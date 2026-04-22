Rodzaj Lobelia obejmuje ponad 300 gatunków, ale tylko niektóre są wykorzystywane jako rośliny ozdobne i są uprawiane w Polsce. Przedstawiamy najpopularniejsze gatunki lobelii.

Lobelia przylądkowa

Najpopularniejsza jest lobelia przylądkowa (łac. Lobelia erinus), znana także jako stroiczka. To roślina jednoroczna osiągająca 10-25 cm wysokości. Tworzy cienkie, silnie rozgałęzione pędy pokryte małymi, gładkimi, lekko błyszczącymi liśćmi. Kwitnie od czerwca do późnej jesieni. Kwiaty są drobne, ale liczne, jednolite kolorystycznie lub dwubarwne - barwa kwiatów zależy od odmiany – może być biała, niebieska, fioletowa. Lobelia przylądkowa ma także atrakcyjną formę zwisającą.

Lobelia przylądkowa uchodzi za gatunek łatwy w uprawie. Powinno się ją uprawiać w miejscach słonecznych, toleruje także stanowiska lekko zacienione. Cienia lepiej unikać – rośliny będą słabo kwitły lub nie zakwitną. Toleruje różne typy gleb. Lubi podłoża umiarkowanie wilgotne. Lepiej kwitnie na glebach średnio żyznych lub na tych nadmiernie bogatych w składniki pokarmowe. Optymalny jest odczyn obojętny do lekko kwaśnego. Gatunek źle toleruje susze. Nie jest mrozoodporny (uprawia się go w cyklu jednorocznym).

Zwisające odmiany lobelii doskonale prezentują się w wiszących pojemnikach

Lobelia szkarłatna

Lobelia szkarłatna, zwana też kardynalską (Lobelia cardinalis), to jedna z najbardziej zjawiskowych bylin, której nazwa idealnie oddaje intensywną, szkarłatną czerwień jej kwiatów. W swojej ojczyźnie, Ameryce Północnej, jej jaskrawe, rurkowate kwiaty są zapylane głównie przez kolibry, co czyni ją fascynującym przykładem adaptacji roślin. Kwitnie od lata (lipiec, sierpień) do pierwszych przymrozków.

Roślina ma wzniesiony pokrój, dorasta do około 70 cm wysokości. Podobnie jak inne wysokie lobelie, jest rośliną wilgociolubną i najlepiej rośnie na słonecznych stanowiskach, gdzie jej korzenie mają stały dostęp do wody. Dzięki temu stanowi niezastąpioną ozdobę ogrodów deszczowych, brzegów oczek wodnych i strumieni, wprowadzając tam spektakularny, pionowy akcent kolorystyczny w pełni lata. Nie jest w pełni mrozoodporna i wymaga osłonięcia na zimę lub przetrzymywania w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.

Lobelia lśniąca

Lobelia lśniąca (Lobelia fulgens) to spektakularna bylina, która zachwyca ognistym kontrastem szkarłatnych kwiatów i ciemnych, często purpurowobrązowych liści. Jej wzniesione, kłosowate kwiatostany pojawiają się latem, stając się magnesem dla motyli i innych pożytecznych owadów. Ten gatunek kocha wilgoć i najlepiej rośnie na słonecznych stanowiskach o stale mokrym podłożu. Dzięki temu idealnie nadaje się do obsadzania brzegów oczek wodnych, strumieni czy na wilgotne rabaty, gdzie tworzy silny, pionowy akcent kolorystyczny. Jest rośliną wieloletnią, jednak w polskim klimacie bywa wrażliwa na mróz, dlatego na zimę wymaga solidnego okrycia.

Lobelia lśniąca 'Queen Victoria'

Lobelia wielka

Lobelia wielka (Lobelia siphilitica), znana również jako stroiczka wielka, to okazała bylina tworząca gęste, wzniesione kłosy intensywnie niebieskich lub rzadziej białych kwiatów. Kwitnie niezawodnie od późnego lata aż do jesieni, stanowiąc cenne, późne źródło nektaru dla pszczół i trzmieli. Podobnie jak lobelia lśniąca, jest gatunkiem wilgociolubnym, dlatego doskonale czuje się na słonecznych lub lekko ocienionych, stale mokrych rabatach i przy brzegach zbiorników wodnych. Jest znacznie bardziej mrozoodporna od swoich kuzynek, dzięki czemu bez problemu zimuje w polskim klimacie i jest niezawodną byliną wieloletnią.

Zastosowanie lobelii w ogrodzie i na balkonie

Lobelie mają wszechstronne zastosowanie. Pasują do ogrodów różnego typu – od wiejskich, angielskich po nowoczesne. Poza ogrodami często spotyka się je jako ozdobę hoteli, restauracji i gospodarstw agroturystycznych. W ogrodach warto je wykorzystać do tworzenia obrzeży i pierwszego tła w rabatach, dekoracji elementów małej architektury, np. altan (w pojemnikach). Wyższe lobelie można wykorzystywać jako rośliny drugiego planu.

Lobelia przylądkowa to jedna z najpopularniejszych roślin spotykanych na balkonach. Uprawia się ją w skrzyniach montowanych na poręczach oraz w wiszących pojemnikach. Można ją wykorzystać w ogrodach wertykalnych i dachowych, o ile posiada się sprawny system nawadniania.

