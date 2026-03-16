Kaliny to atrakcyjne i cenione krzewy ozdobne. Znanych jest ponad 170 ich gatunków, ale w ogrodach spotyka się zwykle tylko kilka z nich. Jedną z mniej popularnych i dość rzadko uprawianych jest pochodząca z środkowych i zachodnich Chin kalina sztywnolistna (łac. Viburnum rhytidophyllum).

Jak wygląda kalina sztywnolistna?

Kalina sztywnolistna jest okazałym, wysokim krzewem o szerokim, kopulastym pokroju i w naturze może dorastać do 3-4 m wysokości (w Polsce zwykle osiąga 2-3 m wys.). Tworzy sztywne, grube, wyprostowane i wzniesione pędy, gęsto pokryte szorstkim, brązowo-rudym kutnerem.

Liście kaliny sztywnolistnej

Liście kaliny sztywnolistnej są duże, sztywne, skórzaste, smukłe, szeroko lancetowate i zaostrzone na końcu. Blaszka liściowa z wierzchu jest ciemnozielona, lekko błyszcząca, silnie karbowana i bruzdowana z mocno zarysowaną siatką nerwów, a od spodu jaśniejsza, pokryta szarożółtym kutnerem, z wyraźnie widocznymi, wypukłymi nerwami (owłosienie na nerwach może być ciemniejsze). Liście osadzone są na krótkich ogonkach i lekko przewieszają się do dołu. Szczególnie mocno zwieszają się w dół zimą, gdyż taki zabieg ułatwia im przetrwanie chłodów (krzewy są zimozielone).

U starszych egzemplarzy kaliny dolne partie pędów mogą z czasem ogałacać się z liści, tworząc ciekawą, ażurową, wysoką podstawę i ładną, rozłożystą, kopulastą koronę, nadając roślinie wyjątkowy i nieco egzotyczny wygląd.

Kwiaty kaliny sztywnolistnej

Oprócz liści i pokroju, ozdobą kaliny sztywnolistnej są również kwiaty i owoce. Kwiaty pojawiają się wiosną (w maju-czerwcu). Są białokremowe, drobne i niepozorne, ale zebrane na szczytach pędów w duże, szerokie, płaskie, parasolowate baldachogrona. Każdy kwiat ma ukryte wewnątrz korony słupki z czerwonymi znamionami oraz wystające ponad koronę pręciki, zwieńczone żółtymi pylnikami, przez co kwiatostany wydają się być puszyste i większe niż w rzeczywistości.

Owoce kaliny sztywnolistnej

Wszystkie kwiaty są płodne, dlatego po zapyleniu i przekwitnieniu przekształcają się w niewielkie, ale liczne, zebrane w grona, lekko jajowate, błyszczące, twarde, czerwone owoce kaliny, które w miarę dojrzewania stają się czarne. Ponieważ owoce dojrzewają nierównomiernie, owocostan jest zwykle dwukolorowy, co wygląda bardzo atrakcyjnie.

Czy owoce kaliny sztywnolistnej są trujące?

Owoce całkowicie dojrzewają wczesną jesienią (we wrześniu). Dla ludzi owoce kaliny są lekko trujące, za to ptaki chętnie je zjadają.

Czy kalina sztywnolistna jest zimozielona?

Kalina sztywnolistna jest krzewem zimozielonym, a więc liście pozostają na krzewie także zimą. Mimo to roślina nie jest w pełni mrozoodporna, dlatego najlepiej sadzić ją w cieplejszych rejonach kraju lub okrywać na okres zimy.

Kalina sztywnolistna w okresie kwitnienia

Jakie wymagania ma kalina sztywnolistna? Czy rośnie w cieniu?

Stanowisko i podłoże dla kaliny sztywnolistnej. Roślin aoczekuje ciepłego, osłoniętego od wiatru, półcienistego stanowiska oraz żyznej, próchniczej, ciepłej, świeżej, przepuszczalnej, stale lekko wilgotnej gleby, najlepiej o obojętnym odczynie pH. Roślina może też znieść znaczne zacienienie, choć wtedy słabiej kwitnie i nieco gorzej rośnie. Nie toleruje natomiast gleb kwaśnych, ciężkich, zimnych i mokrych ani suchych i piaszczystych.

Mrozoodporność kaliny sztywnolistnej. Z racji swego pochodzenia, nie jest też w pełni mrozoodporna, dlatego powinna być uprawiana w najcieplejszych rejonach kraju na zacisznych, ciepłych stanowiskach. Na przemarznięcie szczególnie narażone są młode egzemplarze, dlatego przez kilka lat po posadzeniu warto osłaniać je na zimę włókniną. Uszkodzeniu przez niskie temperatury i mroźne wiatry mogą ulec też liście, które z natury są zimozielone.

Kalina sztywnolistna - uprawa

Niestety, mimo całego swojego uroku, kalina sztywnolistna jest rośliną dość trudną w uprawie.

Cięcie kaliny sztywnolistnej. Kalina sztywnolistna nie wymaga, a nawet nie lubi corocznego cięcia, które powoduje u niej słabsze kwitnienie. Wystarczy jedynie usunąć wiosną z krzewu pędy złamane, zdeformowane, przemarznięte lub uszkodzone.Co kilka lat roślinę można też prześwietlić lub skorygować jej pokrój, skracając zbyt długie pędy. Zabieg najlepiej wykonać zaraz po kwitnieniu (latem).

Rozmnażanie kaliny sztywnolistnej. Kalinę można rozmnażać przez odkłady, ale też za pomocą siewu nasion, które jednak wymagają stratyfikacji w niskich temperaturach (potomstwo uzyskane z nasion może nie zachować cech odmianowych rośliny matecznej).

Zastosowanie kaliny sztywnolistnej w ogrodzie

Kalina sztywnolistna to ciekawa i atrakcyjna roślina ozdobna, ale ze względu na duże rozmiary, nadająca się do uprawy jedynie w większych ogrodach. Bardzo ładnie prezentuje się jako soliter na tle trawnika, ściany domu lub ogrodzenia. Może być też zestawiana z innymi krzewami ozdobnymi, np. innymi kalinami, jaśminowcami, dereniami, bukszpanami, tawułami, oczarami i hortensjami bukietowymi oraz licznymi bylinami (np. astrami, floksami wiechowatymi, rudbekiami, jeżówkami, szałwiami itp.).

Odmiany kaliny sztywnolistnej

Dostępne są też ciekawe odmiany kaliny sztywnolistnej, do których należą m.in.:

'Variegatum' - odmiana o zielonych liściach pokrytych licznymi, nieregularnymi, kremowobiałymi przebarwieniami, mająca jednak tendencję do rewersji czyli wracania do cech pierwotnych (może wypuszczać pędy z całkowicie zielonymi liśćmi).

'Roseum' - odmiana, której kwiaty w pączku są ciemnoróżowe, a po rozwinięciu białe.

Liście kaliny sztywnolistnej z wierzchu są ciemnozielone, lekko błyszczące, silnie karbowane i bruzdowane, z mocno zarysowaną siatką nerwów

