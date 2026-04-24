W ogrodach coraz chętniej sadzimy krzewy ozdobne, gdyż znakomicie nadają się do tworzenia interesujących kompozycji rabatowych. Wśród licznych gatunków uwagę zwracają między innymi oryginalne pigwowce (łac. Chaenomeles), które wiosną zachwycają pięknymi kwiatami, a latem i jesienią atrakcyjnymi owocami.

Przeczytaj też: Pigwa i pigwowiec. Czy to ta sama roślina?

Jakie gatunki pigwowców uprawia się w ogrodach?

Znanych jest kilka gatunków pigwowców, jednak w Polsce uprawia się głównie trzy:

pigwowiec okazały, zwany też pigwowcem chińskim lub pigwowcem właściwym (Chaenomeles speciosa),

pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica),

mieszańcowy pigwowiec pośredni (Chaenomeles ×superba).

Pigwowiec okazały

Pigwowiec okazały dorasta do 2–3 m wysokości, ma kolczaste pędy, szerokie, piłkowane na brzegach, zielone liście i dość duże, zwykle ciemnoczerwone kwiaty, ukazujące się na roślinie wczesną wiosną (kwiecień–maj). Owoce tego gatunku pigwowca są kuliste, lekko wydłużone, żółte i aromatyczne.

Pigwowiec japoński

Pigwowiec japoński to natomiast krzew znacznie niższy - dorasta do 1–1,5 m wysokości - i bardziej rozłożysty. Ma dużo mniejsze, niemal okrągłe liście, zakwita wczesną wiosną (kwiecień–maj), często jeszcze przed pojawieniem się liści, a jego kwiaty mają zazwyczaj pomarańczowoczerwoną barwę. Jesienią pojawiają się na krzewie żółte, okrągłe i bardzo aromatyczne owoce, które nadają się na przetwory.

Pigwowiec pośredni

Pigwowiec pośredni jest najczęściej spotykany w ogrodach. Powstał on z obu wyżej zaprezentowanych gatunków. Krzew dorasta do 1–1,5 m wysokości i jest bardzo zmienny w wyglądzie, gdyż posiada wiele odmian różniących się barwą kwiatów, wysokością oraz pokrojem, np. kwitnący na czerwono ‘Crimson and Gold’, posiadający intensywnie czerwone kwiaty ‘Texas Scarlet’, ‘Pink Lady’ o kwiatach różowych czy biało kwitnący ‘Jet Trail’.

i Autor: Artem Stepanov/ Getty Images Pigwowiec pośredni tworzy liczne odmiany osiągające 1-3 m wysokości. Ma małe wymagania glebowe i wilgotnościowe, dobrze rośnie w słońcu i półcieniu. Zakwita w kwietniu. Latem dojrzewają żółte aromatyczne owoce nadające się na przetwory

Owoce pigwowca

Pigwowce owocują jesienią, zazwyczaj owoce pojawiają się w październiku. Mają limonkowożółtawy kolor, mają kulisty, nieco spłaszczony, nieregularny kształt. Mają cierpki smak. Nie nadają się do spożycia na surowo, ale za to są doskonałe na przetwory (dżemy, nalewki). Są cenne, bo wykazują dobroczynne właściwości: działają przeciwbakteryjnie, działają wspomagająco na problemy trawienne, wzmacniają odporność organizmu.

Wymagania uprawowe pigwowców

Pigwowce nie są roślinami szczególnie wymagającymi, a ich uprawa nie przysparza większych problemów.

Spotykane w Polsce gatunki pigwowców są stosunkowo odporne na niską temperaturę i zwykle nie wymagają zimowego okrycia (z wyjątkiem delikatniejszych odmian).

Pigwowce najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, choć poradzą sobie również w miejscach częściowo zacienionych (tutaj jednak będą słabiej kwitły).

Najlepsze podłoże dla pigwowców to gleba przepuszczalna, świeża, ale umiarkowanie żyzna, o obojętnym lub lekko kwaśnym odczynie. Krzewy te nie lubią natomiast gleb zasadowych, na których chorują.

Nawożenie pigwowców

Aby pigwowce obficie kwitły i owocowały, trzeba je zasilać nawozami. Robimy to wiosną. Znakomite jest nawożenie organiczne, najlepiej kompostem, który mieszamy z ziemię wokół krzewów. Jeśli nie mamy kompostu, można zastosować wiosną nawóz wolno działający (aplikujemy go tylko raz w sezonie!).

Czy pigwowce należy ciąć?

Pigwowce dobrze znoszą cięcie, mimo to lepiej zrezygnować z tego zabiegu (z wyjątkiem żywopłotów), gdyż rośliny najpiękniej kwitną na pędach kilkuletnich.

Jak rozmnażać pigwowce?

Pigwowce rozmnaża się za pomocą nasion (gatunki) oraz odkładów poziomych i odrostów korzeniowych (gatunki i mieszańce).

Gdzie sadzić pigwowce w ogrodzie?

Pigwowce warto posadzić w ogrodzie w reprezentacyjnym miejscu, np. przy wejściu do domu albo w pobliżu miejsca wypoczynku. Można je sadzić pojedynczo (np. na tle trawnika) albo w grupach. Nadają się również do obsadzania skarp, tworzenia żywopłotów oraz uprawy w ogródkach skalnych. Sprawdzą się także posadzone nad brzegami oczek wodnych. Pigwowce japońskie można też uprawiać w pojemnikach.

Nie przegap: Pigwa pospolita – drzewo o dekoracyjnych kwiatach i owocach. Uprawa pigwy w ogrodzie

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie