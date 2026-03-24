Ceny roślin doniczkowych 2026 – porównanie marketów i centrów ogrodniczych

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny

Jakie rośliny doniczkowe kupujemy w Polsce?

W Polsce w sprzedaży dostępna jest szeroka gama roślin doniczkowych – od klasycznych gatunków zielonych po egzotyczne odmiany kwitnące. Do najchętniej kupowanych należą monstery, sansewierie, zamiokulkasy, filodendrony, hoye, skrzydłokwiaty, aloesy, paprotki oraz sukulenty takie jak crassula czy pilea. Oferty marketów budowlanych i centrów ogrodniczych obejmują zarówno małe sadzonki w doniczkach 9-12 cm, jak i większe okazy na pniu czy w wiszących formach, a także rośliny sezonowe kwitnące.

Wiosną największą popularnością cieszą się rośliny kwitnące, które dodają koloru po zimie – prymulki, cyklameny, azalie, hiacynty, narcyzy i begonie w doniczkach. Nie tracą na znaczeniu również zielone klasyki jak monstery dziurawe, epipremnum złociste czy filodendrony, które klienci kupują na odświeżenie wnętrz. W tym okresie centra ogrodnicze i markety zwiększają dostawy odmian variegata oraz storczyków, bo Polacy chętnie dekorują nimi salony i balkony.

Ceny roślin doniczkowych 2026 w marketach i centrach ogrodniczych

Przykłady cen z marketów:

Yucca 139,99 zł

Musa cavendish 119,99 zł

Spathiphyllum chopin 24,99 zł

Alocasia cuprea red secret 42,99 zł

Calathea musaica network 38,99 zł

Crassula hottentot wisząca 54,99 zł

Phalaenopsis color duo 79,99 zł

Hoya mix 49,99 zł

Kalanchoe tiger mix 12,99 zł

Philodendron bipinnatifidum atom 29,99 zł

Philodendron mix 39,99 zł

Polystichum biaristatum 22,99 zł

Syngonium maria 39,99 zł

Pilea silver tree 43,99 zł

Dischidia mix 64,99 zł

Przykłady cen z centrów ogrodniczych:

Hoya villosa 59,00 zł

Anthurium Ace of Spades x Dressleri 199,00 zł

Hoya Erythrina 55,00 zł

Scindapsus Silver Splash 85,00 zł

Aloe Vera 25,00 zł

Philodendron scandens Brasil 35,00 zł

Skrzydłokwiat Diamond Variegata 49,00 zł

Monstera Variegata 289,00 zł

Zamioculcas Zamifolii 29,90 zł

Sansewieria Laurentii 15,90 zł

Pilea Greyzy Chique 16,90 zł

Filodendron Silver Queen 14,90 zł

Fikus Sprężysty XL Figowiec Variegata 59,90 zł

Zamiokulkas mały 49,99 zł

Storczyk biały 4 pędy duży 78,99 zł

Porównanie cen wypada jednoznacznie na korzyść marketów budowlanych. W marketach te same gatunki roślin doniczkowych są zazwyczaj tańsze nawet o 20-40% w stosunku do ofert centrów ogrodniczych. Centra ogrodnicze oferują jednak wyższe ceny, które wynikają z szerszego wyboru rzadkich odmian i lepszej jakości sadzonek.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie roślin doniczkowych?

Przy zakupie roślin doniczkowych zawsze sprawdzaj stan zdrowia liści i łodyg – powinny być jędrne, bez żółtych plam, plam czy śladów szkodników takich jak przędziorki czy mszyce. Warto ocenić podłoże: nie może być ani całkowicie suche, ani zalane wodą, a doniczka powinna mieć otwory odpływowe. Dobrze jest też dopasować gatunek do warunków w mieszkaniu – rośliny lubiące cień nie sprawdzą się na południowym parapecie, a sukulenty nie lubią nadmiernego podlewania.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

