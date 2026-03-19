Młode, soczystozielone pędy owsa to jedna z obowiązkowych wielkanocnych dekoracji. Trawka z owsa w ozdobnych pojemnikach razem z pisankami, kurczaczkami i wiosennymi kwiatami zdobi każdy świąteczny stół. Kiedy wysiać owies, aby nasiona zdążyły skiełkować, a źdźbła wyrosnąć?

Co oznacza owies na Wielkanoc?

Bujny, zielony owies to nie tylko wielkanocna ozdoba, ale przede wszystkim symbol odradzającego się życia, zwycięstwa wiosny nad zimą i nadziei, które są nierozerwalnie związane z Wielkanocą. Zielone, przypominające trawę pędy owsa przypominają o odradzającej się na wiosnę przyrodzie, symbolizują zieloną łąkę, dlatego często ustawia się w owsie figurkę baranka. Owies powinien znaleźć się w centralnym miejscu wielkanocnego stołu.

Aby cieszyć się zielonymi źdźbłami owsa na wielkanocnym stole, nasiona musimy wysiać około dwa tygodnie wcześniej

Kiedy siać owies na Wielkanoc? Jak długo wschodzi owies?

Aby cieszyć się zielonymi źdźbłami owsa na wielkanocnym stole, nasiona musimy wysiać około dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi.

Jak i w czym wysiać owies na Wielkanoc?

Nasiona owsa można kupić w sklepie ogrodniczym albo na targu. Jako naczynie możemy wykorzystać płaską tackę albo talerzyk, plastikową donicę albo ozdobny pojemnik.

Jeśli wybierzemy płaskie naczynie, wtedy wypełniamy je grubą warstwą ligniny bądź waty – podłoże to trzeba dobrze nawilżyć (wody należy wlać tyle, aby wata czy lignina była dobrze nią nasączona). Doniczki albo inne wyższe pojemniki wypełniamy ziemią wymieszaną z piaskiem (podłoże należy dobrze zwilżyć).

Nasiona owsa rozmieszczamy równomiernie na podłożu, a następnie obficie spryskujemy wodą. Naczynie z wysianym owsem najlepiej postawić w ciepłym i dobrze oświetlonym miejscu – idealny będzie kuchenny parapet nad grzejnikiem. Naczynia z wysianymi nasionami można przykryć folią.

Pamiętajmy, aby podłoże w naczyniu było zawsze wilgotne, ale nasiona nie mogą „pływać” w wodzie, bo zgniją!

Po 8–10 dniach owies powinien wzejść.

Owies centralnym punktem wielkanocnej dekoracji

Gdy nasz owies pięknie się zazieleni, warto pomyśleć o tym, jak uczynić z niego centralny punkt świątecznej dekoracji. Tradycyjna doniczka to dopiero początek.

Zielony owies wspaniale prezentuje się w wydrążonych skorupkach jajek, ozdobnych misach, a nawet na eleganckim, płaskim talerzu, tworząc miniaturową łąkę dla pisanek. Na takim zielonym dywanie można ułożyć kolorowe jajka, postawić figurki zajączków, kurczaczków czy tradycyjnego baranka.

Rzeżucha i owies na wielkanocny stół

