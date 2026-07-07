Czego potrzebują papryka, pomidor i ogórek?

Warzywa takie jak pomidor, papryka czy ogórek należą do tych, które mają duże wymagania pokarmowe. Rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju wielu składników odżywczych, wymagają też odpowiedniej jakości gleby. Warzywom trzeba dostarczyć przede wszystkim azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu.

By wytworzyć kilogram owoców – przede wszystkim pomidorów i papryki, rośliny pobierają najwięcej potasu – ok. 8 g, wapnia – ok. 5 g i azotu – od 3,5 do 5 g. Nieco mniej potrzebują magnezu i fosforu – około 1 g. Natomiast warzywa w kolejnych fazach swojej wegetacji potrzebują różnych składników mineralnych. Na przykład azot niezbędny jest na etapie rozwoju liści, z kolei potas i fosfor wymagany jest przede wszystkim w okresie wiązania i dojrzewania owoców.

Przeczytaj też: Nawozy dla warzyw - sprawdź jak nawozić warzywa w ogrodowym warzywniaku

Jak dostarczyć warzywom wapnia?

Jednym z ważniejszych dla roślin składników gleby jest wapń. Ten minerał bierze udział w budowie ścian komórkowych, wpływa na sztywność łodyg czy pomaga w rozwoju pyłku (np. w pomidorach). Ponadto wapń wpływa na odkwaszenie gleby i zwiększenie odczynu pH (od 5,6 do 7 pH), co oznacza, że ziemia będzie lekko kwaśna (przy niskim wskaźniku pH), obojętna i lekko zasadowa (przy wysokim wskaźniku pH). Takie gleby zwykle są urodzajne, w przeciwieństwie do zakwaszonych. Jest kilka sposobów na dostarczenie do gleby wapnia, możemy to zrobić, dodając:

kompost

obornik

skorupki jajek

kredę piszącą

gotowe nawozy.

Przeczytaj też: Kompost - doskonały nawóz organiczny. Jak zrobić kompost i dlaczego warto go stosować w ogrodzie

Na co jest dobra kreda?

Kreda pisząca, czyli inaczej miękka skała osadowa występuje w Polsce, np. w Mielniku nad Bugiem, gdzie znajduje się kopalnia kredy. Stosuje się ją jako składnik gotowych nawozów do warzyw uprawnych, przede wszystkim pomidorów czy papryki. Kreda ma bardzo wysoką zawartość węglanu wapnia (ok. 95 proc.) i jest wysoko reaktywna, czyli ma dużą zdolność do wejścia w reakcję z innymi związkami chemicznymi. Dzięki tym właściwościom kreda jako nawóz jest bardzo efektywna w porównaniu do innych substancji i nawozów. Dodatkowo, kreda działa wolno i przez długi czas.

Przeczytaj też: Wapnowanie gleby - kiedy i jak prawidłowo wapnować glebę

Jak stosować kredę nawozową pod warzywa?

Zanim przystąpimy do nawożenia warzyw, powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, jakie jest pH gleby.

Jeśli wynosi on 7 pH, to oznacza, że w glebie jest wystarczająca ilość wapnia i nie powinniśmy już dodatkowo stosować kredy.

Jeśli zaś wynik jest niższy, a szczególnie gdy wynosi poniżej 5,5 pH, to wtedy warto zastosować wapnowanie.

Pomidory, ogórki czy papryka potrzebują ok. 1,5 do 2 gramów czystego wapnia na litr ziemi. Ponieważ kreda występuje w postaci węglanu wapnia (nie jest to czysty wapń), to odpowiednia ilość wynosi ok. 5 g kredy na litr ziemi.

Przeczytaj też: Nawozy wapniowe – przegląd i stosowanie nawozów wapniowych w ogrodzie

Jak przygotować nawóz z kredy?

Do stworzenia nawozu do wapnowania gleby wystarczy kreda pisząca. Rozcieramy ją lub mielimy i rozprowadzamy odpowiednią ilość proszku na powierzchni ziemi. Wapno pozostaje długo w glebie, dlatego zabieg nawożenia wykonujemy co dwa, trzy lata, nie częściej. Najlepiej nawozić późnym latem lub wczesną wiosną. Możemy użyć także gotowej, granulowanej kredy nawozowej. Wystarczy wtedy równomiernie rozprowadzić ją po powierzchni ziemi, także jednak uwzględniając odczyn pH gleby. Przy tej pracy może być pomocny siewnik do trawy.

Co daje nawożenie kredą?

Dzięki dostarczaniu wapnia w kredzie zwiększa się zbrylenie gleby, poprawia się jej struktura, przez co rośliny mają więcej powietrza, a także łatwiej jest im pobierać składniki odżywcze.

Przyspiesza się też rozkład substancji organicznej, ogranicza się rozwój chorób, grzybów czy pasożytów, a nawet chwastów.

Odpowiednia ilość wapnia w glebie pozwala uniknąć m.in. suchej zgnilizny wierzchołkowej. Polega ona na zaburzeniu w transportowaniu wapna w roślinie, szczególnie do czubków owoców, co prowadzi do ich czernienia. Choroba dotyka głównie pomidory i paprykę. Ważną rolę w uniknięciu suchej zgnilizny pełni też regularne podlewanie, dzięki wodzie wapno jest właściwie rozprowadzane w roślinie.

Stosowanie kredy jako nawozu pozwala zwiększyć plony nawet o 25 proc.

Przeczytaj też: Domowy "wzmacniacz" do pomidorów. Naturalna odżywka z lodówki

Czy można przewapnować glebę?

Wapnowanie gleby służy warzywom, jednak trzeba uważać, by nie dostarczyć ziemi zbyt dużo tego minerału. Jeśli tak się stanie, możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Przewapnowanie gleby prowadzi do blokady pobierania przez rośliny innych składników mineralnych, w tym magnezu, sodu i potasu. W ziemi o bardzo wysokim pH może też dochodzić do przesuszenia.

Zobacz galerię zdjęć: Pomidory w ogrodzie

#MuratorOgroduje: Naturalne sposoby walki z mszycami

15