Dlaczego jedne róże kwitną przez całe lato, a inne tylko przez kilka tygodni?

Wiele osób sądzi, że gdy róże przekwitną w czerwcu lub na początku lipca, sezon dobiegł końca. To prawda jedynie w przypadku odmian kwitnących raz w roku, takich jak wiele róż historycznych czy część róż parkowych. Większość współczesnych róż sadzonych w przydomowych ogrodach – wielkokwiatowych, rabatowych, okrywowych czy wielu róż pnących – została jednak wyhodowana z myślą o powtarzaniu kwitnienia. Oznacza to, że po zakończeniu pierwszej fali mogą zawiązać kolejne pąki i kwitnąć aż do września, a przy sprzyjającej pogodzie nawet do pierwszych przymrozków. Warunek jest jeden: roślina nie może zbyt wcześnie przejść w etap wytwarzania owoców.

Co dzieje się z różą po przekwitnięciu?

To moment, którego wielu ogrodników nie bierze pod uwagę. Po zapyleniu kwiatu róża uruchamia naturalny mechanizm rozmnażania. Zamiast inwestować energię w tworzenie nowych pąków, zaczyna rozwijać owoce i dojrzewające w nich nasiona. Z biologicznego punktu widzenia to dla rośliny najważniejsze zadanie.

Właśnie dlatego pozostawienie przekwitłych kwiatów na krzewie może ograniczyć kolejne kwitnienie. Roślina otrzymuje sygnał, że jej cykl rozwojowy przebiega prawidłowo i nie musi już tworzyć nowych kwiatów. Usuwając przekwitłe kwiaty, przerywamy ten proces. Róża nie traci energii na rozwój owoców i u odmian powtarzających kwitnienie znacznie chętniej wypuszcza nowe pędy zakończone pąkami.

Najważniejszy zabieg wykonaj już pod koniec czerwca

Doświadczeni ogrodnicy nie czekają, aż wszystkie kwiaty przekwitną. Zabieg rozpoczynają wtedy, gdy zaczynają opadać pierwsze płatki. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów – określane w literaturze ogrodniczej jako deadheading – to jedna z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych metod przedłużania kwitnienia róż.

Nie chodzi wyłącznie o poprawę wyglądu krzewu. Estetyka jest jedynie dodatkową korzyścią. Najważniejsze jest pobudzenie pąków znajdujących się w kątach liści do wzrostu i ograniczenie tworzenia owoców. To właśnie dlatego kilka minut pracy z sekatorem raz lub dwa razy w tygodniu może przynieść lepszy efekt niż stosowanie kolejnej dawki nawozu.

Autor: HedgerowRose/ Getty Images Róża angielska 'Munstead Wood'

Autor: Yasuo Iwami/ Getty Images Róże pnące na podporach

Autor: taka4332/ Getty Images Róże pnące na podporach

Jak prawidłowo usuwać przekwitłe kwiaty?

W internecie często można spotkać radę, aby ciąć róże „nad pierwszym liściem z pięcioma listkami”. To jednak duże uproszczenie. Liczba listków nie jest najważniejsza. W zależności od odmiany dobrze rozwinięte liście mogą mieć pięć, siedem, a nawet więcej listków. Znacznie ważniejsze jest znalezienie silnego, dobrze wykształconego liścia z pąkiem znajdującym się w jego kącie. To właśnie z niego wyrasta nowy pęd kwiatowy.

Cięcie wykonuje się około 5–10 milimetrów nad takim liściem, najlepiej pod lekkim kątem. Warto również zwrócić uwagę, aby pąk był skierowany na zewnątrz krzewu. Dzięki temu nowe pędy nie będą nadmiernie zagęszczać środka rośliny, co poprawi przewiewność i ograniczy ryzyko chorób grzybowych. Sekator powinien być ostry i zdezynfekowany. Tępe ostrza miażdżą tkanki, a zabrudzone narzędzia mogą przenosić patogeny między roślinami.

Kiedy najlepiej wykonać cięcie?

Choć przekwitłe kwiaty można usuwać przez całe lato, najlepiej robić to w suchy dzień, najlepiej rano lub późnym popołudniem. Nie zaleca się cięcia podczas deszczu ani tuż przed długotrwałymi opadami. Wilgoć sprzyja infekcjom grzybowym, a świeże rany po cięciu są bardziej podatne na porażenie przez patogeny. Jeżeli prognozy zapowiadają kilka dni deszczowej pogody, warto poczekać z zabiegiem do pierwszego suchego dnia.

Samo cięcie nie wystarczy

Usuwanie przekwitłych kwiatów daje najlepsze efekty wtedy, gdy róża ma odpowiednie warunki do wzrostu. Po pierwszej fali kwitnienia krzew zużywa znaczną część zgromadzonych zapasów. To dobry moment na zastosowanie nawozu przeznaczonego dla róż. Powinien zawierać nie tylko azot, ale również fosfor i potas, które wspierają rozwój nowych pąków, wzmacniają system korzeniowy i poprawiają odporność roślin. Ważny jest jednak termin. Ostatnie nawożenie nawozami zawierającymi azot warto zakończyć najpóźniej w pierwszej połowie sierpnia. Późniejsze pobudzanie wzrostu może sprawić, że młode pędy nie zdążą zdrewnieć przed zimą i będą bardziej podatne na uszkodzenia mrozowe.

Autor: Valeriy_G/ Getty Images Do dokarmiania róż najlepiej stosować nawozy specjalistyczne dedykowane różom