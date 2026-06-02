Twoje borówki słabo owocują? Tani produkt spożywczy sprawi, że będziesz cieszyć się owocami!

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-06-02 13:07

Choć profesjonalnego, właściwie zbilansowanego nawozu nie da się niczym zastąpić, istnieje wiele domowych metod na wzmocnienie borówek. Niewielkim kosztem, używając powszechnie dostępnego artykułu spożywczego, można stworzyć specjalny roztwór do podlewania krzewów, który przyspieszy ich wzrost i, co najważniejsze, zapewni wyjątkowe plony. W jaki sposób przygotować tę domową odżywkę dla borówek?

Borówka amerykańska

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Autor: Getty Images Borówka amerykańska jest bardzo chętnie sadzona w ogrodach

Jaki jest optymalny zakres pH dla uprawy borówek?

Aby borówka amerykańska mogła prawidłowo rosnąć i obficie owocować, odczyn gleby musi mieścić się w ściśle określonym, wąskim przedziale. Za optymalny zakres uważa się pH od 3,8 do 4,8. Utrzymanie podłoża na tym poziomie gwarantuje, że system korzeniowy będzie w stanie bez przeszkód pobierać wszystkie niezbędne substancje odżywcze.

Przekroczenie górnej granicy, nawet do wartości pH 5,0, może już negatywnie wpłynąć na kondycję krzewów. Dlatego tak ważna jest regularna kontrola i świadome dbanie o utrzymanie niskiego odczynu podłoża przez cały okres uprawy.

Dla borówek dobry kwasek cytrynowy!

Borówki można z powodzeniem nawozić kwaskiem cytrynowym. Co prawda, nie ma on dużego znaczenia w bezpośrednim dostarczaniu składników pokarmowych, ale jest świetnym stymulatorem wzrostu, kwitnienia, a co za tym idzie również owocowania. Przede wszystkim zakwasza glebę, a taka jest właśnie najlepsza do uprawy borówki. Ma także właściwości grzybobójcze, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

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Podlewanie borówek wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego (opcjonalnie sokiem z cytryny) pobudzi metabolizm borówki. W ten sposób korzeniom dostarcza się związki, które wspierają procesy energetyczne roślin. Kwas cytrynowy bierze udział m.in. w cyklu Krebsa. Zwiększa efektywność pobierania związków pokarmowych zawartych w glebie, np. potasu i fosforu. Dzięki temu rośliny m.in. szybciej rosną i obficiej owocują.

W sprzedaży dostępne są gotowe produkty – stymulatory – oparte na bazie monohydratu kwasu cytrynowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby miksturę do podlewania zrobić samemu, mieszając, w odpowiednich proporcjach, wodę z kwaskiem cytrynowym.

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Jak zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym?

Aby zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym, potrzebny jest:

  • kwasek cytrynowego (lub sok z cytryny),
  • woda.

Kwasek cytrynowy może być użyty zarówno w formie proszku, jak i płynu lub naturalnego soku z cytryny. 10 g kwasku cytrynowego lub 10 ml soku z cytryny należy dodać do 10 l wody. Trzeba je dobrze rozpuścić, mieszając. Nawóz jest od razu gotowy do użycia.

Pamiętaj, aby podlewając borówki wodą z kwaskiem cytrynowym nie moczyć liści, a płyn aplikować bezpośrednio na ziemię wokół krzewu.

kwasek cetrynowy do polewania borówek

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Autor: Getty Images Kwasek cytrynowy czy sok z cytryny to jedne z lepszych środków do zakwaszenia gleby, a taką lubią właśnie borówki
Borówka amerykańska
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