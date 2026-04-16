Ceny drzewek owocowych 2026 – aktualny cennik sadzonek do ogrodu

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-04-16 11:03

Drzewka owocowe to nie tylko ozdoba, ale też możliwość uzyskania pysznych zbiorów. Ile kosztują dziś sadzonki drzewek owocowych i jakie gatunki są obecnie najpopularniejsze? Sprawdź, jak wygląda sytuacja na rynku w 2026 r.

Jakie drzewka owocowe są dostępne na polskim rynku?

Polski rynek sadzonek drzewek owocowych oferuje szeroki wybór gatunków dostosowanych do naszego klimatu. W sprzedaży znajdziesz przede wszystkim jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie oraz morele. Dostępne są też odmiany kolumnowe i karłowe, które idealnie sprawdzają się na małych działkach i w ogrodach przydomowych. Coraz popularniejsze stają się pigwy, orzechy włoskie oraz nektarynie. Szkółki proponują zarówno sadzonki z gołym korzeniem, jak i w pojemnikach, co ułatwia sadzenie przez cały sezon.

Największym zainteresowaniem cieszą się jabłonie – szczególnie stare, odporne odmiany oraz te parchoodporne. Na drugim miejscu plasują się grusze i śliwy, cenione za obfite plony i łatwą uprawę. Wiśnie i czereśnie nadal biją rekordy popularności dzięki słodkim owocom i dekoracyjnemu kwitnieniu. Brzoskwinie i morele zyskują na znaczeniu wśród ogrodników szukających nowości, zwłaszcza w cieplejszych regionach Polski. Trendem są drzewka samopłodne i karłowe, które nie wymagają dużo miejsca ani skomplikowanej pielęgnacji.

Aktualne ceny drzewek owocowych 2026

  • Jabłoń Champion: 20,60 zł
  • Grusza Bonkreta Williamsa: 23,70 zł
  • Grusza Michałówka: 23,70 zł
  • Śliwa Dąbrowicka: 27,30 zł
  • Czereśnia żółto-biała: 36,20 zł
  • Śliwa Dianna: 27,30 zł
  • Jabłoń Mekintos: 20,60 zł
  • Morela Harcot: 29,70 zł
  • Czereśnia Bawole Serce: 36,20 zł
  • Brzoskwinia Harco: 29,70 zł
  • Jabłoń Starking: 20,60 zł
  • Morela Somo: 29,70 zł
  • Brzoskwinia Harnas: 29,70 zł
  • Śliwa Herman: 27,30 zł
  • Czereśnia Burlat: 36,20 zł
  • Czereśnia Regina: 36,20 zł
  • Wiśnia Łutówka: 27,30 zł
  • Grusza Konferencja: 23,70 zł
  • Jabłoń Papierówka: 20,60 zł
  • Czereśnia Vega: 36,20 zł
  • Śliwa Węgierka: 27,30 zł
  • Jabłoń Szampion: 29,90 zł
  • Czereśnia Siestronka: 33,90 zł
  • Brzoskwinia Redhaven: 28,90 zł
  • Grusza Santa Maria: 29,90 zł

W ostatnich trzech latach ceny sadzonek drzewek owocowych wzrosły średnio o 10-15% głównie przez wzrost kosztów produkcji i inflację. Mimo to w 2026 roku obserwujemy stabilizację – jednoroczne jabłonie i grusze nadal mieszczą się w podobnych widełkach co w poprzednim sezonie. Największe podwyżki dotyczyły droższych odmian czereśni i brzoskwiń, jednak nadal pozostają one w zasięgu większości ogrodników.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze drzewek owocowych do ogrodu?

Przy zakupie drzewek owocowych kluczowa jest jakość systemu korzeniowego oraz stan sadzonki – powinna mieć prosty pień i zdrowe pąki. Wybieraj odmiany odporne na mróz i choroby typowe dla polskiego klimatu, takie jak parch czy monilioza. Sprawdź, czy drzewko jest samopłodne lub wymaga zapylacza, a także dopasuj podkładkę do wielkości ogrodu – karłowe i kolumnowe idealnie nadają się na małe przestrzenie. Zawsze kupuj od sprawdzonych szkółek i zwracaj uwagę na wiek sadzonki oraz termin dostawy, aby rośliny dobrze się przyjęły.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

