Kwitnące rododendrony to widok niezapomniany! Dlatego chętnie sadzimy je w ogrodach licząc na to, że co roku będą kwitły równie pięknie. Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki i będziemy się nimi troskliwie opiekować przez cały sezon (rododendrony to wszak krzewy zimozielone) – to na pewno odwdzięczą się obfitym kwitnieniem.

Ważny zabieg po kwitnieniu rododendronów

W pielęgnacji rododendronów ważne jest m.in. zadbanie o krzewy po kwitnieniu. Aby za rok zakwitły równie pięknie, jak tej wiosny, kluczowy jest zabieg ogławiania, czyli usunięcia przekwitłych kwiatów.

Dlaczego obrywanie przekwitłych kwiatów rododendronów jest ważne?

Usuwanie przekwitłych kwiatów rododendronów zapobiega wytwarzaniu nasion, dzięki czemu roślina skupia energię na tworzenie i wzrost nowych pędów oraz zawiązywanie na nich pąków kwiatowych. A to jest warunkiem obfitego kwitnienia w przyszłym roku. Pozostawione na krzewie przekwitłe kwiaty przekształcą się w torebki z nasionami, co sprawi, że przyszłoroczne kwitnienie będzie mniej obfite, a nawet wcale go nie będzie.

Kiedy usuwać przekwitłe kwiatostany u rododendronów?

Przekwitłe kwiatostany usuwa się, gdy rododendrony kończą okres kwitnienia – ogławianie można rozpocząć, gdy około 70% kwiatów przekwitnie. Zazwyczaj ma to miejsce od połowy maja do połowy czerwca (w zależności, z jaka odmiana rośnie w naszym ogrodzie).

Jak usuwać przekwitłe kwiatostany rododendronów?

Przekwitłe kwiaty trzeba usuwać bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić pojawiających się pod nimi nowych młodych przyrostów, które są bardzo kruche i łamliwe (a to właśnie na nich utworzą się nowe pąki kwiatowe).

Przekwitłe kwiatostany wyłamujemy ręcznie (wycinanie sekatorem może spowodować więcej szkody, niż pożytku!). Aby usunąć kwiatostan chwytamy jego nasadę palcami i ukręcamy albo wyłamujemy odginając do dołu (wtedy najłatwiej odchodzi od rozety liściowej).

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Podczas usuwania kwiatów rododendronów po pewnym czasie dłonie zaczną się kleić od soków roślinnych. Nie jest to dla nas szkodliwe!

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Jak pielęgnować rododendrony po usunięciu przekwitłych kwiatów?

Nawożenie rododendronów po przekwitnięciu

Kwitnienie bardzo wyczerpuje rośliny, które w tym procesie tracą ogromne ilości składników pokarmowych. Dlatego po wykonaniu zabiegu ogławiania rododendrony należy zasilić nawozem, bo właśnie teraz roślina potrzebuje odpowiedniej ilości składników odżywczych do tworzenia i wzrostu nowych przyrostów. Dostarczenie składników pokarmowych pozwoli rododendronom zawiązać dużo nowych pąków kwiatowych. Najlepiej zastosować specjalne nawozy przeznaczone do roślin kwasolubnych albo wręcz dedykowane rododendronom. Pamiętajmy, by nie przekraczać zalecanych przez producenta dawek nawozu.

Podlewanie rododendronów po przekwitnięciu

Przekwitanie rododendronów zbiega się z okresem letnim, w którym zazwyczaj temperatury są wysokie. Dlatego należy zadbać o nawadnianie rododendronów. W szczególności dotyczy to krzewów rosnących na glebach lekkich i przepuszczalnych. Podlewamy tak, by podłoże było stale wilgotne, ale nie mokre (aby uniknąć gnicia korzeni). Nawadniamy wczesnym rankiem albo wieczorem.

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