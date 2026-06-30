Tutkarz - co to za stworzenie?

Tutkarz to potoczna nazwa kilku gatunków chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae), które zwijają liście roślin w charakterystyczne rurki lub tutki. Najbardziej znane należą do rodzaju Apoderus i Byctiscus.

Czy występuje w Polsce? Tak. W Polsce występuje kilkanaście gatunków tutkarzy. Do najczęściej spotykanych należą:

Tutkarz czerwononogi (Apoderus coryli) – związany głównie z leszczyną, ale spotykany także na brzozach i olszach.

Tutkarz winiec (Byctiscus betulae) – występuje na wielu drzewach i krzewach liściastych, m.in. brzozach, dębach, lipach, leszczynach, a także na winorośli i drzewach owocowych.

Można je spotkać zarówno w lasach, jak i w parkach oraz ogrodach.

Co tutkarz robi w ogrodzie?

Najbardziej charakterystycznym objawem obecności tutkarza są zwinięte w rurkę liście. Proces wygląda następująco:

Samica nacina liść.

Zwija go w ciasną rurkę lub stożek.

Wewnątrz składa jajo.

Larwa rozwija się wewnątrz zwiniętego liścia, odżywiając się jego tkanką.

Dorosłe chrząszcze również podgryzają liście, ale zwykle szkody są niewielkie.

Czy tutkarz jest szkodnikiem?

Najczęściej nie stanowi poważnego zagrożenia.

W ogrodach ozdobnych uszkodzenia mają głównie znaczenie estetyczne. Na pojedynczych drzewach i krzewach owocowych zwykle nie powoduje strat wpływających na plon. Większy problem może wystąpić jedynie przy bardzo licznej populacji, zwłaszcza na młodych roślinach lub w uprawach winorośli. W przydomowych ogrodach masowe występowanie zdarza się rzadko.

Czy trzeba go zwalczać? W większości przypadków nie ma takiej potrzeby.

Warto pamiętać, że:

jest naturalnym elementem krajowej fauny, stanowi pokarm dla ptaków i innych drapieżników, a jego populacja zwykle utrzymuje się na niskim poziomie.

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Jak ograniczyć liczebność tych chrząszczy?

Jeżeli uszkodzeń jest dużo, wystarczą metody mechaniczne:

zbieranie i niszczenie zwiniętych liści przed wylotem nowych chrząszczy – to najskuteczniejsza metoda,

regularne przeglądanie roślin w maju i czerwcu,

wspieranie obecności ptaków owadożernych w ogrodzie.

Czy stosować opryski? Zwykle nie warto.

Powody: opryski zabijają również owady pożyteczne (pszczoły, biedronki, pasożytnicze błonkówki),a tutkarz rzadko osiąga liczebność uzasadniającą chemiczne zwalczanie. Larwy ukryte w zwiniętych liściach są i tak słabo dostępne dla środków ochrony roślin.

Zatem: Jeśli w ogrodzie widzisz pojedyncze zwinięte liście, nie ma powodów do niepokoju. To niemal na pewno działalność tutkarza i jest to zjawisko naturalne. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie go w spokoju lub – jeśli zależy Ci na wyglądzie roślin – usuwanie zwiniętych liści ręcznie. Chemiczne zwalczanie jest uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach bardzo licznego występowania.

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