Ceny roślin doniczkowych 2026 – porównanie marketów i centrów ogrodniczych

Jakie rośliny doniczkowe kupujemy w Polsce?
W Polsce w sprzedaży dostępna jest szeroka gama roślin doniczkowych – od klasycznych gatunków zielonych po egzotyczne odmiany kwitnące. Do najchętniej kupowanych należą monstery, sansewierie, zamiokulkasy, filodendrony, hoye, skrzydłokwiaty, aloesy, paprotki oraz sukulenty takie jak crassula czy pilea. Oferty marketów budowlanych i centrów ogrodniczych obejmują zarówno małe sadzonki w doniczkach 9-12 cm, jak i większe okazy na pniu czy w wiszących formach, a także rośliny sezonowe kwitnące.
Wiosną największą popularnością cieszą się rośliny kwitnące, które dodają koloru po zimie – prymulki, cyklameny, azalie, hiacynty, narcyzy i begonie w doniczkach. Nie tracą na znaczeniu również zielone klasyki jak monstery dziurawe, epipremnum złociste czy filodendrony, które klienci kupują na odświeżenie wnętrz. W tym okresie centra ogrodnicze i markety zwiększają dostawy odmian variegata oraz storczyków, bo Polacy chętnie dekorują nimi salony i balkony.
Ceny roślin doniczkowych 2026 w marketach i centrach ogrodniczych
Przykłady cen z marketów:
- Yucca 139,99 zł
- Musa cavendish 119,99 zł
- Spathiphyllum chopin 24,99 zł
- Alocasia cuprea red secret 42,99 zł
- Calathea musaica network 38,99 zł
- Crassula hottentot wisząca 54,99 zł
- Phalaenopsis color duo 79,99 zł
- Hoya mix 49,99 zł
- Kalanchoe tiger mix 12,99 zł
- Philodendron bipinnatifidum atom 29,99 zł
- Philodendron mix 39,99 zł
- Polystichum biaristatum 22,99 zł
- Syngonium maria 39,99 zł
- Pilea silver tree 43,99 zł
- Dischidia mix 64,99 zł
Przykłady cen z centrów ogrodniczych:
- Hoya villosa 59,00 zł
- Anthurium Ace of Spades x Dressleri 199,00 zł
- Hoya Erythrina 55,00 zł
- Scindapsus Silver Splash 85,00 zł
- Aloe Vera 25,00 zł
- Philodendron scandens Brasil 35,00 zł
- Skrzydłokwiat Diamond Variegata 49,00 zł
- Monstera Variegata 289,00 zł
- Zamioculcas Zamifolii 29,90 zł
- Sansewieria Laurentii 15,90 zł
- Pilea Greyzy Chique 16,90 zł
- Filodendron Silver Queen 14,90 zł
- Fikus Sprężysty XL Figowiec Variegata 59,90 zł
- Zamiokulkas mały 49,99 zł
- Storczyk biały 4 pędy duży 78,99 zł
Porównanie cen wypada jednoznacznie na korzyść marketów budowlanych. W marketach te same gatunki roślin doniczkowych są zazwyczaj tańsze nawet o 20-40% w stosunku do ofert centrów ogrodniczych. Centra ogrodnicze oferują jednak wyższe ceny, które wynikają z szerszego wyboru rzadkich odmian i lepszej jakości sadzonek.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie roślin doniczkowych?
Przy zakupie roślin doniczkowych zawsze sprawdzaj stan zdrowia liści i łodyg – powinny być jędrne, bez żółtych plam, plam czy śladów szkodników takich jak przędziorki czy mszyce. Warto ocenić podłoże: nie może być ani całkowicie suche, ani zalane wodą, a doniczka powinna mieć otwory odpływowe. Dobrze jest też dopasować gatunek do warunków w mieszkaniu – rośliny lubiące cień nie sprawdzą się na południowym parapecie, a sukulenty nie lubią nadmiernego podlewania.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
