Ceny roślin doniczkowych 2026 – porównanie marketów i centrów ogrodniczych

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-03-24 9:24

Wiosna to czas, gdy wiele osób rusza do sklepów po nowe rośliny doniczkowe. Jaki to dziś koszt? Artykuł skupia się na aktualnych cenach dostępnych w marketach budowlano-remontowych oraz w centrach ogrodniczych, porównując ofertę pod kątem dostępności.

Domowe rośliny doniczkowe

Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images
Jakie rośliny doniczkowe kupujemy w Polsce?

W Polsce w sprzedaży dostępna jest szeroka gama roślin doniczkowych – od klasycznych gatunków zielonych po egzotyczne odmiany kwitnące. Do najchętniej kupowanych należą monstery, sansewierie, zamiokulkasy, filodendrony, hoye, skrzydłokwiaty, aloesy, paprotki oraz sukulenty takie jak crassula czy pilea. Oferty marketów budowlanych i centrów ogrodniczych obejmują zarówno małe sadzonki w doniczkach 9-12 cm, jak i większe okazy na pniu czy w wiszących formach, a także rośliny sezonowe kwitnące.

Wiosną największą popularnością cieszą się rośliny kwitnące, które dodają koloru po zimie – prymulki, cyklameny, azalie, hiacynty, narcyzy i begonie w doniczkach. Nie tracą na znaczeniu również zielone klasyki jak monstery dziurawe, epipremnum złociste czy filodendrony, które klienci kupują na odświeżenie wnętrz. W tym okresie centra ogrodnicze i markety zwiększają dostawy odmian variegata oraz storczyków, bo Polacy chętnie dekorują nimi salony i balkony.

Ceny roślin doniczkowych 2026 w marketach i centrach ogrodniczych

Przykłady cen z marketów:

  • Yucca 139,99 zł
  • Musa cavendish 119,99 zł
  • Spathiphyllum chopin 24,99 zł
  • Alocasia cuprea red secret 42,99 zł
  • Calathea musaica network 38,99 zł
  • Crassula hottentot wisząca 54,99 zł
  • Phalaenopsis color duo 79,99 zł
  • Hoya mix 49,99 zł
  • Kalanchoe tiger mix 12,99 zł
  • Philodendron bipinnatifidum atom 29,99 zł
  • Philodendron mix 39,99 zł
  • Polystichum biaristatum 22,99 zł
  • Syngonium maria 39,99 zł
  • Pilea silver tree 43,99 zł
  • Dischidia mix 64,99 zł

Przykłady cen z centrów ogrodniczych:

  • Hoya villosa 59,00 zł
  • Anthurium Ace of Spades x Dressleri 199,00 zł
  • Hoya Erythrina 55,00 zł
  • Scindapsus Silver Splash 85,00 zł
  • Aloe Vera 25,00 zł
  • Philodendron scandens Brasil 35,00 zł
  • Skrzydłokwiat Diamond Variegata 49,00 zł
  • Monstera Variegata 289,00 zł
  • Zamioculcas Zamifolii 29,90 zł
  • Sansewieria Laurentii 15,90 zł
  • Pilea Greyzy Chique 16,90 zł
  • Filodendron Silver Queen 14,90 zł
  • Fikus Sprężysty XL Figowiec Variegata 59,90 zł
  • Zamiokulkas mały 49,99 zł
  • Storczyk biały 4 pędy duży 78,99 zł

Porównanie cen wypada jednoznacznie na korzyść marketów budowlanych. W marketach te same gatunki roślin doniczkowych są zazwyczaj tańsze nawet o 20-40% w stosunku do ofert centrów ogrodniczych. Centra ogrodnicze oferują jednak wyższe ceny, które wynikają z szerszego wyboru rzadkich odmian i lepszej jakości sadzonek.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie roślin doniczkowych?

Przy zakupie roślin doniczkowych zawsze sprawdzaj stan zdrowia liści i łodyg – powinny być jędrne, bez żółtych plam, plam czy śladów szkodników takich jak przędziorki czy mszyce. Warto ocenić podłoże: nie może być ani całkowicie suche, ani zalane wodą, a doniczka powinna mieć otwory odpływowe. Dobrze jest też dopasować gatunek do warunków w mieszkaniu – rośliny lubiące cień nie sprawdzą się na południowym parapecie, a sukulenty nie lubią nadmiernego podlewania.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Ścieżka ogrodowa z kostki
Galeria zdjęć 15
Murowane starcie
Narzędzia ogrodowe – spalinowe czy akumulatorowe? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Murator Google News
Cenniki budowlane