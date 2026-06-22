Jak chronić pomidory przed wiatrem?

O ochronie pomidorów gruntowych powinno się pomyśleć już na etapie sadzenia rozsady. To rośliny o kruchych pędach, wymagające pielęgnacji, dlatego już przy sadzeniu małych pomidorków należy obok wkopać solidny palik, do którego podwiązuje się krzew. Im pomidor jest większy, tym bardziej będzie potrzebował podpory, szczególnie w okresie owocowania, gdy gałęzie będą się uginały od ciężarów owoców.

Pomidory źle znoszą silne wiatry, dlatego powinno się je sadzić w miejscach osłoniętych. Tu zalecane są stanowiska np. przy żywopłotach, wysokich roślinach, ścianach itd. Jeśli pomidory nie mają naturalnej osłony, warto ją przygotować samodzielnie, czasami wystarczy wykonać np. ścianę z folii czy z włókniny. Na rynku dostępne są także specjalne produkty, np. siatki przeciwwiatrowe.

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Czy pomidory lubią deszcz i mokro?

Ulewny deszcz może nie tylko uszkodzić kruche pędy pomidorów, ale też doprowadzić do chorób, przede wszystkim grzybowych. Szczególnie ucierpią te warzywa, które rosną na otwartej przestrzeni i nie są podwiązane do palików. Silne opady deszczu jednak najbardziej zaszkodzą roślinom w okresie kwitnienia, dlatego trzeba je otoczyć ochroną. Bez odpowiedniej osłony zbiory mogą być po prostu późniejsze i mniejsze od spodziewanych.

Pomidory źle znoszą wilgoć, ale przede wszystkim nie powinny mieć mokrych liści. Jeśli liście zostały zmoczone i pod wpływem ciężaru wody przygniecione do ziemi, to najlepiej je usunąć. Dzięki temu unikniemy potencjalnych chorób grzybowych, przede wszystkim zarazy ziemniaczanej. Profilaktycznie, by wzmocnić roślinę, można stosować jako nawóz lub oprysk wywary czy gnojówki ze skrzypu i pokrzywy. W naturalny sposób zabezpieczą one pomidory przed zarazą.

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Jak osłonić pomidory przed deszczem?

Pomidory możemy osłonić od deszczu i wiatru na różne sposoby. Dobrym pomysłem jest zbudowanie trwałej konstrukcji na folię, bo pozwoli ona nam zabezpieczyć pomidory przez cały sezon. Możemy także pomyśleć o innych sposobach:

Plandeka – może być ona wykonana z tworzywa sztucznego lub z płótna. Umieszczamy wówczas pokrowiec na palikach i zawieszamy nad pomidorami. Daszek powinien być stosunkowo wysoko umieszczony, co najmniej 30 cm od krzaków, dzięki temu pod osłoną zachowamy przepływ powietrza i nie doprowadzimy do gromadzenia się wilgoci.

Mini-szklarnie i tunele foliowe. Na rynku dostępne są specjalne, już gotowe osłony do pomidorów ochraniające je od wiatru i deszczu. Szklarnie i tunele składają się z metalowego stelażu (np. aluminiowego) i mocnej folii, która ma zainstalowane suwaki pomocne przy montażu. W przypadku większych konstrukcji zaprojektowane są w folii nawet okna, które służą do wentylacji. Takie mini-szklarnie i tunele są bardzo łatwe do postawienia, a ich ceny zaczynają się od 130 zł.

Pojemniki do przykrycia roślin – jeśli pomidory są jeszcze małe, a nie mamy plastikowej czy płóciennej plandeki, to możemy przykryć pomidory pojemnikami. Najlepiej wykorzystać takie, które są stosunkowo ciężkie, na przykład wiadra czy beczki. Możemy także wykorzystać doniczki, jeśli jednak są one wykonane z tworzywa, to należy je obciążyć.

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