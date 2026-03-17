Dlaczego tuje potrzebują odmłodzenia?

Żywotnik zachodni (łac. Thuja occidentalis) jest iglakiem mało wymagającym i łatwym do prowadzenia nawet przez osoby początkujące. Roślina charakteryzuje się szybkim wzrostem i dobrze reaguje na cięcia. Dlatego wykorzystuje się ją na żywopłoty oraz do tworzenia żywych figur geometrycznych. Cięcie tui jest konieczne, aby krzew długo zachował atrakcyjny pokrój. Niestety, z czasem tuja starzeje się i traci częściowo swoje walory dekoracyjne (brązowienie łusek, puste miejsca, ogołacanie od dołu, itp.). Ponadto przez swoje okazałe rozmiary zacienia ogród, a nawet stwarza potencjalne niebezpieczeństwo. Co wtedy należy robić? Jak odmłodzić tuje?

Cięcie tui podstawą odmładzania - kiedy je wykonać?

Gdy tuje osiągną pożądaną przez nas wysokość, należy im corocznie skracać pędy wierzchołkowe. Z czasem krzew zagęści się. Przy odmładzaniu egzemplarz można dodatkowo przyciąć (poniżej miejsca, do którego „pozwalaliśmy” mu rosnąć). Robi się to jednak ostrożnie – intensywne cięcie wierzchołków nie jest wskazane. Trzeba zdać sobie sprawę, że taki zabieg może odsłonić mało atrakcyjne, puste miejsca. Podczas cięcia skraca się wszystkie pędy boczne o około połowę długości. Oprócz tego należy usunąć pędy suche, uszkodzone i porażone przez choroby.

Podstawowe cięcie tui wykonuje się wiosną (najczęściej od marca do kwietnia). Zazwyczaj zmiany w wyglądzie żywotników będą widoczne dopiero w przyszłym sezonie.

Drugie cięcie można wykonać w czerwcu – ponownie skraca się młode pędy.

Ostatniego cięcia tui dokonuje się nie później niż do końca lipca. To ostatni dzwonek, aby odmłodzić korony i skorygować pokrój tui. Cięcie w późniejszym okresie może zmniejszyć mrozoodporność tui, których pędy będą ciągle przyrastały.

Zabiegi cięcia warto rozłożyć na „raty”, gdyż drastyczne usuwanie zielonych części, pomimo dobrych zdolności regeneracyjnych rośliny, może być dla krzewów szkodliwe. Stąd odmładzanie starych okazów wykonuje się wiosną oraz latem. Jednocześnie warto pamiętać, że silniejsze cięcie (zwłaszcza) wiosną powoduje obfite wykształcanie nowych przyrostów.

Tuje należy przycinać 2-3 razy w sezonie

Pielęgnacja tui po cięciu – podlewanie i nawożenie zwiększa regenerację

Tuje po wykonaniu zabiegu odmładzającego potrzebują szczególnego traktowania. Rany po cięciu grubszych pędów powinno się zasmarować pastą przeciw chorobom grzybowym, np. Funabenem. Krzewy należy regularnie podlewać – szczególnie w trzech sytuacjach:

pierwsze tygodnie po zabiegu cięcia (dla lepszej regeneracji),

w okresie suszy (aby ograniczyć przysychanie),

w umiarkowanie ciepłe zimowe dni (dla zapobiegnięcia wystąpienia „suszy fizjologicznej”).

W przypadku żywopłotu opłaca się podstawić na automatyczny system nawadniania, np. linii kroplujących. Warto postawić na nawozy z większą ilością potasu – to spowoduje lepsze krzewienie i odzyskanie atrakcyjnego wyglądu. Azot oczywiście również jest potrzebny – ale najlepiej podawać go tylko w czasie wiosny. Dobre rezultaty osiąga się także przez stosowanie nawozów organicznych, np.: obornika.

Aby zwiększyć pobieralność wody i składników pokarmowych warto zaaplikować tujom (nawet tym starym) szczepionki mikoryzowe. Symbioza z grzybami przyśpieszy regenerację „leciwych” okazów. Sporadycznie krzewy warto podlewać (i pryskać) ekologicznymi gnojówkami. Szczególnie cenne są te przyrządzone z pokrzywy (działa jako lekki nawóz z azotem) oraz skrzypem (zawiera krzemionkę).

Co zrobić, gdy tui nie da się odmłodzić?

Zdarzają się sytuacje, że tuje są niemal całkowicie brązowe. Przyczyną może być brak podlewania zimą i przyschnięcie lub choroba – szczególnie fytoftoroza. W takich przypadkach próby odmładzania nie mają sensu. Krzew najlepiej wykopać. Przy znalezieniu oznak chorób infekcyjnych należy go spalić a miejsce, w których był posadzony opryskać silnym fungicydem. W danym miejscu lepiej opłaca się posadzić nowy egzemplarz.

Zabieg odmładzania tui zwykle wykonuje się raz na kilkanaście lat. To dobry sposób, aby przedłużyć żywotność krzewów i długo utrzymać ich atrakcyjny wygląd.

