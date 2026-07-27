Dlaczego hortensja ma małe kwiaty?

Najpopularniejsze w naszych ogrodach są dwa gatunki hortensji: hortensja bukietowa i ogrodowa. Pierwsza wyróżnia się tym, że kwiatostany mają formę stożku, najczęściej w kolorze białym przechodzącym w róż i czerwień. Z kolei kwiatostany hortensji ogrodowej mają formę kuli, kolory zaś to różowy, czerwony, ale także fioletowy i niebieski. Obie rośliny różnią się nieco wymaganiami dotyczącymi zarówno warunków uprawy, jak i pielęgnacji. Niewłaściwie postępowanie może sprawić, że hortensje nie zakwitną. Warto więc zwrócić uwagę na przycinanie, niskie temperatury, stanowisko i warunki glebowe, podlewanie.

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Hortensja ma małe kwiaty, bo jest źle przycinana

Jest to niezwykle istotne, jak wykonujemy ten zabieg w poszczególnej odmianie, bo każda z nich ma inne wymagania.

Hortensję bukietową powinno się przycinać, bo kwiaty wyrastają na młodych, nowych pędach. Roślinę przycinamy po drugim roku od posadzenia, zwykle o jedną trzecią długości w przypadku młodych pędów, a o dwie trzecie długości na starych pędach. Zabieg wykonujemy wczesną wiosną, zanim jeszcze roślina puści pierwsze liście. Nie powinniśmy przycinać hortensji w okresie wegetacji, zbyt późno wykonany zabieg może spowodować, że zaburzymy proces kwitnienia, a kwiaty będą małe.

Hortensji ogrodowej nie przycinamy, bo kwiaty wyrastaj na pędach z zeszłego roku. W przypadku tej odmiany usuwamy tylko stare, martwe części. Jeśli jednak zdarzy się tak, że utniemy gałązki z zeschniętymi, zeszłorocznymi kwiatami, to hortensja ogrodowa nie zakwitnie na przyciętych pędach.

Niskie temperatury przyczyną słabego kwitnienia hortensji

Wiosenne przymrozki mogą zaszkodzić młodym pąkom hortensji. Hortensja ogrodowa tworzy zawiązki kwiatów jeszcze w poprzedni sezonie, dlatego też przymrozki mogą zaszkodzić kwitnieniu. Z tego powodu warto zabezpieczyć krzewy przed szkodliwym wpływem spadku temperatury. Najlepiej jest odpowiednio osłonić krzewy, przewiązać je agrowłókniną czy osłonić słomą. W innym wypadku hortensje mogą nie zakwitnąć, albo mieć bardzo niewiele kwiatów.

Stanowisko i warunki glebowe wpływają na kwitnienie hortensji

Hortensje należą do roślin, które najlepiej się rozwijają w glebie o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5–6). Ale krzew wymaga także nawożenia, co jest niezbędne do tego, by roślina ładnie i obficie kwitła. Jednak nie powinno się nawozić hortensji nawozami tzw. uniwersalnymi, bo zawierają one wapń, a ten składnik mineralny nie służy hortensji.

Wpływ na kwitnienie ma także miejsce, w jakim rośnie hortensja. W miejscu całkowicie zacienionym roślina będzie miała małe kwiaty. Hortensji nie sprzyjają także stanowiska, w których wystawiona jest na ostre działanie słońca, kwiaty mogą ulec popaleniu.

Słabe podlewanie skutkuje małymi kwiatami u hortensji

Hortensje, to rośliny które są wymagające jeśli chodzi o wodę, powinny mieć stale wilgotne podłoże. Brak odpowiedniego nawodnienia może sprawić, że roślina wypuści małe kwiaty, albo w ogóle nie zakwitnie.

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Co zrobić, by kwiaty hortensji były duże?

Aby hortensje pięknie i obficie kwitły, potrzebują podłoża bogatego w składniki mineralne. Dobrze się sprawdzi ściółkowanie krzewów kompostem czy korą sosnową, które nie tylko dostarczą roślinie składników mineralnych, ale i ochronią glebę przed wysychaniem w czasie upałów.

Hortensję powinno się także regularnie nawozić, jeśli chcemy mieć piękne i duże kwiaty. Zaczynamy już od wiosny, najlepiej od maja. Do lipca stosujemy nawozy specjalnie przeznaczone do hortensji lub rododendronów. Te odzywki zawierają azot, który wpływa na rozwój liści, ale także potas i fosfor, który pomaga kwiatom bujnie kwitnąć. Natomiast od sierpnia wykonujemy jesienne nawożenie hortensji, to odżywki, które powinny zawierać dużo fosforu i potasu. Dzięki tym zabiegom hortensja łatwiej przezimuje, a w następnym sezonie będzie miała większe kwiatostany.

Warto zadbać o dobrze dobrane stanowisko – najlepiej posadzić krzew w półcieniu. Jeśli hortensja rośnie w ciemnym miejscu albo intensywnie nasłonecznionym, to warto krzew przesadzić. Odwdzięczy się nam obfitym kwitnieniem.

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być odpowiednio dobrane do gatunku hortensji. Dotyczy to przede wszystkim podcinania. Warto pamiętać, że hortensja bukietowa, jeśli jest przycięta, potem ładnie zakwitnie na młodych pędach, a hortensja ogrodowa wręcz odwrotnie, podcinanie sprawi, że w ogóle nie wypuści pąków.

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#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa