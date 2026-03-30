Hiacynt (Hyacinthus) pochodzi z Azji Mniejszej. W Polsce uprawiany jest hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis). Kwiaty hiacyntów o barwie czerwonej, różowej, pomarańczowej, łososiowej, żółtej, fioletowej, białej, niebieskiej charakteryzują się intensywnym zapachem, określanym często jako ciężki (niektórych nawet drażni).

Odmiany hiacyntów różnią się kolorami kwiatów

W uprawie jest około 100 odmian hiacynta.

Największym powodzeniem cieszą się hiacynty o kwiatach niebieskich, np. hiacynt ‘Blue Jacket’, hiacynt ‘Delft Blue’.

Cenione są także hiacynty różowe, np. hiacynt 'Anna Marie', ‘Fondant’, ‘Lady Derby’, ‘Pink Pearl’, ‘Splendid Cornelia’.

Z odmian o innych barwach popularne są purpurowofioletowa ‘Amethyst’, karminowa ‘Jan Bos’, żółta ‘City of Haarlem’, łososiowopomarańczowa ‘Gypsy Queen’.

Nieco mniej poszukiwane są odmiany o kwiatach białych - hiacynt ‘Carnegie’, ‘L’Innocence’, ‘White Pearl’.

Rarytasem są odmiany hiacyntów o kwiatach pełnych, np. jasnoróżowy ‘Chestnut Flower’, niebieski ‘General Köhler’, karminowy ‘Hollyhock’, biały ‘Madame Sophie’.

Jakie podłoże i stanowisko dla hiacyntów?

Hiacynt lubi lekkie, przepuszczalne, żyzne podłoże o odczynie obojętnym, choć toleruje prawie wszystkie gleby, z wyjątkiem bardzo kwaśnych lub o wysokim poziomie wód gruntowych. Przygotowując rabatę dla hiacyntów na glebie zbyt ciężkiej, gliniastej, należy dodać torf i piasek, a gdy podłoże jest zbyt piaszczyste – kompost (poprawi to warunki wzrostu roślin).

Stanowisko dla hiacyntów powinno być nasłonecznione, ale dopuszczalne jest lekko zacienione (zaletą takiego stanowiska jest dłuższy okres kwitnienia). Miejsce nie powinno być narażone na silne wiatry.

Jak uprawiać hiacynty w ogrodzie?

Hiacynty można uprawiać bez wykopywania cebul bądź z ich wykopywaniem. Cebule hiacyntów pozostawione w ziemi po przekwitnięciu zakwitną w kolejnym roku i będą kwitnąć także w następnych latach, ale ich kwiaty będą coraz mniejsze, aż w końcu się nie ukażą. Chcąc cieszyć się co roku okazałymi kwiatami, należy zapewnić roślinom wysoki poziom nawożenia, co pozwoli cebulom uzupełnić tracone każdego roku składniki pokarmowe.

Hiacynty mogą pozostawać na jednym miejscu 3–4 lata. Jednak ze względu na ryzyko wystąpienia chorób grzybowych i bakteryjnych korzystniejsze jest coroczne ich wykopywanie na początku lata i jesienne sadzenie w inne, żyzne miejsce. Cebule po wykopaniu z ziemi pod koniec czerwca (gdy zaczynają zasychać liście) należy osuszyć i przechować w chłodnym, przewiewnym i suchym miejscu. Do gruntu cebule sadzi się na przełomie września i października.

Na zimę dobrze jest okryć posadzone cebule (np. słomą), bowiem hiacynty są dość wrażliwe na mróz. Wiosną po rozpoczęciu wzrostu należy zastosować nawożenie saletrą amonową, a po 2–3 tygodniach mieszanką wieloskładnikową.

Podczas suchej wiosny hiacynt wymaga podlewania. Hiacynty kwitną od kwietnia do maja. Po kwitnieniu warto usunąć uschnięte kwiaty, aby nie zawiązywały się nasiona osłabiające przyrost cebul.

Sadzenie cebul hiacyntów - kiedy i jak?

Cebule hiacyntów sadzimy do gruntu jesienią.

Głębokość sadzenia powinna być równa trzykrotnej wysokości cebul. Rozstawa sadzenia jest zależna od wielkości cebul: hiacynty o średnicy cebul powyżej 14 cm sadzi się w odstępach 18–20 cm, o średnicy 12–14 cm w odstępach 15 cm, o średnicy 10–12 cm w odstępach 8 cm, o średnicy 6–10 cm w odległości 4 cm. Powierzchnię ziemi należy wyrównać, aby w zagłębieniach nie zbierała się woda, która zimą może być dla hiacyntów niebezpieczna.

Uwaga: cebule hiacyntów sadzi się zawsze piętką ku dołowi!

Jak kupować cebule hiacyntów?

Cebula u hiacyntów jest organem spichrzowym. Łuska okrywająca cebuli ma barwę zależną od barwy kwiatów: jest biała u odmian o kwiatach białych, kremowych i żółtych, a jasnopurpurowa do ciemnopurpurowofioletowej u pozostałych odmian.

Kupując cebule hiacyntów, należy pamiętać, że jedynie ze zdrowej cebuli wyrośnie okazały kwiat. Dlatego nie wolno wybierać cebul uszkodzonych, o zbutwiałym zapachu, z nalotem pleśni, pomarszczonych, z suchą skórką i przebarwieniami, a także już kiełkujących. Podczas przechowywania cebul trzeba je systematycznie przeglądać i usuwać te, które wykazują objawy chorób (okrągłe, żółtobrązowe plamy pod łuską okrywającą mogą być oznaką szarej pleśni; małe, jasnobrązowe punkty zlewające się w większe plamy i towarzyszący im często gumowaty wyciek to objawy suchej zgnilizny). Przed sadzeniem warto cebule zaprawić środkiem grzybobójczym.

Jak rozmnożyć hiacynty?

Rozmnażanie hiacyntów nie jest proste. Czyni się to przez nacinanie lub drążenie piętki cebul (aby zniszczyć stożek wzrostu). W miejscach zranienia, po letnim przechowywaniu zawiązują się małe cebulki (są gotowe do kwitnienia po 3–4 latach). Amatorsko hiacynty rozmnaża się z cebul przybyszowych, możliwe jest także rozmnażanie z nasion, ale wtedy otrzymuje się rośliny o niejednolitych cechach (kwitną dopiero w szóstym roku po posadzeniu).

Uprawa hiacyntów w doniczkach

Uprawa hiacyntów w doniczkach to świetny sposób na wprowadzenie wiosny do domu i na balkon. W mieszkaniu najlepiej postawić je w jasnym, ale chłodnym miejscu, z dala od kaloryfera – dzięki temu będą kwitły dłużej. Na balkonie czy tarasie potrzebują słonecznego stanowiska i regularnego podlewania, ale kluczowe jest zapewnienie im drenażu w donicy, by cebule nie zgniły od nadmiaru wody.

