Wielkanoc to wyjątkowe święto, dlatego dekoracje naszych mieszkań powinny być w tym okresie szczególnie radosne i kolorowe. Rodzinne śniadanie przy pięknie przybranym, świątecznym stole z pewnością będzie miało wyjątkowy charakter, dlatego warto zadbać, żeby poza tradycyjnymi potrawami pojawiły się na nim także ciekawe dekoracje z kwiatami w roli głównej.

Jakie kolory kwiatów na Wielkanoc?

Doskonałym wyborem na Wielkanoc będą ozdoby nawiązujące barwą do wielkanocnych tradycji, czyli niebieskie, białe, żółte i zielone. Kolory te symbolizują zbawienie, czystość, odrodzenie, zmartwychwstanie i radość, dlatego idealnie nadają się do dekoracji świątecznego stołu.

Co do wazonu na Wielkanoc?

Podstawą wielkanocnych dekoracji powinny być żywe kwiaty, witki wierzbowe i gałązki bukszpanu, ale można też użyć w tym celu oryginalnych pędów, mchu, sztucznych figurek (kurczaczków i zajączków), pisanek, a nawet kolorowych piórek.

Kompozycja z żonkili, hiacyntów, bukszpanu, gałązek wierzby mandżurskiej i wierzbowych witek z baziami na świątecznym stole będzie wyglądała bardzo atrakcyjnie, ale równie dobrze sprawdzi się bukiet białych i żółtych tulipanów w przeźroczystym, szklanym wazonie. Można też wstawić gałązki kwitnącej forsycji albo mirabelki.

Dekoracja w stylu angielskim

Dekoracje wielkanocne-ODSŁONA 1

Rzeżucha na wielkanocny stół

Ciekawą ozdobą wielkanocną może być też rzeżucha, którą wiosną często hodujemy na kuchennych parapetach. Rzeżuchę można wykorzystać do wielu smacznych potraw, ale można z niej też wykonać ciekawą, świąteczną dekorację, umieszczając zieloną kępkę na szklanym półmisku w towarzystwie pisanek, żonkili i gałązek wierzby. Rzeżucha będzie wyglądała niezwykle ciekawie również wtedy, kiedy posiejemy ją w skorupkach jaj.

Forsycja i krokusy w wielkanocnych dekoracjach

Oryginalną ozdobą stołu, może być także ptasie gniazdo z jajeczkami przepiórczymi, uplecione z gałązek i udekorowane piórkami, mchem i stokrotkami. W świątecznych kompozycjach nie powinno zabraknąć też forsycji, której żółte kwiaty doskonale komponują się z żonkilami, pędami brzozy i wierzbowymi witkami. Na świątecznym stole swoje miejsce powinny również znaleźć urocze krokusy, które można zestawić z bukszpanem lub pędami barwinka.

Do wielkanocnych kompozycji przydadzą się także inne wiosenne kwiaty cebulowe, takie jak: tulipany, szafirki, przebiśniegi, narcyzy czy hiacynty. Możemy umieścić je pojedynczo w ciekawym naczyniu (np. w filiżance, dzbanku, kieliszku, wazonie, koszyczku, skorupce jajka) lub zestawić ze sobą, tworząc interesujące kompozycje.

Hortensja w doniczce na Wielkanoc

Oryginalną propozycją na dekorację wielkanocną może być też hortensja ogrodowa w doniczce. Roślina kwitnie wprawdzie latem, ale dzięki hodowcom, można obecnie nabyć kwitnące egzemplarze także wczesną wiosną.

Bukiet na Wielkanoc

Wiosenne stroiki DIY – stwórz własne, niepowtarzalne kompozycje

Nie ograniczaj się do wstawienia kwiatów do wazonu! Wielkanoc to idealny czas, by puścić wodze fantazji i stworzyć własne, żywe dekoracje. Oto dwa proste pomysły:

Wielkanocny "miniogródek" w koszu. W szerokim, płaskim koszu wiklinowym lub ozdobnej donicy połącz kilka kwitnących roślin cebulowych, takich jak hiacynty, szafirki i narcyzy. Wolne przestrzenie między nimi wypełnij mchem poduszkowym (dostępnym w kwiaciarniach), dodaj kilka gałązek bukszpanu lub bazi, a na wierzchu połóż kolorowe wydmuszki.

Stroik na tacy lub paterze. Na ozdobnej tacy lub drewnianej paterze ułóż kompozycję z gałązek forsycji lub wierzbowych bazi. Między nimi rozmieść wysokie świece, figurki zajączków i małe szklane naczynia (np. kieliszki do jajek) z pojedynczymi tulipanami lub żonkilami.

i Autor: NRuedisueli/ Getty Images