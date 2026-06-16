Długie kwitnienie róż pnących warunkują właściwe warunki uprawy

Warto pamiętać, że same cechy odmianowe mogą nie wystarczyć do tego, by róża kwitła do późnej jesieni. Warunkiem podstawowym, by dana odmiana róż pnących mogła długo i obficie kwitnąć jest przede wszystkim zapewnienie roślinie optymalnych warunków uprawy i pielęgnacji.

Warto więc odpowiednio przygotować glebę, czyli spulchnić ją i zasilić nawozami organicznymi (np. kompost, obornik) do uprawy róż, ponieważ mają one duże wymagania pokarmowe. Potrzebują podłoża żyznego, obfitego w próchnicę i składniki pokarmowe o lekko kwaśnym odczynie (pH 6-6,5).

Dodatkowo, zawiązywanie pąków kwiatowych i kwitnienie każdego roku pobudzi regularne, ale umiarkowane przycinanie krzewów odmian pnących róż. Zazwyczaj wystarczy skrócić wiosną pędy boczne nie więcej niż o 1/3 ich długości (choć nie każdego roku i nie każdej odmianie jest to potrzebne).

Pamiętajmy również, że różom powtarzającym kwitnienie pomoże regularne usuwanie przekwitłych kwiatów, a także (na słabszych glebach) nawożenie nawozami mineralnymi do róż, np. co 4-6 tygodni w okresie od kwietnia do lipca.

Kluczowe znaczenie dla dobrego i długiego kwitnienia ma też odpowiednie, czyli słoneczne (przynajmniej przez pół dnia) lub ewentualnie półcieniste stanowisko (niektóre odmiany dobrze czują się i kwitną w półcieniu). Jednak w miejscach zacienionych przez większość dnia, kwitnienie będzie zwykle bardzo słabe.

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Długo kwitnące odmiany róż pnących

Wiele odmian róż pnących charakteryzuje się zarówno pięknymi kwiatami, powtarzaniem kwitnienia oraz silnym wzrostem, jak i dość dużą odpornością na choroby grzybowe. Zazwyczaj odmiany powtarzające kwitnienie kwitną długo, często do jesieni, ale w uprawie i sprzedaży znajdziemy też niemałą grupę kwitnących nawet do pierwszych przymrozków. Wśród takich odmian róż pnących warte wyróżnienia i polecania są między innymi niżej wymianione.

Róża pnąca 'New Dawn'

Róża `New Dawn` - popularna i znana od lat, odporna i niewymagająca odmiana bladoróżowych, pełnych i pachnących kwiatach (średnicy 6-8 cm); kwitnie bardzo obficie od czerwca do października (powtarza kwitnienie), dorasta nawet do ponad 3 m wysokości i tworzy dość zwarty, przewieszający się pokrój.

Róża pnąca 'Sympatia'

Róża `Sympathie` ('Sympatia') – stara, dobra i odporna odmiana z przewieszającymi się długimi pędami (dorasta do 3 m wysokości i ok. 2,5 m szerokości); duże, półpełne, krwistoczerwone i trwałe kwiaty zebrane są w grona i kwitną od czerwca do późnej jesieni (powtarzają kwitnienie).

Róża pnąca 'Golden Showers'

Róża `Golden Showers` - popularna odmiana o jasnożółtych, półpełnych i dużych kwiatach (średnicy 10-12 cm); obfite kwitnienie trwa od czerwca przez cały sezon i krzew powtarza kwitnienie często aż do listopada; dorasta do około 3 m wysokości jest dość odporna na choroby.

Róża pnąca 'Laguna'

Róża `Laguna` - dorastająca do około 2,5 m wysokości odmiana o ładnych, pełnych, ciemnoróżowych i mocno pachnących owocowo kwiatach, które ukazują się od czerwca do października (powtarza kwitnienie).

Róża pnąca 'Rosarium Uetersen'

Róża `Rosarium Uetersen` - sprawdzona, odporna odmiana, obficie kwitnąca już od końca maja i powtarzająca kwitnienie aż do pierwszych przymrozków; kwiaty są duże, pełne, intensywnie różowe o lekko owocowym zapachu; dorasta do około 2-3 m wysokości.

Róża pnąca 'Climbing Iceberg'

Róża `Climbing Iceberg` - odporna na mróz i choroby odmiana o czysto białych, lekko pachnących, półpełnych kwiatach (jesienią bardziej kremowych); kwitnie od czerwca, powtarzając kwitnienie aż do jesiennych przymrozków; krzew rośnie dość silnie (około 1 m w sezonie) i osiąga nawet do 5 m wysokości

Róża pnąca 'Santana'

Róża 'Santana` - zdrowa, odporna (na warunki atmosferyczne, choroby i mróz) i popularna odmiana o ładnych, dużych, trwałych, półpełnych czerwonych kwiatach; kwitnie od czerwca do późnej jesieni i dorasta do około 2,5-3 m wysokości.

Róża pnąca 'Zephrine Drouhin'

Róża `Zephrine Drouhin` - jedna z najpopularniejszych, bezkolcowych, szlachetnych odmian róż pnących, uprawiana na całym świecie; duże, pełne, różowe kwiaty o lekko pofalowanych płatkach silnie pachną i kwitną od czerwca do października; odmiana silnie rosnąca, dorastająca do około 4 m wysokości.

Róża pnąca 'Louise Odier'

Róża `Louise Odier` - dość silnie rosnąca odmiana, osiągająca do 2,5 m wysokości; należy do tradycyjnych róż francuskich o dużych, wypełnionych obficie płatkami i pachnących różowych kwiatach; uprawiana też jako róża parkowa lub pnąca, ponieważ ma krzaczasty, przewieszający się pokrój; odporna na mróz i choroby, a jej kwitnienie trwa od czerwca do października.

Róża pnąca 'Purple Skyliner'

Róża `Purple Skyliner` - młoda angielska odmiana o dużej odporności na choroby i obficie kwitnąca; fioletowo-liliowe (z czerwonawym odcieniem), pojedyncze kwiaty kwitną już od maja, a kwitnienie trwa bardzo do pierwszych przymrozków; krzew osiąga około 2,5-3 m wysokości.

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