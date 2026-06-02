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Jaki jest optymalny zakres pH dla uprawy borówek?
Aby borówka amerykańska mogła prawidłowo rosnąć i obficie owocować, odczyn gleby musi mieścić się w ściśle określonym, wąskim przedziale. Za optymalny zakres uważa się pH od 3,8 do 4,8. Utrzymanie podłoża na tym poziomie gwarantuje, że system korzeniowy będzie w stanie bez przeszkód pobierać wszystkie niezbędne substancje odżywcze.
Przekroczenie górnej granicy, nawet do wartości pH 5,0, może już negatywnie wpłynąć na kondycję krzewów. Dlatego tak ważna jest regularna kontrola i świadome dbanie o utrzymanie niskiego odczynu podłoża przez cały okres uprawy.
Dla borówek dobry kwasek cytrynowy!
Borówki można z powodzeniem nawozić kwaskiem cytrynowym. Co prawda, nie ma on dużego znaczenia w bezpośrednim dostarczaniu składników pokarmowych, ale jest świetnym stymulatorem wzrostu, kwitnienia, a co za tym idzie również owocowania. Przede wszystkim zakwasza glebę, a taka jest właśnie najlepsza do uprawy borówki. Ma także właściwości grzybobójcze, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
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Podlewanie borówek wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego (opcjonalnie sokiem z cytryny) pobudzi metabolizm borówki. W ten sposób korzeniom dostarcza się związki, które wspierają procesy energetyczne roślin. Kwas cytrynowy bierze udział m.in. w cyklu Krebsa. Zwiększa efektywność pobierania związków pokarmowych zawartych w glebie, np. potasu i fosforu. Dzięki temu rośliny m.in. szybciej rosną i obficiej owocują.
W sprzedaży dostępne są gotowe produkty – stymulatory – oparte na bazie monohydratu kwasu cytrynowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby miksturę do podlewania zrobić samemu, mieszając, w odpowiednich proporcjach, wodę z kwaskiem cytrynowym.
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Jak zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym?
Aby zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym, potrzebny jest:
- kwasek cytrynowego (lub sok z cytryny),
- woda.
Kwasek cytrynowy może być użyty zarówno w formie proszku, jak i płynu lub naturalnego soku z cytryny. 10 g kwasku cytrynowego lub 10 ml soku z cytryny należy dodać do 10 l wody. Trzeba je dobrze rozpuścić, mieszając. Nawóz jest od razu gotowy do użycia.
Pamiętaj, aby podlewając borówki wodą z kwaskiem cytrynowym nie moczyć liści, a płyn aplikować bezpośrednio na ziemię wokół krzewu.