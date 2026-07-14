Jak wygląda hortensja bukietowa?

Hortensja bukietowa to krzew chętnie sadzony w polskich ogrodach. A to dlatego, że jest to gatunek łatwy w uprawie i mrozoodporny (bez problemu zimuje w naszej strefie klimatycznej, nawet w zimniejszych regionach kraju).

Hortensja bukietowa wyróżnia się też pięknym kwiatostanem. Kwiaty występują w kolorze białym, kremowym, przechodzącym w lekki róż, zdarzają się także odmiany o kwiatach czerwonych. Kwiatostany mają kształt stożka, ze szpicem u góry i są dość duże, w momencie pełnego rozwinięcia osiągają długość od 15 do 20 cm. Roślina kwitnie długo, bo od połowy lata nawet do września.

Sam krzew osiąga duże rozmiary, jego wysokość może nawet przekraczać 2 m. Zwykle taka wysokość roślina osiąga po kilku latach. Choć bywają odmiany karłowate, które rosną najwyżej do 1,5 m.

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Hortensje bukietowe. Zdjęcia

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Jak wygląda hortensja ogrodowa?

Hortensja ogrodowa jest bardzo popularnym gatunkiem i zajmuje pierwsze miejsce wśród hortensji uprawianych w naszych ogrodach. Jej liczne kwiaty zebrane są gęsto w baldachogrona przybierające formę kulistą. Hortensja ogrodowa kwitnie bardzo długo, bo od początku lata do późnej jesieni, a nawet do pierwszych przymrozków. Kwiaty hortensji ogrodowej mogą mieć różny kolor: od białego, przez różowy, czerwony do błękitnego. Jeśli chodzi o krzew, rośnie do wysokości maksymalnie 1,5 metra.

Hortensje ogrodowe. Zdjęcia

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Czym różni się hortensja ogrodowa od bukietowej?

Kształt i kolor kwiatów

Podstawowa różnica między hortensją bukietową a ogrodową to kształt ich kwiatostanów: ta pierwsza ma stożkowate kwiatostany, druga – kuliste. Jeśli chodzi o barwy kwiatów, to bukietowa ma najczęściej białe lub kremowe, a ogrodowa zwykle w odcieniach różowego, a nawet niebieskiego.

Co warte podkreślenia, u hortensji ogrodowej możemy wpływać na kolor kwiatów. Zrobimy to, zmieniając poziom zakwaszenia gleby. Hortensje należą do roślin, które powinny rosnąć w glebie o odczynie kwaśnym, najlepiej by wynosił on od 4,5 do 6 pH. Im bardziej będzie kwaśna ziemia, tym kwiaty będą przybierać barwę wpadającą w błękit. Natomiast przy wyższym pH kwiaty przybierać będą barwy czerwone lub różowe. Jeśli więc chodzi o różnorodność barw kwiatów, to hortensja ogrodowa na pewno ma szerszą paletę od bukietowej.

Wysokość krzewów

Hortensja bukietowa może osiągnąć imponujące wymiary, przekraczające 2 m. Choć najczęściej wysokość krzewów po pięciu latach osiąga 1,8 m. Jest to cecha, która odróżnia ją od hortensji ogrodowej, której krzew rośnie zazwyczaj maksymalnie do wysokości 1,5 m. Dlatego planując uprawę hortensji bukietowej, dobrze jest przeznaczyć miejsce, w którym krzew będzie mógł się rozwijać, bo wraz z wysokością, rozrasta się także w szerokości.

Odporność na mrozy

Hortensja bukietowa jest gatunkiem, który bez problemu może rosnąć w naszej strefie klimatycznej, także w rejonach północno-wschodnich. Roślinie bowiem nie zaszkodzą wysokie mrozy, jest na nie odporna. Dlatego też krzew nie wymaga specjalnego okrycia na zimę i ochrony przed mrozami. Nieco inne wymagania ma hortensja bukietowa, to roślina, która wprawdzie wytrzyma temperaturę poniżej zera, ale już zaszkodzi jej wysoki mróz. Dlatego jeśli chodzi o Polskę, to powinna być uprawiana w środkowej i zachodniej części kraju. Tę roślinę dobrze jest zabezpieczyć przed zimą, osłaniając ją, np. liśćmi czy korą. W ten sposób nie dopuścimy do przemarzania pędów i pomożemy roślinie w wypuszczeniu zdrowych pąków kwiatów.

Przycinanie

Hortensje różnią się terminem i sposobem cięcia. Jeśli chodzi o hortensję ogrodową, to kwitnie ona na pędach zeszłorocznych, dlatego nie powinno się przycinać tego krzewu, jedynie można usunąć martwe pędy. Jeśli jesienią, po przekwitnięciu kwiatów obetniemy gałązki, to w następnym sezonie hortensja po prostu nie zakwitnie. Odwrotnie jest w przypadku hortensji bukietowej. Kwitnie ona na pędach, które wyrosły w danym roku, czyli tegorocznych. Z tego względu hortensja bukietowa powinna być cięta, by pobudzić roślinę do wypuszczenia nowych gałązek. Ten zabieg należy wykonać wiosną.

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Jak rozpoznać, jaką mam hortensję w ogrodzie?

Najłatwiej rozpoznać gatunek hortensji po kształcie kwiatostanu. Jeśli hortensja ma kwiaty w formie dużych kul, to jest to z pewnością gatunek ogrodowy. Jeśli zaś kwiaty mają podłużną, stożkowatą formę, to mamy w ogrodzie hortensję bukietową. Informacją może być też to, z jakich pędów roślina wypuszcza pąki kwiatów. Jeśli są to zeszłoroczne pędy, to mamy do czynienia z ogrodową, a jeśli krzew puszcza pąki na młodych pędach, to jest to hortensja bukietowa. Hortensje mają wiele odmian, nawet w ramach jednego gatunku kwiaty mogą przybierać różne kolory, a krzewy rozmiary. Dlatego najlepszym znakiem, który pozwoli nam określić gatunek hortensji jest kształt kwiatów.

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#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa