Jak zapylane są pomidory?

Pomidor to roślina, która ma kwiaty obupłciowe i jest samopylna. Do zawiązania owoców nie potrzebuje więc owadów, tym bardziej, że nie ma nektaru i nie przyciąga pszczół. Choć w zapyleniu pomaga trzmiel, ale robi to nawet wtedy, gdy jedynie lata obok kwiatka, bo dzięki niewielkim ruchom skrzydełek spada pyłek. Ale i sam pyłek kwiatów pomidorów nie jest wysokiej jakości. Jak więc wygląda zapylenie? Pyłek, który znajduje się na pręcikach kwiatów powinien dotrzeć do słupka i zapylić znamię (wierzchołek) słupka. Odbywa się to wtedy, gdy dojdzie do lekkiego potrząsania kwiatem.

Pomidory, które rosną w gruncie, do zapylenia potrzebują jedynie powiewu wiatru. Nieco trudniej wygląda sytuacja przy uprawie pomidorów w szklarni czy tunelu, tu mogą pojawić się problemy z zawiązaniem owoców.

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Czego potrzebuje pomidor, by zawiązać owoc?

Pomidor wymaga określonych warunków, by doszło do zawiązania owocu. Szczególnie, jeśli uprawiamy warzywa w szklarni lub w tunelu. Dlatego należy zadbać o:

odpowiednią wentylację plantacji. Drzwi do szklarni powinny być otwarte, by we wnętrzu był ruch powietrza. Lekki wiatr potrząsając kwiatami wpłynie na zawiązanie owoców;

temperaturę we wnętrzu. Optymalna temperatura do zawiązania owocu to od 20 do 27 st. C. Jeśli temperatura spadnie do 15 st. C i niżej lub wzrośnie powyżej 30 st. C, to w ogólnie może nie dojść do kiełkowania pyłku. Jeśli pomidory mają za gorąco, to koniecznie trzeba uprawę wentylować, w przy niskich temperaturach, szczególnie gdy utrzymują się długi czas, powinno się pomidory ogrzać;

wilgotność powietrza. Jeśli wilgotność utrzymuje się na poziomie 70 proc. i wyżej przez okres kwitnienia pomidorów, to pyłek będzie się zlepiał i nie dojdzie do zawiązania owoców. Najlepszym sposobem, by zmniejszyć wilgotność w szklarni jest oczywiście wietrzenie plantacji. W skrajnych przypadkach, gdy utrzymuje się także niska temperatura, to uprawę trzeba dogrzać. Powietrze nie powinno być także za suche, bo wówczas kwiaty będą usychać;

wilgotność gleby. Choć pomidory mają dobrze rozwinięty system korzenny i nie są wymagające jeśli chodzi o dostarczanie wody, to w okresie kwitnienia i wiązania owoców nie mogą mieć sucho.

Dlaczego pomidory nie zawiązują owoców?

Zbyt duża wilgotność powietrza czy wysoka temperatura to najczęstsze powody braku owoców na krzewach pomidorów, szczególnie gdy uprawiamy warzywa w szklarni. Dlatego dobrze jest osłonić je przed intensywnym nasłonecznieniem.

Znanym od lat sposobem jest „pochlapanie” ścian i dachu szklarni wapnem. Można także zastosować inne formy osłony, na przykład białą włókninę.

Szklarnia powinna być otwarta, nawet w nocy, by stale był dopływ świeżego powietrza. Wietrzenie odgrywa dużą rolę w utrzymaniu odpowiedniej temperatury, ale i wilgotności. Przez otwarte drzwi do wnętrza dostaną się także trzmiele i pojawi się ruch powietrza, tak potrzebny do zapylenia.

Powodem braku zawiązania owoców mogą być także duże różnice temperatur między nocą, a dniem. Jeśli temperatura w nocy jest niska, to wówczas osłaniamy uprawę przed chłodem.

Brak owoców może być także skutkiem złego nawożenia. Jeśli pomidory dostały zbyt dużą ilości azotu, a za mało fosforu i potasu, to rośliny tworzą dużo liści, a jeśli mają kwiaty, to znajduje się w nich za mało pyłku, który potrzebny jest do zapylenia.

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Co zrobić, by pomidory zawiązały owoce?

Gdy zauważymy, że kwiaty pomidorów opadają i nie zawiązują owoców, powinniśmy wesprzeć roślinę. Najlepszym sposobem będzie lekkie potrząsanie krzaczkiem, by pyłki opadły na znamię słupka. Są jednak takie gatunki pomidorów których budowa utrudnia samozapylanie. Można wówczas użyć małego pędzelka i postarać się przenieść pyłek w odpowiednie miejsce. Do zapylania nadają się także patyczki higieniczne.

Na rynku dostępne są również preparaty do zapylania kwiatów. Należy nimi pryskać rozwinięte, otwarte kwiaty dwa, trzy razy w tygodniu. Jednak zanim przystąpimy do stosowania sztucznych zapylaczy, dobrze jest zadbać o odpowiednie warunki plantacji, przede wszystkim wietrzyć szklarnię i potrząsnąć krzaczkami.

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Zobacz galerię zdjęć: Zapylanie pomidorów uprawianych pod osłonami

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