40-50/60 cm. Do ciekawszych odmian należą:

szałwia błyszcząca 'Red & White' - korona kwiatu biała, kielich czerwony, wys. ok. 30 cm,

szałwia błyszcząca 'Sangria' i 'Reddy White Surprise'- korona kwiatu czerwona, kielich kremowobiały, wys. 20-30 cm,

szałwia błyszcząca 'Luna' - kwiaty ciemnofioletowe, wys. ok. 40 cm,

szałwia błyszcząca 'Amore Scarlet Bicolor' - kwiaty dwukolorowe, korona czerwono-biała, kielich czerwony z dwoma białymi smugami po bokach, wys. ok. 30 cm,

szałwia błyszcząca 'Salome' - kwiaty pomarańczowe, wys. 15-20 cm,

szałwia błyszcząca 'Czardasz' - kwiaty czerwone, wys. 20-30 cm.

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Jakie wymagania ma szałwia błyszcząca?

Choć szałwia błyszcząca to piękna i efektowna roślina, jej uprawa nie jest najłatwiejsza. Szałwia błyszcząca oczekuje słonecznego lub półcienistego stanowiska oraz żyznej, przepuszczalnej, próchniczej, stale lekko wilgotnej gleby, najlepiej o lekko kwaśnym odczynie pH.

Jak podlewać i nawozić szałwię błyszczącą?

Szałwia błyszcząca nie toleruje przesuszenia, gdyż wtedy bardzo szybko więdnie, traci walory ozdobne, a czasem nawet zasycha, szczególnie, jeśli jest uprawiana w doniczkach. Dlatego trzeba pamiętaj o jej regularnym nawadnianiu. Ze względu na obfite i długie kwitnienie, szałwia błyszcząca oczekuje też systematycznego dokarmiania nawozami dla roślin kwitnących (z przewagą potasu i fosforu).

Kiedy wysiewać szałwię błyszczącą?

Najtrudniejsze w uprawie szałwii błyszczącej jest jednak przygotowanie rozsady, bo w naszym klimacie roślinę uprawia się właściwie wyłącznie z siewu nasion.

Jeśli w miarę szybko chcemy doczekać się kwiatów (np. w czerwcu), nasiona szałwii błyszczącej musimy wysiać do skrzynek bardzo wcześnie bo w już w styczniu-lutym, gdyż siewki szałwii błyszczącej rosną wolno i potrzebują sporo czasu, aby dojrzeć i zakwitnąć. Pojemniki z nasionami należy trzymać w ciepłym, widnym pomieszczeniu (w temperaturze 16-20°C, kiełkują po 2-3 tygodniach) i systematycznie nawadniać. Kiedy siewki rozwiną 2-3 liście właściwe, należy je przepikować, a temperaturę w pomieszczeniu obniżyć o kilka stopni. Dobrze jest też uszczykiwać roślinom wierzchołki pędów nad drugą parą liści, dzięki czemu lepiej się rozkrzewią.

Kiedy sadzić szałwię błyszczącą w ogrodzie?

Na miejsce stałe szałwię błyszczącą wysadza się, gdy miną już wiosenne przymrozki, czyli w drugiej połowie maja. Polecany rozstaw to 25 x 25 cm. Jeśli nie mamy możliwości i warunków do samodzielnej produkcji rozsady, dorodne, już kwitnące szałwie możemy z powadzeniem kupić wiosną na targu.

i Autor: Getty Images Kwiaty szałwii błyszczącej są wydłużone, rurkowate, wyrastają z dzbankowatego kielicha

Z czym łączyć szałwię błyszczącą na rabatach?

Mimo iż szałwia błyszcząca w naszym klimacie uprawiana jest jako roślina jednoroczna, może mieć wiele zastosowań. Bardzo pięknie prezentuje się na rabatach w towarzystwie innych roślin sezonowych takich jak aksamitki, begonie stale kwitnące, żeniszki meksykańskie, petunie, niecierpki, pelargonie rabatowe, cynie wytworne, lwie paszcze, lobelie przylądkowe, szałwie omączone, starce popielne czy heliotropy.

Szałwia błyszcząca może być też uzupełnieniem rabat bylinowych, gdyż ładnie wygląda w zestawieniu z rozchodnikiem okazałym, niskimi liliowcami, rudbekiami, szałwią omszoną i ozdobnymi trawami.

Roślina znakomicie nadaje się też do tworzenia kwietników i dywanów kwiatowych (także w zieleni miejskiej), gdyż posadzona w grupie tworzy wyraziste, barwne plamy (szczególnie odmiany czerwone). Szałwia błyszcząca sprawdza się też w roli obwódki rabaty lub szpaleru wzdłuż ścieżki bądź chodnika. Może być też sadzona na skalniakach lub w pobliżu oczka wodnego.

Szałwia błyszcząca w pojemnikach na balkon i taras

Niższe odmiany szałwii błyszczącej to również znakomite rośliny pojemnikowe, doskonale nadające się do dekoracji balkonów, tarasów, altan, ogrodowych placyków i kącików wypoczynkowych. W donicach szałwie można sadzić w jednogatunkowych grupach lub komponować z innymi roślinami ozdobnymi takimi jak kocanki włochate, wilczomlecz 'Diamond Frost', bluszczyk kurdybanek, werbeny, petunie czy smagliczki nadmorskie. Szałwia błyszcząca bardzo ciekawie prezentuje się też w oryginalnych pojemnikach, np. ozdobnych koszach na kwiaty, ciekawych wiadrach, drewnianych korytkach, starych dzbanach, ceramicznych misach czy wazach.

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i Autor: Getty Images Szałwia błyszcząca

Murator Ogroduje #2: Rośliny do ogrodów w stylu romantycznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.