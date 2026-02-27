#MuratorOgroduje: Zapowiedź odcinka: Cięcie hortensji - to musisz wiedzieć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiosenna atrakcja Holandii. Miliony kwitnących tulipanów

Ogrody Keukenhof to jeden z największych ogrodów kwiatowych na świecie. Jest między Amsterdamem i Hagą, blisko miejscowości Lisse Keukenhof. To też jedna z największych wiosennych atrakcji Holandii. To tu kwitną słynne i bardzo instagramable pola tulipanów w bajecznych kolorach. Kwiatowe dywany, magiczne zakątki, wystawy, które zmieniają się co tydzień i pawilony tematyczne - to sprawia, że co rok, wiosną, turyści nadciągają tu tłumnie. Oficjalnie Keukenhof to międzynarodowa wystawa holenderskiego sektora florystycznego, park zajmuje 32 hektary, a przeciętnie odwiedzający spędzają tu 3 godziny, oglądając bajeczne tulipany.

Zobaczcie pole tulipanów na wideo i czytajcie dalej.

W piątek 27 lutego 2026 roku Keukenhof ogłosił: Temperatury rosną, a wiosna naprawdę zaczyna przychodzić. Za 20 dni Keukenhof będzie otwarty. Nie możemy się doczekać!

I podali szczegóły:

W tym roku Keukenhof będzie otwarty od 19 marca do 10 maja.

W ciągu ośmiu tygodni zobaczycie, co ma do zaoferowania holenderski sektor florystyczny. A rośnie tu 7 milionów wiosennych cebul kwiatowych, 100 firm produkujących cebule kwiatowe prezentuje swoje produkty, a 500 hodowców pokazuje okazy.

Co i kiedy kwitnie w ogrodzie w Holandii

Marzec – początek kwietnia: Na początku sezonu kwitną odmiany wcześnie kwitnące, takie jak krokusy, żonkile, hiacynty i wczesne małe tulipany. W tym okresie można znaleźć wystawy kwiatów i atrakcje w pomieszczeniach .

Początek kwietnia – początek maja: Kwitną większe tulipany, żonkile, szafirki, fiolety i późno kwitnące hiacynty. W tym okresie można znaleźć wystawy kwiatów i inne atrakcje w pomieszczeniach .

Początek maja – połowa maja: Pod koniec sezonu kwitną ostatnie późno kwitnące tulipany, irysy i czosnki. Pozostałe rabaty kwiatowe przekwitają do tego czasu, ale nasi ogrodnicy dbają o to, aby park prezentował się jak najlepiej. Kilometrowe drzewa, rododendrony i azalie dodadzą parkowi koloru. W tym czasie można znaleźć wystawy kwiatów i inne atrakcje w pomieszczeniach

Zaczęło się od kuchennego ogródka hrabiny van Beieren

Historia ogrodów sięga XV wieku, kiedy te tereny były częścią zamkowej posiadłości Teylingen. To tu Hrabina Jacoba van Beieren w pobliżu swojej kuchni stworzyła niewielki ogródek, w którym uprawiała zioła, owoce i warzywa. Stąd nazwa - Keukenhof, co oznacza "dziedziniec kuchenny". W XIX wieku majątek trafił do barona i baronowej Van Pallandt uporządkowali ogród. O pomoc poprosili architektów krajobrazu z Architechts Zocher. Ojciec i syn zaprojektowali tu ogród w stylu angielskim.

Sto lat później, w 1949 roku, grupa 20 największych holenderskich producentów i eksporterów cebulek kwiatowych zaczęła wykorzystać posiadłość Keukenhof jako teren wystawowy na świeżym powietrzu. W 1950 roku park został otwarty dla publiczności. Wtedy odwiedziło go ponad 230 tys. osób! Od tego czasu ogrody otwierane są od marca do maja na około 8 tygodni i co roku jest jeden wiodący temat przewodni.

Prócz pół kwiatów są tu też m.in.

Ogród Romantyczny – pełen pastelowych kwiatów, dla miłośników subtelnych aranżacji

Ogród Historyczny – prezentujący tradycyjne odmiany roślin

A w pawilonie Oranje Nassau holenderscy hodowcy pokazują swoje najpiękniejsze kwiaty

Ogrody Keukenhof. Godziny otwarcia i ceny biletów

Od 19 marca do 10 maja 2026 park będzie otwarty w godzinach 8-19 zarówno w dni robocze, jak i niedziele i święta.

Bilety do Keukenhof 2026 można kupić online na stronie www.keukenhof.nl. Szybko się wyprzedają - w marcu kończyła się już pula na weekendy. Pamiętajcie - bilety są ważne na konkretną datę i godzinę przyjazdu.

- Aby uzyskać najlepszą cenę i uniknąć rozczarowania, zalecamy zakup biletu online - zachęcają przedstawiciele ogrodu.

Ceny:

Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 21 euro online (o 1 euro drożej niż rok temu) i 25 euro w kasie

Bilet grupowy - 20,50 euro (też euro więcej)

Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie

Dzieci w wieku 4-17 lat płacą 10 euro (przez internet) lub 14 - w kasie

Bilet z Amsterdamu do ogrodu, wstęp i powrót - 38,50 euro

Wiele biur podróży wiosna organizuje wyjazdy do Holandii, których główna atrakcją jest zwiedzanie Ogrodów Keukenhof, zatem można i tak zobaczyć to miejsce.

