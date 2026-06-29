Czy mrówki szkodzą kwiatom?

Mrówki pojawiają się na roślinach, drzewach czy w domu, by przede wszystkim znaleźć pożywienie i zbudować sobie gniazdo. Te owady żywią się białkiem i cukrem, dlatego najbardziej atrakcyjne będą dla nich te miejsca, w których znajdą taki pokarm. Dla mrówek nie ma znaczenia, czy mieszkanie znajduje się na parterze, czy na wysokim piętrze, bo przemieszczą się tam, gdzie znajdą dla siebie pożywienie. A do założenia gniazda mrówki mogą wybrać nawet ziemię w doniczce z kwiatami.

Do roślin przyciągać je będą albo owady zamieszkujące na roślinie, albo słodki nektar wydzielany przez kwiaty. Niestety, mrówki które okupują donicę z rośliną mogą zniszczyć płatki kwiatów, ale też uszkodzić korzenie. Poza tym ziemia w doniczce, w której działają mrówki, szybciej się wysusza. Kwiaty mają mniej wilgoci i mogą zacząć usychać. Dlatego, gdy pojawią się mrówki w donicy z kwiatami, warto się ich szybko pozbyć.

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Jak pozbyć się mrówek z donicy z kwiatami?

W walce z mrówkami najważniejsze jest to, by znaleźć gniazdo, ewentualnie ścieżkę, którą mrówki się poruszają, wtedy łatwiej będzie nam je zwalczyć. Jeśli odkryjemy, że właśnie w ziemi w doniczce zagnieździły się mrówki, możemy zastosować kilka sposób, które przede wszystkim nie zaszkodzą roślinom. Jak można zwalczyć mrówki w donicy? Poniżej kilka metod.

Przelanie donicy wodą – wstawiamy donice do pojemnika, najlepiej wiadra z wodą. Doniczka powinna postać w wodzie przez dwa, nawet trzy dni. Taki zabieg powinno się wykonywać, gdy jest ciepło. Jeśli temperatura spadnie poniżej 10 stopniu, to korzenie rośliny w doniczce mogą już ucierpieć. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że część kwiatów, jak np. lawenda, trudniej zniosą taki zabieg.

Ziemia okrzemkowa – to inaczej rodzaj skały organogenicznej, dostępna jako proszek. Ten naturalny produkt jest bardzo skuteczny w walce z mrówkami. Wystarczy wysypać proszek na powierzchnię ziemi w doniczce. Ziemia okrzemkowa cechuje się wysoką chłonnością i wysusza larwy mrówek. Z ziemi okrzemkowej można także wykonać oprysk na mrówki. Wystarczy wymieszać w litrze wody odstanej z 1/3 szklanki ziemi okrzemkowej. Jest to produkt nie szkodzący roślinom.

Boraks – działa zabójczo na mrówki. Należy wymierzać proszek z żółtkiem i w pojemniku umieścić w pobliżu doniczki lub na szklaku, na którym przemieszczają się mrówki. Dla owadów będzie to pożywienie i rodzaj trutki. Można również wymieszać boraks z cukrem i wodą - będzie to dla mrówek słodka przynęta.

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Czym odstraszyć mrówki z kwiatów?

Jeśli obawiamy się tego, że do naszych kwiatów mogą zawędrować mrówki, warto przygotować odpowiednie środki odstraszające. Mrówki to owady, które nie lubią intensywnych zapachów, więc najlepiej sprawdza się produkty o silnej woni, takie jak:

Cytryna – najlepiej zastosować jest tu skórki z cytryny. Możemy je wysypać wokół donic z kwiatami.

– najlepiej zastosować jest tu skórki z cytryny. Możemy je wysypać wokół donic z kwiatami. Cynamon – tutaj zdania są podzielone, jedni twierdzą, że cynamon skutecznie odstrasza mrówki, inni twierdzą, ze zupełnie nie działa. Warto jednak go wypróbować - zapach tej przyprawy jest dla mrówek bardzo nieprzyjemny, dobrze jest więc rozsypać cynamon wokół roślin doniczkowych.

– tutaj zdania są podzielone, jedni twierdzą, że cynamon skutecznie odstrasza mrówki, inni twierdzą, ze zupełnie nie działa. Warto jednak go wypróbować - zapach tej przyprawy jest dla mrówek bardzo nieprzyjemny, dobrze jest więc rozsypać cynamon wokół roślin doniczkowych. Fusy z kawy – najlepiej jest wysypać je na ziemię w doniczce. Zapach jest dla mrówek odstraszający. Należy pamiętać, że fusy z kawy przyczyniają się do większej kwasowości ziemi, a nie wszystkie rośliny lubią niskie pH gleby.

– najlepiej jest wysypać je na ziemię w doniczce. Zapach jest dla mrówek odstraszający. Należy pamiętać, że fusy z kawy przyczyniają się do większej kwasowości ziemi, a nie wszystkie rośliny lubią niskie pH gleby. Soda oczyszczona i proszek do pieczenia – nie tylko odstraszają potencjalne owady, ale też pomogą nam się pozbyć niewielkiej grupy mrówek, które okupują donicę.

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