Nazwa Pieris ma korzenie w mitologii greckiej. Piękna księżniczka Pieris była córką macedońskiego króla Pierida. Dekoracyjne krzewy pierisów niewątpliwie zasługują na ten królewski rodowód.

Jak wygląda pieris japoński? Czy pieris jest zimozielony?

Pieris to krzew należący do roślin wrzosowatych (Ericaceae). W Polsce uprawia się siedem gatunków pierisów, z których najpopularniejszy jest pieris japoński (Pieris japonica). W Polsce dorasta maksymalnie do 2 m. Liście są zimozielone, skórzaste, skupione na szczycie pędu, z wierzchu ciemnozielone i błyszczące, w miarę rozwoju zmieniają barwę. Młode liście pierisa zazwyczaj wczesną wiosną są szkarłatne, w miarę upływu czasu zielenieją. Drobne, beczułkowate kwiaty pierisa są w kolorach: białym, kremowym, różowym, szkarłatnym, tworzą się wczesną jesienią, ale otwierają się dopiero następnej wiosny - w marcu i kwietniu. Kwiaty są zebrane w okazałe kwiatostany. Szczególnie obficie kwitną starsze okazy pierisów.

i Autor: Getty Images Pieris japoński 'Flaming Silver' w okresie kwitnienia

Jakie wymagania ma pieris japoński?

Pierisy nie są najprostszymi roślinami w uprawie i dlatego należy poświęcić im więcej uwagi i troski, przynajmniej w ciągu dwóch pierwszych dwóch sezonów po posadzeniu.

Pieris japoński jest średnio mrozoodporny. W centralnej i wschodniej Polsce podczas ostrych zim wymaga osłon. Sadzenie pierisów nie jest zalecane w północno-wschodniej Polsce, w której występują najostrzejsze zimy.

Pierisy wymagają gleb próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, o odczynie kwaśnym lub lekko kwaśnym (pH 4,5-5,5). Dobrze rozwijają się na stanowiskach półcienistych, z rozproszonym światłem, osłoniętych od wiatru.

Jak dbać o pieris japoński?

Podlewanie pierisa

Pierisy są wrażliwe na suszę - jej skutki mogą być odczuwalne nie tylko podczas sezonu wegetacyjnego, ale także zimą. Jako że pierisy są roślinami zimozielonymi, nie zapadają zimą w stan spoczynku, a jedynie zwalniają tempo metabolizmu, czyli ograniczają wzrost. Jeśli roślina jesienią doświadczy suszy, a zima jest ostra, to może po prostu z braku wody uschnąć. Zimą, gdy okresowo ziemia rozmarza trzeba pierisy podlewać.

Nawożenie pierisa

Pierisy należy dokarmiać nawozami przeznaczonymi dla roślin wrzosowatych, zabieg zasilania najlepiej wykonywać dwa razy w roku: wiosną i pod koniec czerwca. Dobrze jest co roku rozkładać wokół roślin warstwę kompostu (5-10 cm grubości).

Czy pieris można przycinać?

Wiosną przemarznięte pędy należy jak najwcześniej wyciąć, a przekwitłe kwiatostany systematycznie usuwać. Zabiegi te przyspieszą i poprawią wzrost roślin.

Jak zabezpieczyć pieris na zimę?

Ponieważ w czasie dużego mrozu, zwłaszcza gdy wieje wiatr, pierisy mogą przemarzać, należy je przy pierwszych przymrozkach osłonić włókniną. Jesienią warto wyściółkować ziemię wokół roślin - zabezpieczy to delikatny system korzeniowy pierisa przed mrozem. Młode wiosenne przyrosty pierisów są bardzo wrażliwe na mróz (szkodliwy może być nawet jednorazowy spadek temperatury poniżej 0 st. C), dlatego trzeba je chronić - gdy wiosną zapowiadane są przymrozki, warto owinąć krzewy agrowłókniną.

warto wiedzieć Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Młode liście pierisa są wyjątkowo dekoracyjne Jakie podłoże dla pierisów? Do uprawy pierisa bardzo dobre są gotowe podłoża dla różaneczników, które kupuje się w sklepach ogrodniczych. W miejscu, gdzie ma rosnąć pieris, należy wykopać dół szerokości około 80 cm i głębokości około 50 cm. Jego dno i boki trzeba obłożyć ziemią dla różaneczników, wstawić roślinę i obsypać bryłę korzeniową resztą ziemi. Zamiast stosować gotowe podłoże można do ziemi ogrodowej dodać kwaśnego torfu i kory (po 1 części ziemi, torfu i kory), dokładnie wymieszać i w tak przygotowaną mieszankę sadzić pierisy. Wokół posadzonych roślin należy rozłożyć ściółkę z kory. Tekst: Elżbieta Borkowska-Gorączko

Gdzie sadzić pieris japoński w ogrodzie?

Krzewy te mimo swoich niewątpliwych walorów dekoracyjnych niezbyt często są sadzone w przydomowych ogrodach, a szkoda! Są bowiem szczególnie ozdobne wiosną.

Najlepiej prezentują się w grupach jednogatunkowych bądź w kompozycjach z innymi roślinami zimozielonymi. Pierisy należą do roślin wrzosowatych i dobrze czują się wśród roślin im podobnych: wrzosów, wrzośców, kalmii, różaneczników, azalii. Są doskonałym uzupełnieniem wrzosowisk. Dobrze prezentują się na tle iglaków czy innych roślin zimozielonych, takich jak bukszpany, ostrokrzewy czy laurowiśnie. Należy pamiętać, by na rabatach sadzić je na pierwszym planie ze względu na ich niewielkie rozmiary i powolny wzrost oraz atrakcyjny kolor młodych liści.

Odmiany karłowate pierisów znakomicie nadają się do ogrodów skalnych, na wrzosowiska oraz do ogrodów japońskich.

Ciekawe odmiany pierisa

‘Debutante’ – liście zielone, później ciemniejące, białe kwiaty

‘Flaming Silver’ – liście czerwone, później zielone, białe kwiaty

‘Forest Flame’ – liście mocno czerwone, później brunatnieją, białe kwiaty

‘Mountain Fire’ – młode liście czerwone, później brunatnieją, kwiaty białe, dorasta do 1.5 m wys.

‘Red Mill’ – liście karminowo-czerwone, później świeżo zielone, kwiaty białe

‘Rubella’ – liście ciemnozielone, kwiaty ciemnoróżowe

‘Valley Rose’ – liście zielone, kwiaty ciemnoróżowe, u podstawy jasnoróżowe

‘Valley Valentine’ – liście zielone, kwiaty ciemnoczerwone!

‘Variegata’ – liście jasnozielone z kremową obwódką, kwiaty śnieżnobiałe z żółto-zielonym kielichem

‘White Pearl’ – liście ciemnozielone, kwiaty śnieżnobiałe

'Cupido’ - jasnozielone liście, odmiana niska - dorasta do 100 cm wysokości

‘Little Heath’ - powolny wzrost (po 10 latach osiąga około 50 cm wys.), liście biało obrzeżone, najmłodsze ciemnoróżowe

‘Katsura’ i ‘Red Mill’ -dorastające do wysokości 150 cm, o niezwykle efektownych, intensywnie czerwonych młodych liściach tworzących na wierzchołkach pędów gwiaździste rozety.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Plant Publicity Holland

