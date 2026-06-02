Jaki jest optymalny zakres pH dla uprawy borówek?

Aby borówka amerykańska mogła prawidłowo rosnąć i obficie owocować, odczyn gleby musi mieścić się w ściśle określonym, wąskim przedziale. Za optymalny zakres uważa się pH od 3,8 do 4,8. Utrzymanie podłoża na tym poziomie gwarantuje, że system korzeniowy będzie w stanie bez przeszkód pobierać wszystkie niezbędne substancje odżywcze.

Przekroczenie górnej granicy, nawet do wartości pH 5,0, może już negatywnie wpłynąć na kondycję krzewów. Dlatego tak ważna jest regularna kontrola i świadome dbanie o utrzymanie niskiego odczynu podłoża przez cały okres uprawy.

Dla borówek dobry kwasek cytrynowy!

Borówki można z powodzeniem nawozić kwaskiem cytrynowym. Co prawda, nie ma on dużego znaczenia w bezpośrednim dostarczaniu składników pokarmowych, ale jest świetnym stymulatorem wzrostu, kwitnienia, a co za tym idzie również owocowania. Przede wszystkim zakwasza glebę, a taka jest właśnie najlepsza do uprawy borówki. Ma także właściwości grzybobójcze, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

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Podlewanie borówek wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego (opcjonalnie sokiem z cytryny) pobudzi metabolizm borówki. W ten sposób korzeniom dostarcza się związki, które wspierają procesy energetyczne roślin. Kwas cytrynowy bierze udział m.in. w cyklu Krebsa. Zwiększa efektywność pobierania związków pokarmowych zawartych w glebie, np. potasu i fosforu. Dzięki temu rośliny m.in. szybciej rosną i obficiej owocują.

W sprzedaży dostępne są gotowe produkty – stymulatory – oparte na bazie monohydratu kwasu cytrynowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby miksturę do podlewania zrobić samemu, mieszając, w odpowiednich proporcjach, wodę z kwaskiem cytrynowym.

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Jak zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym?

Aby zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym, potrzebny jest:

kwasek cytrynowego (lub sok z cytryny),

woda.

Kwasek cytrynowy może być użyty zarówno w formie proszku, jak i płynu lub naturalnego soku z cytryny. 10 g kwasku cytrynowego lub 10 ml soku z cytryny należy dodać do 10 l wody. Trzeba je dobrze rozpuścić, mieszając. Nawóz jest od razu gotowy do użycia.

Pamiętaj, aby podlewając borówki wodą z kwaskiem cytrynowym nie moczyć liści, a płyn aplikować bezpośrednio na ziemię wokół krzewu.

i Autor: Getty Images Kwasek cytrynowy czy sok z cytryny to jedne z lepszych środków do zakwaszenia gleby, a taką lubią właśnie borówki

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